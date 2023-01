La conseillère de Vernon propose une stratégie de diversité

Kari Gares a remarqué qu’elle voulait que sa ville natale propose une stratégie de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).

Le conseiller de la ville de Vernon a présenté un avis de motion lors de la réunion ordinaire du conseil du 15 décembre 2022, demandant à Vernon de produire un cadre pour une stratégie DEI établie qui aborde des questions clés telles que la définition des termes, la mise en œuvre et l’examen des politiques, et des recommandations sur la manière dont la stratégie et la politique subséquente permettraient d’obtenir des résultats mesurables.

Le Conseil devrait discuter de la motion de Gares lors de sa réunion régulière du lundi 9 janvier.

“Actuellement, la ville de Vernon n’a pas de politique DEI”, a déclaré Gares. « Cela ne signifie pas que nous ne nous concentrons pas sur les questions de diversité, d’équité et d’inclusivité ; mais en créant une telle politique, nous assurons un niveau d’engagement envers nos stratégies de base afin que la cohérence dans l’élaboration des politiques soit vue à travers chaque «lentille» spécifique.

En présentant la motion, Gares s’est demandé si la ville pourrait être un meilleur équipement pour mettre en œuvre des politiques indispensables qui sont “cohérentes et stratégiques avec un résultat prédéterminé qui peut être à la fois quantitatif et qualitatif”.

Elle a souligné la récente livraison par le conseil d’une stratégie de logement indispensable, mais a supposé que les besoins de chaque membre de la communauté sont similaires – que le logement est un droit fondamental et que nous avons le devoir essentiel d’assurer l’accessibilité au logement pour tous.

“Et la réalité est que nos besoins peuvent être similaires en surface mais sont, en fait, nettement différents en fonction de variables différentes”, a déclaré Gares. “Les femmes, qui fuient la violence domestique, ont des besoins de logement très différents de ceux qui ne sont pas confrontés aux mêmes réalités.”

En élaborant une politique DEI, Gares a déclaré que la ville peut examiner ses stratégies et les résultats attendus pour fournir un cadre plus ciblé sur les besoins de l’individu, qui fournirait alors des logements ciblés indispensables qui vont au-delà de l’aspect général du logement. pour tous.

« Dans ce cas, nous n’avons abordé que les types de lacunes en matière de logement, mais nous n’avons pas abordé les lacunes en matière de logement en ce qui concerne, par exemple, les femmes ; femmes avec enfants; Populations indigènes; et des hommes avec des enfants », a déclaré Gares. « Actuellement, nous nous concentrons sur la prestation de refuges à court terme, de logements supervisés, d’options de logement abordables et accessibles, mais nous avons une lacune connue dans le logement de transition pour les femmes.

« Placer les femmes et les enfants dans un refuge mixte n’est pas approprié et nécessite une approche très différente. D’où l’importance d’établir une politique DEI afin que nous comprenions, reconnaissions et ajustions notre état d’esprit pour refléter les besoins immédiats et à long terme de ce groupe.

