La console de jeu Amkette EvoFox est lancée à 9999 roupies: spécifications, disponibilité et plus

Amkette, une société indienne de composants informatiques, a lancé sa nouvelle console de jeu EvoFox Game Box. La console de jeu 4K Ultra HD est alimentée par un processeur Quad Core A55 ARM et a été lancée dans le pays au prix de 9999 Rs. L’EvoFox est livré avec des centaines de jeux préchargés et d’autres jeux peuvent être téléchargés à partir du Google Play Store. Les consoles de jeu EvoFox se concentrent sur des jeux abordables sur le plus grand écran disponible avec un utilisateur. L’expérience de jeu «Plug and Play» permet aux utilisateurs de déballer et de jouer au jeu en quelques minutes.

La Game Box EvoFox sera en vente exclusivement sur Amkette.com et Flipkart à partir du 8 janvier 2021. La société affirme que la Game Box se concentre sur l’innovation pour tous, offrant des jeux pour enfants, adolescents, adultes, familles, ainsi que multijoueur ou utilisateurs solo. L’EvoFox Game Box prend en charge la sortie vidéo 4K et un son surround 5.1 canaux, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience sans faille. De plus, il prend en charge tous les types de formats vidéo, y compris le H.265.

La GameBox est alimentée par un processeur quad-core 64 bits et fournit une sortie vidéo 4K. La console de jeu est basée sur Android 9 Pie et est livrée avec 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage eMMc, ainsi qu’un emplacement pour carte microSD pour un stockage extensible. L’EvoFox Game Box dispose d’un processeur graphique Mali G31 pour des graphismes améliorés et le logiciel a été optimisé pour offrir aux utilisateurs une expérience de jeu immersive. L’EvoFox Game Box permet de télécharger des jeux depuis la plate-forme Android TV Play Store, permettant ainsi d’accéder à un grand nombre de jeux gratuits et payants dans presque tous les genres.

Au-delà du jeu, l’EvoFox Game Box possède de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Les utilisateurs peuvent connecter une webcam et démarrer des appels vidéo à l’aide d’applications telles que Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc. Les utilisateurs peuvent accéder sans effort à de nombreuses applications pour obtenir leur solution de divertissement. Il est livré avec 2 ports USB et prend en charge la sortie vidéo 4K et le son surround 5.1 canaux, ce qui en fait un lecteur multimédia de disque dur parfait.