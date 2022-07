La connexion surprenante de Luca avec une célébrité révélée comme un musicien de premier plan qui le soutient pour gagner après une tragédie familiale

Luca Bish de LOVE Island a un lien de célébrité surprenant avec le chanteur australien Nick Cave et sa femme.

L’auteur-compositeur de 64 ans a révélé qu’ils étaient des amis de la famille et que sa femme Susie regardait l’émission ITV2 pour voir comment Luca, 23 ans, s’en sortait.

Érotème

PA

Le musicien de rock australien Nick Cave a révélé leur connexion sur son blog et a déclaré que la famille de Luca l’avait aidé, lui et sa femme Susie, après la mort tragique de leur fils Arthur.[/caption]

Le leader de Bad Seeds a déclaré que Luca était ami avec son défunt fils Arthur, décédé en 2015 dans une lettre ouverte émouvante sur son blog, The Red Hand Files.

Il a déclaré: “Pour le moment, la différence déterminante entre Susie et moi est qu’elle regarde Love Island, et pas moi.

“Susie regarde Love Island parce que nous connaissons l’un des candidats, Luca.

«Luca était un ami d’école de nos jumeaux, Arthur et Earl. En conséquence, Susie et moi sommes devenus amis avec les parents de Luca, Maria et Michael.

« Maria est antiquaire. Michel est poissonnier. Luca est aussi poissonnier.

En savoir plus sur Luca Bish « JE LE DISAIS À SON VISAGE » Amber Gill en ligne avec la sœur de Luca sur le comportement de Love Island ‘ne pas faire face’ La sœur de Luca Bish quitte les réseaux sociaux après le contrecoup de Love Island

Nick a expliqué comment les parents de Luca sont venus en aide à sa famille lorsqu’Arthur est décédé subitement en 2015 et a déclaré qu’il “n’oublierait jamais leur gentillesse”.

Il a écrit: «Après la mort d’Arthur, au début de cette première semaine terrible et chaotique, Maria est arrivée à notre porte avec un plateau de lasagnes et s’est essentiellement occupée de nous.

« Elle nous a à peine dit quoi que ce soit. Elle nous a préparé des tasses de thé. Elle a cuisiné pour nous. Elle était juste là. Elle était la seule constante à travers une période d’horreur et de confusion, quand des dizaines de personnes désespérées et compatissantes allaient et venaient.

“Nous n’oublierons jamais sa gentillesse. Même dans la première semaine, quand le monde semblait soudain et choquant défini par une cruauté indescriptible et déformante, Maria nous a rappelé qu’il y avait du bon dans le monde.





« Elle a également servi de leçon sur la façon de traiter les personnes en deuil – vous n’avez pas besoin de dire quoi que ce soit, faites simplement quelque chose ; faites-leur une tasse de thé, préparez-leur le dîner.

«À ce jour, Michael apporte du poisson frais chez nous, le dépose et part sans un mot. Il fait semblant de nous faire payer pour cela, mais nous savons qu’il ne le fait pas.

“Ces gens, les parents de Luca, sont aussi bons que les autres, et ils aiment leur fils, Luca.”

Nick a terminé son message avec une boutade sur Susie enracinant pour Luca dans la villa télé de Majorque.

Il a ajouté: «Alors, Susie regarde Love Island et l’encourage, et espère qu’il gagnera. J’espère aussi que Luca gagnera, et gagnera bientôt, car alors je pourrai récupérer la f ***** g TV.

En savoir plus sur le soleil L’ANIMAL DE COMPAGNIE DE L’ENSEIGNANT Les enseignants du primaire dévoilent les cadeaux de fin d’année qu’ils détestent CHAOS DE VOL Les vacanciers n’obtiendront PAS d’indemnisation pour les vols annulés pendant la canicule

Arthur a subi des blessures mortelles à la tête après avoir expérimenté le LSD et plus tard, après être devenu paranoïaque et hallucinant, il est tombé à 60 pieds d’une falaise.

Dans une déclaration à l’époque, Nick a déclaré: “C’était notre beau et heureux garçon aimant.”

La star a eu quatre enfants avec trois femmes différentes – la première étant Jethro Lazenby en 1991.

Tragiquement, Jethro est décédé en mai et Nick a déclaré dans un communiqué: «Avec beaucoup de tristesse, je peux confirmer que mon fils, Jethro, est décédé. Nous serions reconnaissants pour la vie privée de la famille en ce moment.

Après la mort d’Arthur, Nick a écrit le morceau Heart That Kills You, qui, selon lui, expliquait sa décision de déménager de Brighton à Los Angeles, aux États-Unis.

La région “est devenue trop triste” pour le musicien et sa femme Susie, mais plus tard, ils sont retournés à Londres, où ils ont commencé à trouver la paix.