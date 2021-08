La connexion du K-Pop Boyband GOT7 avec l’escrimeur médaillé d’or olympique

Les fans de K-pop n’ont pas tardé à observer une connexion entre l’un des médaillés d’or olympiques sud-coréens à Tokyo 2020 et un célèbre boys band du pays. Le 28 juillet, l’équipe de sabre masculin sud-coréen a remporté la médaille d’or en escrime aux Jeux olympiques de Tokyo et les fans de K-pop ont rappelé comment l’un de ses membres, Gu Bon-Gil, avait un lien avec le groupe de garçons GOT7. Un tweet publié par un compte de fan de GOT7 qui s’appelle ‎@defsoulars a partagé une capture d’écran où Gu est vu avec sept membres du groupe d’idols sud-coréens : Park Jinyoung, Jackson Wang, BamBam, Kim Yugyeom, Jay B, Mark Tuan, et Choi Young-jae. Sous-titrant le tweet, le compte de fan a écrit: « L’ami de Jackson et l’instructeur d’escrime de GOT7 dans Hard Carry Saison 1 ont remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques en escrime au sabre masculin. Toutes nos félicitations. »

Gu était apparu dans l’un des épisodes de Hard Carry, une émission où les membres de GOT7 se livraient à l’apprentissage des bases de l’escrime. Cependant, pour le rappeur Jackson de GOT7, jouer avec Gu était comme affronter l’un des sportifs qu’il admirait. Avant de déménager en Corée du Sud et de devenir une star de la K-pop, Jackson était un joueur d’escrime professionnel. Né et élevé à Hong Kong, Jackson a représenté la Chine aux premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour en 2014. Jackson se classait alors 11e au sabre mondial junior. Dans l’épisode Hard Carry, Gu et Jackson sont vus se livrer à un jeu d’escrime intense alors que les autres membres de GOT7 regardent le duo avec admiration.

Les fans de GOT7 étaient ravis de la nouvelle de la victoire olympique de Gu. Commentant le tweet, l’un des fans a écrit: « Jackson est entouré de gens incroyables, que ce soit dans le sport ou le divertissement. Quelle bénédiction. Félicitations pour avoir remporté les Jeux olympiques. Jackson doit être fier d’eux.

Un autre fan a commenté : « C’est Gu Bong Gil, Jackson le connaissait depuis son plus jeune âge, ils se sont rencontrés plusieurs fois lors de compétitions et Jackson l’a invité pour une apparition en tant qu’instructeur de Hard Carry. Les deux sont des légendes.

Gu a également exprimé sa réaction en remportant l’or olympique sur son compte Instagram.

