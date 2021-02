La console Xbox Series S est épuisée sur Flipkart, mais vous pouvez toujours tenter votre chance sur Amazon Inde

Les dernières consoles Xbox Series X et Series S ont été lancées en Inde l’année dernière, mais de nombreux fans sont déçus par le manque d’approvisionnement depuis des mois. Bien que les détails de disponibilité de la Xbox Series X premium restent inconnus, la Xbox Series S a été brièvement disponible sur Flipkart et Amazon. Cependant, il semble maintenant que le stock sur Flipkart est maintenant terminé, et en revanche, Amazon reconstituera son stock le 9 mars – bien que les clients puissent réserver leur appareil à partir de maintenant. Les deux appareils qui ont fait leurs débuts en Inde le 10 novembre sont en concurrence avec la dernière console PlayStation 5 de Sony qui connaît également une pénurie d’approvisionnement en raison de la pandémie COVID-19.

Les clients peuvent acheter la console Xbox Series S à Rs 34 990 pour l’option de couleur blanche unique. Vous pouvez également obtenir la console avec une seule unité de la manette sans fil Xbox pour 5 390 Rs, ce qui porte le montant total à 40 380 Rs. De plus, Amazon propose des offres telles que le mode de paiement EMI sans frais et 5% de cashback avec la carte HSBC Cashback. Les clients achetant la console via Amazon Pay Later bénéficieront de Rs 100. D’un autre côté, Flipkart déclare que la console Xbox Series S sera disponible en Inde à partir du 11 mars, bien qu’elle ne dispose pas de l’option de pré-réservation qui était disponible la semaine dernière et semble également être «épuisé». Les clients peuvent sélectionner l’option «Me prévenir» pour obtenir les dernières mises à jour de la plate-forme de commerce électronique soutenue par Walmart.

Pour rappel, il n’y a pas de lecteur de disque sur la Xbox Series S donc les jeux devront être téléchargés sur son SSD NVME PCie Gen 4 de 512 Go. La console fonctionne sur un processeur AMD Zen 2 personnalisé à 8 cœurs et un processeur graphique AMD RDNA 2 personnalisé. Il peut jouer à des jeux à une résolution de 1440p à 60fps.

LIRE AUSSI: Microsoft admet que les pénuries d’approvisionnement de la Xbox Series X se poursuivront jusqu’en juin 2021

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a déclaré que l’offre de sa console phare Xbox Series X resterait insuffisante jusqu’en juin 2021, des mois après avoir averti de sa pénurie jusqu’en avril. L’annonce était venue du responsable des relations avec les investisseurs de Microsoft, Mike Spencer, dans une interview accordée au New York Times. La chaîne d’approvisionnement de la Xbox est entravée par plusieurs facteurs, notamment une pénurie de puces AMD – le processeur basé sur Zen 2 et le GPU basé sur RDNA 2 – qui figurent sur les consoles Xbox Series X et Xbox Series S.