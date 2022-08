La Conservation Foundation nommée grand maréchal du défilé du Montgomery Fest – Shaw Local

Au cours des 36 dernières années, le comité du Montgomery Fest a nommé une ou plusieurs personnes comme grand maréchal du défilé pour le défilé de l’événement, qui a lieu le dernier jour du festival chaque mois d’août. Cette année, le comité a décerné l’honneur à un groupe pour la première fois, nommant The Conservation Foundation et ses partenaires Dickson-Murst Farm comme grand maréchal du défilé 2022.

«La Conservation Foundation a fondé la croissance de notre région et de notre communauté sur l’importance de la terre, son histoire, la conservation de l’espace naturel, l’importance des plantations et de la faune indigènes et la préservation des espaces ouverts. Nous avons le privilège d’être le foyer de la ferme Dickson-Murst », a déclaré le président du village, Matt Brolley, dans un communiqué de presse. « Nous ne les remercierons jamais assez pour leur engagement envers la ferme, ses partenaires et l’éducation qu’elle offre à nos résidents et visiteurs. Nous sommes ravis que cette organisation soit mise en évidence dans le défilé.

Le village de Montgomery espère que ce clin d’œil aidera à rappeler et à éduquer les résidents sur la ferme Dickson-Murst, située au 2550, chemin Dickson à Montgomery, et à quel point la communauté est chanceuse d’avoir la ferme dans sa communauté.

La Conservation Foundation possède et exploite la propriété historique sur Dickson Road, bien nommée Dickson-Murst Farm. Le propriétaire d’origine, Simon Dickson, s’est installé dans la région dans les années 1860, à peu près au même moment où le village de Montgomery s’est constitué. Quatre générations de Dickson ont travaillé sur la ferme au cours des 150 années suivantes, dont son arrière-arrière-petit-fils Shorty Dickson, sa sœur, Juanita Murst, et son mari, John. En 2006, la famille a vendu les terres agricoles à des promoteurs. Dans le processus de vente, le village de Montgomery a sauvé la ferme historique de 4,5 acres de la ferme Dickson malgré l’absence de plan à long terme pour la propriété.

«Lorsque nous avons acheté la ferme Dickson-Murst en 2016 au village, j’étais très enthousiaste à l’idée d’avoir une base pour poursuivre notre mission dans les comtés de l’ouest de notre zone de service, et c’était excitant de sauver de vieux bâtiments de ferme sympas. Mais je n’aurais jamais imaginé tout ce qui se passerait ici et à quel point la ferme Dickson-Murst deviendrait une partie dynamique de la communauté », a déclaré Brook McDonald, président-directeur général de The Conservation Foundation dans le communiqué.

La Conservation Foundation a acheté la ferme Dickson-Murst du village de Montgomery pour 10 $, donnant à la conservation une voix au milieu de la croissance rapide de la région. L’accord a sauvé la ferme historique, a fourni un emplacement de bureau dans l’ouest pour la Fondation et a lancé de nouveaux espaces ouverts et des efforts de restauration indigènes dans le comté de Kendall.

« Le village de Montgomery a toujours défendu la ferme, et nous ne les remercierons jamais assez d’avoir honoré nos partenaires de la ferme Dickson-Murst et nous en tant que grand maréchal du défilé de cette année », a déclaré McDonald.

L’organisation mettra en vedette des tracteurs historiques et un char lors de la Montgomery Fest Parade, qui partira à 13 h des rues Main et Mill au centre-ville de Montgomery le dimanche 21 août.

L’histoire de la ferme Dickson-Murst se poursuit malgré le décès de Shorty Dickson en 2021. Il était la dernière génération de la famille Dickson à vivre sur Dickson Road toute sa vie.

De nombreux bâtiments d’origine sont encore debout aujourd’hui, y compris la grange de 1864 construite autour de troncs de chêne massif. La Fondation utilise la maison principale sur le site comme bureau, et les partenaires de la ferme Dickson-Murst (un groupe de bénévoles de la Fondation pour la conservation) entretiennent les bâtiments et les terrains de la ferme et coordonnent les événements d’engagement communautaire pour connecter la communauté à l’histoire de la région et à l’agriculture rurale. .

Ce groupe énergique a recueilli des fonds et fourni de nombreuses heures et une grande partie de l’équité en matière de sueur pour restaurer les huit bâtiments en bois de la ferme, offrir des activités pratiques aux jeunes de la région lors du camp annuel de la ferme Dickson-Murst et s’occuper de la ferme. à bien des égards.

“Nos bénévoles ont fait de cette ferme un espace de rassemblement si important pour que la communauté se rassemble”, a déclaré Jill Johnson, responsable des communications de The Conservation Foundation. Chaque année, ils animent une journée à la Ferme en août. L’événement de cette année aura lieu le dimanche 28 août de 9 h à 16 h. L’événement comprend des démonstrations à la ferme, des promenades en tracteur baril, de l’artisanat et des activités, de la nourriture et du maquillage. Pour en savoir plus, visitez theconservationfoundation.org/event/2022-day-at-the-farm.

La Conservation Foundation célèbre son 50e anniversaire en 2022. Ce jalon en or sera honoré par plusieurs initiatives communautaires : 50 Miles for 50 Years Outdoor Challenge, a Climate Change Campaign–50 Tips for 50 Years, ainsi qu’une foire aux missions du 50e anniversaire et 50 pour 50 Awards prévus pour novembre.

Les personnes intéressées à soutenir la ferme et la Conservation Foundation ou qui recherchent plus d’informations sur l’organisation à but non lucratif soutenue par ses membres peuvent visiter theconservationfoundation.org. De plus, les Farm Partners sont toujours à la recherche de bénévoles pour aider à soutenir la mission de la ferme et les efforts de conservation dans la région. Des informations sur leurs prochains événements sont disponibles en ligne sur theconservationfoundation.org/events.

Pour plus d’informations sur Montgomery Fest, du 19 au 21 août, visitez montgomeryil.org ou téléchargez le programme de l’événement de cette année ici.