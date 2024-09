La consommation d’alcool est liée à six types de cancer, selon les experts : « C’est toxique »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

On sait depuis longtemps qu’aucune quantité d’alcool n’est bonne pour le corps – et de nouvelles recherches mettent désormais en lumière les dommages potentiels qu’elle peut causer.

Plus de 5 % de tous les cas de cancer sont causés par la consommation d’alcool, selon le Cancer Progress Report 2024 de l’American Association for Cancer Research (AACR).

Parmi les facteurs de risque modifiables de cancer, l’alcool arrive en troisième position, derrière l’obésité (7,6 % des cas) et le tabagisme (19,3 %).

« Des niveaux excessifs de consommation d’alcool augmentent le risque de six types de cancer différents, notamment certains types de cancer de la tête et du cou, le carcinome épidermoïde de l’œsophage et les cancers du sein, colorectal, du foie et de l’estomac », a déclaré Rajarshi Sengupta, PhD, auteur principal de l’étude. le AACR Cancer Progress Report 2024, dans une déclaration envoyée à Fox News Digital.

« De plus, des recherches montrent que la consommation d’alcool à un âge précoce peut augmenter le risque de cancer plus tard dans la vie. »

Sur la base de ces résultats, limiter ou éliminer l’alcool peut réduire le risque de développer des cancers liés à l’alcool de 8 % et le risque de tous les cancers de 4 %, note le rapport.

Un expert en toxicomanie met en garde contre les risques

Il y a eu une « montagne russe d’informations » sur la nocivité de l’alcool, selon le psychiatre spécialisé en toxicomanie, le Dr Adam Scioli, des centres de traitement Caron en Pennsylvanie.

« Il y a même eu des rapports depuis des années selon lesquels cela pourrait être bénéfique pour la santé – mais nous savons maintenant que la consommation d’alcool est l’un des facteurs de risque modifiables du cancer », a déclaré Scioli, qui n’est pas affilié à l’AACR, à Fox News Digital.

Selon Scioli, environ 75 000 Américains reçoivent chaque année un diagnostic de cancer lié d’une manière ou d’une autre à la consommation d’alcool.

Plus quelqu’un boit – à la fois en volume et en fréquence – plus le risque est élevé, a-t-il prévenu.

« L’alcool est une toxine », a déclaré Scioli.

« Nous savons depuis longtemps que cela affecte un grand nombre d’organes, en commençant essentiellement par le cerveau et en descendant jusqu’au système colorectal. »

Existe-t-il un montant « sûr » ?

La consommation modérée d’alcool est définie comme un verre ou moins par jour pour les femmes.

Pour les hommes, il s’agit de deux verres ou moins par jour, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

« Boire de l’alcool avec modération peut augmenter les risques globaux de décès et de maladies chroniques », a déclaré l’agence sur son site Internet.

« Même de faibles niveaux de consommation d’alcool (moins d’un verre par jour) peuvent augmenter le risque de certains cancers. »

Scioli a accepté, soulignant que « nous pouvons certainement affirmer qu’il n’y a aucun avantage supplémentaire pour la santé à la consommation d’alcool ».

« La frontière entre sécurité et danger est discutable et différente pour chaque personne. »

Même si les facteurs de risque tels que le tabagisme sont largement connus, la sensibilisation du public au lien entre l’alcool et le cancer est encore faible, selon Sengupta.

La plupart des Américains (51 %) ne savent pas que l’alcool augmente le risque de cancer, selon les données de l’AACR.

« Cela est passé inaperçu depuis trop longtemps, surtout compte tenu du nombre d’Américains qui répondent aux critères des troubles liés à la consommation d’alcool, qui est d’environ 29 millions d’Américains en 2023 », a déclaré Scioli.

Qu’est-ce qui doit changer ?

La bonne nouvelle, selon Scioli, est qu’avec des facteurs de risque modifiables comme l’alcool, réduire la consommation diminue le risque.

Comme l’indique le rapport, ceux qui réussissent à réduire leur consommation d’alcool ou à s’abstenir en dessous de ces niveaux de risque modérés verront une réduction du risque global de cancer, a-t-il noté.

« Nous devons faire un bien meilleur travail pour sensibiliser le public aux risques inhérents à la consommation d’alcool, en particulier à une consommation modérée à excessive », a déclaré Scioli.

« Et nous devons faire prendre conscience au public qu’il existe des mécanismes par lesquels il peut accéder à de l’aide s’il est incapable de modérer sa consommation d’alcool ou d’arrêter de fumer par lui-même. »

Pour contribuer à la sensibilisation, Sengupta de l’AACR a appelé à des campagnes de messages publics, « telles que des étiquettes d’avertissement spécifiques au cancer affichées sur les boissons alcoolisées ».

Parallèlement à cela, a-t-elle déclaré à Fox News Digital, « des stratégies cliniques efficaces qui réduisent ou éliminent la consommation d’alcool doivent être envisagées pour réduire le fardeau des cancers liés à l’alcool ».