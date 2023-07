La consommation d’alcool dans les parcs débattue à la réunion du conseil d’Ottawa – Shaw Local

La consommation d’alcool dans les parcs de la ville était le sujet principal d’une réunion spéciale du conseil municipal d’Ottawa jeudi.

Les formulaires demandant la consommation d’alcool dans les parcs pour des événements spéciaux – avec l’approbation du maire Robb Hasty ou de la commissaire Marla Pearson – n’ont pas été mis à jour depuis un certain temps, a déclaré le maire dans son rapport jeudi. Il a posé la question de rendre cet usage accessible aux particuliers locataires des abris dans les parcs.

La consommation d’alcool dans les parcs sans un tel permis de Hasty ou Pearson est illégale.

« Je me risquerais à dire que cela se produit déjà », a déclaré Hasty. «Ce n’est pas la faute du service de police parce qu’il n’est pas surveillé, parce qu’il n’y a aucune raison de le faire.

«Pour moi, cela revient à permettre plus de liberté grâce à plus de réglementation, que si nous sommes conscients que c’est là, cela devient conscient pour notre service de police. [We’re saying] nous savons que ce parc va avoir cela, conduisez et assurez-vous qu’il est géré de manière appropriée.

Le commissaire Wayne Eichelkraut a déclaré qu’il pensait que l’alcool ne devrait pas être autorisé dans tous les abris, en particulier ceux situés à proximité d’équipements de jeux ou de zones où des enfants pourraient jouer. Il pense que dans un tel cas, il pourrait y avoir des cas où les enfants et les familles profitant des parcs pourraient être exposés à un langage grossier et à un comportement ivre.

« Je n’ai rien contre l’alcool », a déclaré Eichelkraut, « mais je ne peux certainement pas voir quand vous et votre famille avec de petits enfants jouez dans un parc et que vous voulez organiser une grande fête juste à côté. [for example] au parc Fox River. Je ne pense pas que ça colle trop bien.

«Je me sentirais mal si les enfants étaient exposés à cela. Ce sont des parcs familiaux. Peut-il y avoir de l’alcool dans les parcs ? Oui, mais ils sont placés là où il ne faut pas.

Le commissaire Tom Ganiere a déclaré qu’il n’avait pas vu d’incidents tels que ceux suggérés par Eichelkraut et qu’il n’avait pas de problème de consommation d’alcool dans le parc dans les conditions réglementaires.

« Cela autorise simplement l’alcool dans le parc », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas une licence pour être belliqueux ou hors ligne. »

Pearson a convenu avec Eichelkraut que l’alcool ne devrait pas être autorisé dans les parcs, mais céderait pour un permis ou un événement spécial.

« Je ne dis en aucun cas qu’il devrait être laissé grand ouvert », a déclaré Hasty, qui a convenu qu’il devrait y avoir certaines zones exemptes de consommation d’alcool. « C’est la spécification que je veux. En cochant la case sur le formulaire disant que nous avons notre réunion de famille, nous aimerions avoir de la bière présente. C’est très simple à ce moment-là de faire parvenir cela au service de police, en disant voici la date, voici l’heure, assurez-vous que cet événement ne devient pas incontrôlable pour les autres personnes dans le parc.

Le sujet n’ayant été introduit qu’à des fins de discussion, aucune mesure n’a été prise. À la demande d’Eichelkraut, cependant, Hasty a accepté de rencontrer Pearson pour enquêter sur la limitation des permis d’alcool pour certaines zones de certains parcs, loin des endroits où les enfants peuvent jouer.

Dans d’autres actions, le conseil:

Reconnue parce que sa prochaine réunion régulière prévue tomberait le 4 juillet, cette réunion aura lieu à 19 heures le mercredi 5 juillet.

Autorisé un accord avec le North Central Illinois Council of Governments concernant les subventions globales de développement communautaire.

A conclu un accord intergouvernemental avec le district de transport en commun de Sangamon pour les réparations et l’entretien des véhicules de transport en commun de la région du centre-nord.

Approbation d’un accord avec Hitchcock Design Group dans le cadre de la subvention Open Space Land Acquisitions and Development pour Allen Park.

Nommé Charles Schaefer comme inspecteur électrique.

Autorisation d’un accord avec Etscheid Duttlinger and Associates pour les services d’ingénierie pour la conception de Stevenson Road.

Autorisation d’un accord de licence avec Ralph Lowers pour fournir des distributeurs automatiques à Riordan Pool.