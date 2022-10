La console Android portable Razer Edge annoncée

La RazerCon 2022 a débuté ce week-end et aujourd’hui, le PDG Min-Liang Tan a officiellement annoncé la première console de jeu Android portable de la société – la Razer Edge. L’appareil a été taquiné à la fin du mois dernier et est la première console portable 5G disponible dans le commerce avec prise en charge de la connectivité sous-6 Ghz et mmWave. Les versions 5G seront exclusives à Verizon et prendront également en charge les bandes LTE, UMTS, Global LTE et LTE Cat 22.

Razer Edge propose un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution FHD + (2400×1080) px et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il y a aussi une webcam 5MP 1080P à l’avant. Razer utilise le chipset Snapdragon G3x Gen 1 de Qualcomm avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1 qui est extensible jusqu’à 2 To via le slot microSD. Vous pouvez jouer à des jeux Android en mode natif, diffuser des jeux PC à partir de votre bibliothèque informatique ou jouer à des titres cloud à partir de services tels que Xbox Cloud Gaming ou Nvidia GeForce Now.

Razer Edge est livré avec le contrôleur Razer Kishi V2 Pro qui offre deux sticks analogiques, un D-pad, 8 boutons, 2 déclencheurs et 2 pare-chocs ainsi qu’une paire de boutons programmables et des haptiques HyperSense. Le contrôleur ajoute également une prise casque 3,5 mm et un port USB-C.

Razer Edge mesure 260 x 85 x 11 mm et pèse à lui seul 264 grammes tandis que le contrôleur Razer Kishi V2 Pro ajoute 137 grammes supplémentaires, ce qui porte le poids total à 401 grammes. Le côté logiciel est couvert par Android 12 tandis que la batterie arrive à 5 000 mAh.

L’édition Razer Edge W-Fi uniquement coûte 400 $ tandis que l’édition Founders qui regroupe les écouteurs Razer Hammerhead True Wireless (2021) coûtera 500 $. Le modèle 5G est étiqueté comme étant à venir bien que son prix ne soit pas encore confirmé. Les acheteurs peuvent réserver un Razer Edge à partir d’aujourd’hui en promettant 5 $ sur Razer placer qui sera ensuite déduit du prix final de la console.

