La consommation d’alcool de votre partenaire nuit-elle à votre santé mentale ? Les hommes en ressentent peut-être davantage

Une nouvelle étude publiée dans Relations personnelles L’étude explore la relation entre les perceptions des habitudes de consommation d’alcool d’un partenaire amoureux et la satisfaction relationnelle et la santé mentale des jeunes adultes. L’étude révèle que lorsque les jeunes hommes perçoivent leur partenaire comme ayant un comportement problématique en matière de consommation d’alcool, ils sont plus susceptibles de signaler une augmentation des symptômes de dépression. Les résultats suggèrent également que la santé mentale et la satisfaction relationnelle des hommes sont plus affectées par la quantité et la nature de la consommation d’alcool au sein de la relation que celles des femmes.

La consommation d’alcool est très répandue chez les jeunes adultes, en particulier dans les milieux universitaires. Plus de la moitié des individus âgés de 18 à 25 ans déclarent avoir bu de l’alcool au cours du mois écoulé, et environ 30 % d’entre eux se livrent à des beuveries. Le milieu universitaire, avec ses normes sociales et ses occasions de boire, exacerbe la consommation d’alcool, qui atteint son apogée à cette période de la vie. Les relations amoureuses des jeunes adultes constituent un autre contexte critique qui peut influencer leurs habitudes de consommation d’alcool et leur bien-être général.

Les chercheurs ont cherché à étudier l’intersection entre les relations amoureuses, la consommation d’alcool et la santé mentale. Plus précisément, ils souhaitaient comprendre comment les perceptions des individus concernant le comportement de consommation d’alcool de leur partenaire influençaient leur propre santé mentale et la satisfaction de leur relation. Ce domaine a été peu exploré, en particulier chez les jeunes adultes non mariés, car la plupart des recherches se sont concentrées sur les couples mariés plus âgés.

L’étude a porté sur 239 étudiants de premier cycle d’une grande université du sud-ouest des États-Unis, tous âgés de 18 à 25 ans, célibataires et en couple depuis au moins trois mois. Les participants étaient principalement des femmes (76 %) et majoritairement blancs (87 %). On leur a demandé de décrire leurs propres habitudes de consommation d’alcool et leurs perceptions de la consommation d’alcool de leur partenaire au cours des deux dernières semaines et des trois derniers mois. Les chercheurs ont également mesuré leurs niveaux d’anxiété, de dépression et de satisfaction relationnelle.

Pour évaluer les comportements de consommation d’alcool, les participants ont rempli des questionnaires portant sur la quantité d’alcool qu’eux et leur partenaire consommaient, notamment la fréquence à laquelle ils buvaient, le nombre de boissons qu’ils consommaient habituellement et s’ils se livraient à des beuveries excessives. L’étude a également utilisé des échelles établies pour mesurer les symptômes d’anxiété et de dépression, ainsi que la satisfaction relationnelle.

Les chercheurs ont regroupé les participants en catégories en fonction de leurs comportements de consommation d’alcool et de leurs problèmes d’alcool, définis comme des conséquences négatives liées à la consommation d’alcool. Deux partenariats en termes de quantité d’alcool ont été identifiés : « faible concordant » et « forte concordante », où les deux partenaires buvaient respectivement peu ou beaucoup. Pour les problèmes d’alcool, trois partenariats ont émergé : « faible concordant » (les deux partenaires ont signalé de faibles problèmes d’alcool), « forte discordance féminine » (la partenaire féminine avait de forts problèmes d’alcool, tandis que le partenaire masculin n’en avait pas), et « forte discordance masculine » (le partenaire masculin avait de forts problèmes d’alcool, tandis que la partenaire féminine n’en avait pas).

Le résultat le plus significatif est que les hommes qui percevaient leur partenaire comme ayant des problèmes d’alcool avaient tendance à signaler des niveaux plus élevés de dépression. Cette tendance n’a pas été observée chez les femmes, ce qui pourrait indiquer que les hommes pourraient constater une association plus forte entre la consommation problématique d’alcool de leur partenaire et les symptômes dépressifs.

En revanche, le comportement perçu de consommation d’alcool par le partenaire n’était pas significativement lié aux symptômes d’anxiété, ni chez les hommes ni chez les femmes. Ce résultat était quelque peu inattendu, compte tenu de l’association connue entre les problèmes d’alcool et d’autres problèmes de santé mentale. Cependant, les hommes ont signalé des niveaux d’anxiété significativement plus élevés lorsque leur partenaire et eux-mêmes étaient de gros buveurs, alors que cet effet n’a pas été observé chez les femmes.

Les chercheurs ont également identifié des différences dans la relation entre les habitudes de consommation d’alcool et la satisfaction relationnelle. La satisfaction relationnelle des hommes tend à diminuer lorsqu’ils perçoivent leur propre comportement de consommation d’alcool comme problématique, en particulier dans les relations où les deux partenaires boivent beaucoup. Dans ces cas, les hommes ont déclaré une satisfaction relationnelle plus faible. Chez les femmes, la satisfaction relationnelle semble moins influencée par ces facteurs, ce qui suggère que les hommes peuvent être plus sensibles à la manière dont leur propre comportement de consommation d’alcool et celui de leur partenaire sont liés à leur sentiment de satisfaction relationnelle.

Bien que l’étude fournisse des informations précieuses, elle comporte certaines limites qu’il convient de prendre en compte. Tout d’abord, l’étude s’appuie sur des données autodéclarées, qui peuvent être influencées par des biais dans la façon dont les participants perçoivent leur comportement et celui de leur partenaire. Les personnes peuvent surestimer ou sous-estimer la consommation d’alcool de leur partenaire, ce qui peut affecter les résultats.

De plus, l’étude a été réalisée selon une approche transversale, ce qui signifie que les données ont été recueillies à un moment donné. Par conséquent, il est difficile d’établir des relations de cause à effet. Par exemple, on ne sait pas si les problèmes d’alcoolisme perçus par le partenaire provoquent une dépression ou si les personnes souffrant de dépression sont plus susceptibles de percevoir la consommation d’alcool de leur partenaire comme problématique.

Pour approfondir ces résultats, des recherches futures pourraient examiner l’influence de la consommation d’alcool par le partenaire sur la santé mentale au fil du temps. Des études longitudinales, qui suivent les participants pendant des mois ou des années, aideraient à clarifier la direction de la relation entre la consommation d’alcool par le partenaire et la santé mentale. Par exemple, le comportement de consommation d’alcool d’un partenaire aggrave-t-il la santé mentale d’un individu au fil du temps, ou des problèmes de santé mentale préexistants entraînent-ils des changements dans la perception de la consommation d’alcool du partenaire ?

Enfin, des interventions pourraient être développées sur la base de ces résultats. Si les hommes sont particulièrement vulnérables à l’anxiété et à l’insatisfaction dans les relations où la consommation excessive d’alcool est présente, des conseils ciblés en matière de santé mentale et de relations pour les couples pourraient contribuer à atténuer ces effets. Ces interventions pourraient se concentrer sur les compétences en communication et les stratégies de gestion des comportements liés à la consommation d’alcool au sein de la relation.

L’étude, «Anxiété et dépression chez les jeunes adultes : le rôle de la perception de la consommation d’alcool par le partenaire amoureux”, a été rédigé par Katie P. Himes, Sarah E. Victor, Adam T. Schmidt et Andrew K. Littlefield.