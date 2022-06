La «consolidation budgétaire» est une priorité, déclare Freeland alors que l’inflation monte en flèche

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, affirme que le gouvernement canadien est bien conscient des craintes inflationnistes et, à ce titre, s’est engagé à freiner les dépenses fédérales.

« Notre budget, que j’ai déposé en avril, était un budget très responsable sur le plan financier. En fait, le taux d’assainissement budgétaire au Canada, la vitesse à laquelle nos déficits et notre dette diminuent, est à égalité au premier rang du G7 », a déclaré Freeland.

Le ministre des Finances s’exprimait aux côtés de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d’une visite à Toronto lundi, où les deux hommes ont vanté les liens économiques solides de leurs pays.

Ses commentaires surviennent alors que l’une des plus grandes banques commerciales du Canada soutient que la Banque du Canada ne peut pas être la seule entité à lutter contre l’inflation par la hausse des taux d’intérêt et qu’une baisse de la consommation gouvernementale allégerait une partie du «fardeau de l’ajustement» du secteur privé.

« Au Canada, comme ailleurs, la Banque du Canada combat l’impact différé et continu des mesures de soutien budgétaire ainsi qu’une gamme d’autres facteurs d’inflation. Compte tenu de cela, les pertes de production que la Banque du Canada doit organiser pour contenir l’inflation tombent de manière disproportionnée sur le secteur privé », lit-on dans un rapport de l’économiste en chef de la Banque Scotia Jean-François Perrault et du directeur de la modélisation et des prévisions René Lalonde.

Il poursuit en déclarant que des niveaux élevés de dépenses budgétaires nécessiteront une éviction « inutilement importante » des dépenses privées.

« Moins de consommation publique conduirait à une trajectoire plus basse pour le taux directeur et soulagerait une partie du fardeau de l’ajustement du secteur privé », déclare-t-il.

Freeland a déclaré que l’engagement d’Ottawa envers le resserrement budgétaire a été illustré la semaine dernière lors de son discours sur l’inflation, lorsque le gouvernement aurait pu introduire de nouvelles mesures de dépenses, mais s’en est plutôt tenu à un thème d’abordabilité.

Les États-Unis ne sont pas non plus à l’abri de la flambée du coût de la vie.

Yellen a déclaré lundi qu’une exonération de la taxe sur l’essence était une mesure à considérer pour aider à réduire les coûts quotidiens des familles.

« Les consommateurs souffrent vraiment de la hausse des prix de l’essence. Cela a été un fardeau substantiel pour les ménages américains. Et je pense que, même s’il n’est pas parfait, c’est quelque chose qui devrait être envisagé en tant que politique pour y remédier », a-t-elle déclaré.

Le Parti conservateur du Canada demande depuis longtemps au gouvernement de peser une décision similaire, mais Freeland a déclaré que la situation était différente au Canada.

«Notre prix sur la pollution comprend un élément où nous retournons l’argent aux familles canadiennes et le montant retourné aux familles canadiennes a augmenté cette année», a-t-elle déclaré.

Toutefois, le ministre des Finances a précisé qu’Ottawa ne ferme pas la porte aux mesures qui pourraient contribuer à faire baisser le coût de la vie à l’avenir.

Interrogé sur Power Play de CTV News Channel pour savoir si ce type de politique freinerait l’inflation, Perrault a déclaré que même si cela aurait un impact temporaire, cela atteindrait l’objectif visé.

« Ce n’est pas ce que nous considérons comme une sorte d’inflation sous-jacente. En règle générale, lorsque nous pensons à l’inflation tendancielle, nous supprimons les éléments les plus volatils et l’essence en fait partie. Mais certainement si vous aidez à faire face à une inflation plus élevée, ce qu’il faut faire, c’est réduire les taxes sur l’essence », a-t-il déclaré lundi.

Perrault a déclaré que bien qu’il soit d’accord avec le gouvernement canadien, il y a une composante mondiale à l’inflation, il y a des forces internes en jeu, telles que les prix élevés des loyers et des maisons et les bas salaires, qui peuvent être combattues, en partie, par la politique budgétaire.