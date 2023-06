La connexion secrète de la star de Love Island, Molly Marsh, avec Michelle Keegan révélée

Molly Marsh de LOVE Island a un lien improbable avec l’actrice de Our Girl Michelle Keegan.

La mère de Molly, Janet Marsh, s’est ouverte sur sa carrière sur le petit écran après que les fans de l’émission de rencontres aient repéré qu’elle avait une série de ses propres apparitions à la télévision.

Molly Marsh de Love Island a un lien improbable avec l'actrice de Our Girl Michelle Keegan

En plus d'apparaître à la télévision, Janet est professeur de théâtre et dirige sa propre école d'arts du spectacle à Doncaster.

Et elle a révélé que l’un de ses emplois la voyait travailler aux côtés de Michelle sur Coronation Street.

S’exprimant en exclusivité, Janet a déclaré au Sun: « Je suis allée à l’école d’art dramatique et quand je suis sortie, j’ai trouvé un agent, puis tout à coup, j’ai commencé à avoir de petits rôles parlants.

« C’était Heartbeat d’abord, puis Coronation Street.

« Mon premier rôle dans Corrie était avec Fred Elliot et j’étais médecin pour son petit-fils, donc médecin avant tout.

« Puis des années plus tard, je suis revenue en tant qu’infirmière pour la petite amie d’Ashley’s Peacock, tellement liée à Fred à nouveau.

« Puis des années plus tard, j’étais réceptionniste dans une clinique d’avortement, avec Michelle Keegan quand elle a commencé.

« C’était l’un de ses premiers boulots, mais elle était adorable, vraiment très gentille.

« La scène était drôle parce que je pense que vous venez littéralement de voir mon oreille et d’entendre ma voix. Nous avons tous fait le tour de la télévision, comme ‘ça va être allumé, ça va être allumé’, et vous venez de voir mon oreille.

En plus d’apparaître à la télévision, Janet est professeur d’art dramatique et dirige sa propre école d’arts du spectacle à Doncaster.

Elle trouve donc cela «hilarant», les fans de Love Island l’ont qualifiée de «star de Corrie».

Janet a ri : « Pour Corrie, ce sont toujours de petits rôles, j’aimerais être une star mais je ne le suis pas et ça a été mon cheminement de carrière.

«Des petites parties courtes sur beaucoup de choses, ce que j’aime et je suis vraiment heureux de faire.

« Entre-temps, je fais tout ce que je suis enseignant, j’aide les étudiants à réaliser leurs rêves, puis de temps en temps je reçois un appel ‘vous avez un rôle sur…’.

« J’ai fait Hollyoaks, Still Open All Hours… mais rien pour lequel je pouvais me permettre de quitter mon travail. »

Les téléspectateurs ont qualifié Molly de « plante productrice » en raison du lien de sa mère avec la célébrité.

Et ils ont souligné le fait que Molly avait déjà visité la villa deux fois en tant qu’influenceuse.

Janet a ajouté: « Quand elle est allée à la villa avant, c’était son travail, il n’y avait pas d’autre raison, c’était juste son travail, faire ce qu’on lui avait demandé de faire.

« Donc non. Elle est totalement elle-même, ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

Les téléspectateurs ont qualifié Molly de « plante productrice » en raison du lien de sa mère avec la célébrité