La conseillère municipale de Scarborough, Cynthia Lai, est décédée

La conseillère municipale de Toronto, Cynthia Lai, est décédée, a annoncé vendredi sa campagne de réélection dans un communiqué.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès cet après-midi de la conseillère Cynthia Lai, quartier 23, Scarborough North. Elle était entourée de sa famille à l’hôpital”, indique le communiqué.

Lai, qui a immigré au Canada en provenance de Hong Kong dans les années 1970, a été élu pour la première fois en 2018 et se présentait pour une réélection aux élections municipales de lundi contre trois autres candidats.

“Conseiller Lai [represented] l’un des quartiers multiculturels les plus diversifiés de la ville », indique le communiqué. « Elle a défendu les causes de ses électeurs et fourni des services aux résidents qui reflétaient la composition démographique du quartier.

La déclaration n’incluait pas de cause de décès et sa famille a demandé la confidentialité.

Lai était à l’hôpital lors de la dernière réunion du conseil en septembre, cependant, un représentant de son bureau a déclaré que la conseillère allait bien lorsque CBC Toronto s’est enquis de son état de santé deux semaines plus tard.

Elle a travaillé dans l’immobilier avant de se lancer en politique municipale. Elle a été la première présidente sino-canadienne de la Toronto Real Estate Board et a siégé au Real Estate Council of Ontario, selon sa biographie sur le site Web de la ville.

Lai a servi avec “élégance et distinction”, dit Tory

Ses collègues du conseil ont exprimé leur tristesse à l’annonce de son décès.

Dans un communiqué, le maire John Tory s’est dit choqué par la nouvelle.

“Au cours des quatre dernières années, Cynthia a représenté les habitants du quartier 23, Scarborough North avec tant d’élégance et de distinction, a déclaré Tory.

“Elle était une présence si amicale et chaleureuse à l’hôtel de ville et je sais que je parle au nom de ses collègues du conseil municipal quand je dis qu’elle nous manquera profondément.”

Com. Josh Matlow, qui représente le quartier 12, Toronto-St. Paul’s, a également exprimé ses condoléances à sa famille.

“Cynthia s’est consacrée à sa communauté et son service restera dans les mémoires”, a déclaré Matlow sur Twitter.