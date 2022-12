La conseillère à la sécurité nationale du Premier ministre dit qu’elle n’a vu “aucune preuve” d’ingérence étrangère dans les élections

La principale conseillère à la sécurité nationale du Canada dit qu’elle n’a vu aucune preuve que des candidats aux élections fédérales de 2019 aient été influencés par le financement du gouvernement chinois.

Jody Thomas, qui conseille le premier ministre Justin Trudeau sur le renseignement et les menaces étrangères, a témoigné jeudi devant le comité de la défense de la Chambre des communes.

Elle était là pour répondre aux questions du comité sur la sécurité dans l’Arctique.

Mais les conservateurs de l’opposition l’ont plutôt interrogée sur un rapport de Global News qui citait le mois dernier des sources anonymes affirmant que Trudeau avait été averti en janvier dernier que la Chine tentait de s’immiscer dans la politique canadienne et aurait financé au moins 11 candidats aux élections fédérales il y a trois ans.

“Les reportages que vous avez lus sur les interférences ne sont que cela – des reportages”, a déclaré Thomas. “Je vais juste le dire – nous n’avons pas vu d’argent aller à 11 candidats, point final.”

Il a été allégué que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la GRC enquêtaient sur un éminent homme d’affaires de Toronto dans la communauté chinoise sur d’importants transferts d’argent secrets à des candidats pour faire avancer les intérêts de Pékin pendant la campagne de 2019, et que Trudeau était donné une série de séances d’information par le SCRS à partir de janvier de cette année.

Selon le rapport de Global News, les briefings n’ont pas conclu que Pékin finançait directement des campagnes.

Thomas, qui a pris en charge le poste de sécurité nationale en janvier, a déclaré que le premier ministre était régulièrement informé du sujet général des tentatives d’ingérence étrangère au Canada.

Elle a mis en doute les suggestions selon lesquelles l’agence d’espionnage du pays a émis une série spécifique d’avertissements sur les tentatives d’influencer le vote dans ce pays.

“Je dis que je ne sais pas”

“Il y a un reportage sur l’ingérence électorale. Il n’y a pas nécessairement un rapport du SCRS qui correspond à ce reportage”, a déclaré Thomas. “Le Premier ministre a été bien informé.”

Elle a déclaré qu’elle restait préoccupée par la possibilité d’ingérence politique étrangère et a nié avoir réfuté le rapport publié.

“Je ne suggère pas cela. Je dis que je ne sais pas”, a déclaré Thomas.

“Il y a un flou entre ce qui a été rapporté au Premier ministre et ce qui a été rapporté dans la presse, et donc j’essaie de les différencier… J’ai posé la question [about] 11 candidats et le lien avec l’argent qui figurait dans ce rapport.

“Je n’en sais rien. Je n’en ai vu aucune preuve.”

Thomas n’a pas expliqué ce qu’elle entendait par “flou” et n’a pas expliqué l’état des enquêtes sur les réclamations.

Depuis que les allégations d’ingérence ont fait surface pour la première fois le mois dernier, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, a déclaré aux députés d’un comité distinct qu’il n’avait reçu aucun rapport sur l’ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2019.

REGARDER: Trudeau dit qu’il n’a jamais été informé des candidats recevant de l’argent de la Chine

Trudeau déclare qu’il n’a jamais été informé des candidats recevant de l’argent de la Chine Le premier ministre Justin Trudeau et le chef de l’opposition officielle Pierre Poilievre débattent des allégations d’ingérence chinoise pendant la période des questions.

Le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des Communes mène sa propre enquête parlementaire sur l’allégation selon laquelle des agents de la République populaire de Chine (RPC) tentaient activement d’influencer le résultat des élections.

Au moins deux députés conservateurs du comité de la défense ont demandé à Thomas jeudi si elle “protégeait” le premier ministre – une suggestion qui a suscité une réponse acerbe de Thomas, un ancien sous-ministre de la Défense.

“Je ne suis pas sûr que mon intégrité personnelle doive être attaquée dans ce comité”, a déclaré Thomas à la députée conservatrice Shelby Kramp-Neuman.

“Je n’ai pas protégé le Premier ministre. Le Premier ministre est régulièrement informé. Il s’intéresse beaucoup à ce sujet, a dirigé le travail à faire par les agences.

“Mais laisser entendre que les bureaucrates et les fonctionnaires, les sous-ministres [and] les chefs d’agence protègent le premier ministre, je trouve que c’est un peu offensant. Nous informons régulièrement et ces informations sont reçues et mises en œuvre.”

Au printemps 2020, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (NSICOP), un groupe de parlementaires qui examinent les questions de sécurité nationale à huis clos, a publié un rapport mettant en garde contre les efforts « importants et soutenus » de la Chine pour s’immiscer dans les affaires canadiennes. , la Russie et d’autres acteurs étatiques. Le rapport parle de l’ingérence étrangère en général, mais indique que davantage doit être fait pour protéger les élections.

Le rapport du NSICOP a révélé que le gouvernement fédéral a été lent à réagir à la menace d’ingérence étrangère.