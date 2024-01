La conservatrice Eleanor Nairne rejoint le Philadelphia Museum of Art

Une nouvelle paire d’acquisitions, un poste nouvellement doté et un chef récemment nommé renforcent l’attention du Philadelphia Museum of Art sur l’art moderne et contemporain.

Eleanor Nairne, ancienne conservatrice principale à la Barbican Art Gallery de Londres, a été nommée conservatrice et directrice du département d’art moderne et contemporain récemment reconfiguré du Musée d’Art. La conservatrice née à Londres, fille de deux historiens de l’art, espère prendre son poste à Philadelphie courant février.

Nairne, 36 ans, a déclaré qu’elle était attirée par la ville et par ce qu’elle a appelé un « moment charnière » pour le musée : « avoir Sasha [Suda] en tant que nouveau directeur et une nouvelle structure de conservation en place.

« Je voulais aussi être dans un endroit où le changement est le bienvenu, et où j’ai l’impression qu’il existe un véritable mandat de changement. »

Par ailleurs, le musée a annoncé que les administrateurs de la PMA, Lisa S. Roberts et David W. Seltzer, avaient doté un nouveau poste au sein du département : un conservateur à temps plein du design moderne et contemporain. Le poste devrait être pourvu après l’arrivée de Nairne.

De plus, l’Art Museum a récemment acquis deux nouvelles œuvres, toutes deux réalisées par des artistes de Philadelphie : Tiona Nekkia McClodden’s Soyez alarmé : l’épopée Black Americana, Mouvement I – Les Visions, une installation de photographies, de vidéos et d’objets réalisée en 2014 ; et celui d’Alex Da Corte ROY G BIVune œuvre vidéo projetée sur un grand cube.

Aucune des deux œuvres n’est actuellement exposée.

La recherche par le musée d’un nouveau responsable de l’art moderne et contemporain visait à trouver “une leader qui sera une source d’inspiration, et vraiment, je pense que c’est cette personne”, a déclaré Carlos Basualdo, directeur adjoint et conservateur en chef du musée, qui a qualifié Nairne d'”aventureuse”. mais réfléchi, très précis, très respecté dans le domaine.

Au Barbican, “l’institution avait certaines limites, et elle a été capable de travailler avec celles-ci et de les faire passer et y a fait un travail remarquable”, a déclaré Basualdo.

Nairne a organisé plusieurs spectacles au Barbican : « Alice Neel : Hot Off The Griddle » (2023), « Soheila Sokhanvari : Rebel Rebel » (2022), « Lee Krasner : Living Colour » (2019) ; et « Basquiat : Boom pour le vrai » (2017). Elle était auparavant conservatrice de la collection Artangel à la Tate, pour laquelle elle a organisé plus de 30 expositions et installations à travers le Royaume-Uni, et est issue d’une famille de professionnels de l’art qui comprend sa mère, l’historienne de l’art Lisa Tickner, et son père, ancien Sandy Nairne, directrice de la National Portrait Gallery.

Eleanor Nairne arrive à Philadelphie au milieu d’une structure de conservation nouvellement reconfigurée établie en septembre.

“Les départements ne se parlaient pas suffisamment”, a déclaré Basualdo. « Et quand Sasha m’a demandé de devenir conservatrice en chef, il était encore plus évident que même s’il y avait des conversations et de très bonnes conversations, elles étaient pour la plupart [a result of] affinité personnelle. Mais il n’existait pas de structure, ni de canal par lequel ces conversations pourraient s’articuler.

Aujourd’hui, les départements d’art d’Asie du Sud et d’Asie de l’Est sont devenus Art asiatique ; les départements européens de peinture et de sculpture et d’arts décoratifs européens sont devenus Art européen ; et les spécialistes modernes des arts décoratifs américains et européens et de la peinture européenne font désormais partie du département Art Moderne et Contemporain.

Au total, huit départements sont devenus six, et aucun emploi n’a été supprimé lors de la réorganisation, a déclaré un porte-parole du musée.

“Au centre de tout cela, il y a la tentative de développer une approche plus collaborative entre les conservateurs”, explique Basualdo, “mais aussi entre les conservateurs et les autres personnes du musée – restaurateurs, marketing – en essayant essentiellement de créer une culture différente en termes de collaboration. »

Nairne souhaite étendre ces conversations au-delà des murs du musée d’art. Ce poste apporte « le potentiel de collaborer avec l’Institut d’Art Contemporain, l’Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie, bien sûr, le Barnes plus tard, le Calder lors de son ouverture, sans parler des universités, qui sont une partie importante du projet ». l’écosystème. »

Avant même que son nouveau poste ne se présente, elle dit qu’elle « se sentait très enthousiasmée par la ville à cette époque de son histoire et aussi par sa richesse culturelle ».

En ce qui concerne l’évolution du travail du Musée d’Art, « pour moi, il faut toujours commencer par Philadelphie parce qu’elle a une histoire si riche et particulière. Par exemple, je m’intéresse personnellement à l’art d’après-guerre, mais cela signifie peut-être réfléchir à la place du textile à Philadelphie en raison du passé manufacturier de la ville.

Le travail, dit Nairne, consiste à « réfléchir aux histoires que vous voulez raconter ».

Le Philadelphia Museum of Art, 2600 Benjamin Franklin Parkway, est fermé les mardis et mercredis. L’entrée coûte entre 14 et 30 $, gratuite pour les visiteurs de 18 ans et moins. philamuseum.org