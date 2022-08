La conseillère principale de Biden, Anita Dunn, doit céder son portefeuille d’investissement pour éviter les conflits

La conseillère principale de la Maison Blanche, Anita Dunn, est obligée de se départir d’un portefeuille d’investissement d’une valeur estimée entre 16,8 et 48,2 millions de dollars qui, selon les avocats en éthique, pose d’importants conflits d’intérêts dans son nouveau rôle.

La stratège de la politique et de la communication devra également se récuser d’une myriade d’enjeux nationaux et internationaux qui touchent ses anciens clients.

Dunn’s informations financières récemment publiées, qui fait 93 pages, montre de nombreuses actions, options, obligations et avoirs privés – une fortune qu’elle et son mari, l’avocat vétéran Bob Bauer, ont amassé au fil des ans. Bauer est un avocat de haut niveau qui a servi à la Maison Blanche sous l’administration Obama ; Dunn est un membre fondateur de la société de conseil SKDK où elle a été payée 738 715 $ au cours des 2 1/2 dernières années environ, selon la Maison Blanche. Le formulaire de divulgation donne également un aperçu de sa longue liste de clients chez SKDK.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Chris Meagher, a déclaré à CNBC dans un e-mail jeudi que Dunn devra se départir de ses avoirs et qu’elle est récusée de toutes les affaires impliquant SKDK et ses anciens clients. Elle ne pourra pas non plus assister à des réunions les impliquant pendant deux ans, conformément à l’engagement éthique de Biden-Harris, a-t-il déclaré. Le formulaire divulgue les transactions des deux années civiles précédant son rendez-vous du 9 maia ajouté Meagher.

“Les règles d’éthique obligent les responsables de la Maison Blanche à se récuser des questions qui entrent en conflit avec leurs intérêts financiers. Lorsque les responsables ont un large éventail de fonctions et un portefeuille d’actions encore plus important, la lumière du soleil est le meilleur désinfectant”, a déclaré Kedric Payne, vice-président et avocat général. du chien de garde Campaign Legal Center, a déclaré après avoir examiné sa divulgation.

Dunn a travaillé pour le président en tant que l’un de ses conseillers principaux de janvier 2021 à ce mois d’août avant de revenir pour un bref passage en mars. Elle était considérée comme une employée spéciale du gouvernement pour les deux postes, qui était exemptée de divulguer ses avoirs. Elle n’était pas obligée de dossier un formulaire de divulgation publique jusqu’à sa dernière nomination en mai.

Elle est revenue alors que les chiffres des sondages publics du président Joe Biden étaient en flux et l’administration était aux prises avec une panoplie de crises mondiales et nationales contrariantes, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la pénurie de puces d’approvisionnement, la hausse des prix de l’essence et l’inflation en flèche. Biden a également annoncé qu’il nommait le juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême fin février.

La divulgation montre également des dizaines d’actions acquises par Dunn et son mari, y compris des options d’achat et de vente liées au S&P 500, des obligations d’entreprises et municipales et une pléthore d’actions individuelles détenues dans de nombreux comptes de courtage. Ces comptes de courtage montrent des investissements dans des géants tels qu’Amazon, Alphabet, Boeing, Bank of America, Chevron, Dow, KKR et Morgan Stanley. Le portefeuille du couple est diversifié et comprend au moins 500 000 $ immobilisés dans un fonds spéculatif.

Les exigences en matière d’éthique pour les fonctionnaires et les législateurs de la Maison Blanche n’exigent pas de valeurs précises, s’appuyant plutôt sur un éventail assez large. Sur la base de son formulaire de divulgation, H. Jude Boudreaux, planificateur financier principal au Planning Center, a estimé que ses avoirs et ceux de son mari valaient entre 16,8 et 48,2 millions de dollars. Lee Baker, planificatrice financière certifiée chez Apex Financial Services, a estimé que Dunn et son épouse avaient une valeur nette comprise entre 18 et 38 millions de dollars d’actifs. Leurs propriétés ne sont pas répertoriées sur le formulaire ni incluses dans le calcul de leur valeur nette.

Le couple détenait entre 1 000 et 15 000 dollars d’obligations d’entreprise émises par Lockheed Martin, Phillip Morris, Target, Bank of America, Apple et Boeing, entre autres – toutes des entreprises qui ont des problèmes fréquents et multiples nécessitant une surveillance fédérale. La paire détenait entre 15 001 et 50 000 dollars de dettes émises par de nombreuses autres sociétés, notamment Cisco Systems, Oracle Corp., Wells Fargo, Duke Energy, Visa Inc. et Amazon. Ils ont également de nombreux comptes ou fonds communs de placement évalués à plus de 500 000 $ chacun. Dunn détenait en outre entre 1 et 5 millions de dollars d’actions de la société de marketing Stagwell, qu’elle a reçues après l’acquisition de SKDK en 2015.

Ils ont également gagné des dizaines de milliers de dollars en exerçant des options de vente dans l’indice iShares Core S&P 500, ce qui pourrait créer des conflits d’intérêts avec “chaque entreprise” du S&P 500, selon Walter Shaub, qui dirigeait le Bureau de l’éthique gouvernementale. sous l’administration Obama et a brièvement servi dans l’administration Trump.

“Les options ne sont en aucun cas exemptées de la loi sur les conflits d’intérêts. Cela signifie qu’elle est entrée au gouvernement avec un conflit d’intérêts avec chaque société pour laquelle elle a souscrit une option et avec chaque société des indices référencés”, a déclaré Shaub après examiner la divulgation financière de Dunn. Il a déclaré qu’elle devait se départir de toutes les options ou se récuser pour chaque problème “affectant toute société du S&P 500 et toute autre société dont les actions font l’objet d’une option qu’elle détenait”.

Le couple puissant détenait également de nombreuses obligations municipales qui ont été utilisées pour des infrastructures étatiques et locales et des projets scolaires à travers l’Amérique, y compris dans le comté de Burlington, New Jersey ; Comté de Clark, Nevada; le district scolaire indépendant du comté de Klein au Texas et le comté de Miami Dade, en Floride, pour n’en nommer que quelques-uns. L’administration Biden a distribué des centaines de milliards, voire des billions de dollars aux agences et écoles locales, municipales et étatiques pour améliorer les infrastructures de transport, l’accès Internet haut débit et investir dans d’autres projets de travaux publics.

SKDK fait partie des 25 meilleurs fournisseurs politiques démocrates rémunérés du pays, selon OpenSecrets, un organisme de surveillance non partisan du financement des campagnes. Les données montrent qu’au cours du cycle électoral de 2020, le SKDK a été payé plus de 65 millions de dollars par des campagnes alignées sur les démocrates. La campagne de Biden a payé plus de 2 millions de dollars pour les services de SKDK au cours du dernier cycle, selon les données d’OpenSecrets.

Dans une interview avec Morning Joe de MSNBC jeudi, elle a présenté en avant-première le programme à venir du président alors que la Maison Blanche remporte des victoires en faisant passer la loi sur la réduction de l’inflation par le Congrès et la loi CHIPS et Science.

“Donc, aborder la crise continue des opioïdes que nous avons dans ce pays est l’une de ces choses sur lesquelles il pense que nous devrions travailler ensemble et sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble”, a déclaré Dunn dans l’interview de jeudi sur MSNBC. “Le cancer, et mettre fin au cancer tel que nous le connaissons. Encore une fois, quelque chose de très bipartisan sur lequel il pense que tout le monde devrait travailler ensemble et qu’il continuera à pousser. Et il continuera également à travailler pour une économie qui fonctionne vraiment pour les travailleurs. dans ce pays.”

Micron, l’un des anciens clients de Dunn, a annoncé peu de temps après la signature du projet de loi CHIPS qu’il investirait 40 milliards de dollars d’ici 2030 pour fabriquer des puces aux États-Unis. Meagher a noté que Dunn n’avait rien à voir avec leur annonce plus tôt cette semaine et a cessé de travailler pour Micron avant de rejoindre la Maison Blanche.

Les autres clients incluent AT&T, American Clean Power Association, Lyft, Pivotal Ventures, Pfizer, Salesforce et Reddit.

Pivotal Ventures est un bureau d’investissement fondé par Melinda French Gates, qui a divorcé du milliardaire Bill Gates l’année dernière. French Gates a visité à plusieurs reprises la Maison Blanche dirigée par Biden, y compris récemment en avril, selon les journaux des visiteurs de la Maison Blanche. Meagher a déclaré que les réunions French Gates n’étaient pas organisées par Dunn, mais a noté que son travail antérieur pour Pivotal était axé sur les questions liées aux congés familiaux payés.

Salesforce n’est plus client de Dunn depuis 2020 et c’était pour un projet de formation aux médias, a expliqué Meagher. Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, et sa famille ont rencontré Biden en privé à la mi-mars, selon les journaux des visiteurs. Meagher n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé si Dunn avait aidé à organiser cette réunion, et Salesforce n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

La plupart des autres clients mentionnés dans cette histoire n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires. Une porte-parole de Reddit a refusé de commenter.

Alexander Byers, un porte-parole d’AT&T, a déclaré à CNBC que SKDK “nous a fourni des conseils en communication stratégique pendant plus d’une décennie”, mais Dunn n’était pas le responsable du compte. Elle a fourni des conseils périodiques, a-t-il dit.