La connexion de JJ Watt avec l’ambiance de la petite ville de Burnley

JJ Watt développe un lien fort avec Burnley. Certes, le natif de Pewaukee, dans le Wisconsin, n’a aucun lien direct avec la ville anglaise avec une population d’un peu moins de 100 000 habitants. L’ancien joueur de ligne défensive de la NFL n’est pas non plus connu pour son affinité avec le football. Pendant une grande partie de la vie de Watt, son principal lien avec le sport s’est fait par l’intermédiaire de Kealia Ohai, sa femme. Kealia Watt a représenté les États-Unis avec l’USWNT en plus d’une carrière dans la National Women’s Soccer League.

Pourtant, à travers les tournées des pubs et le port continu du logo du Burnley FC, Watt montre son affinité pour le club. Une partie de cela est, bien sûr, due à sa participation minoritaire dans le club qu’il a acquis vers la fin de la campagne 2022/23. Tenant compte des conseils de Ryan Reynolds, Watt s’efforce de comprendre le tribalisme qui existe au sein du fandom du football britannique.

Cet aspect communautaire est quelque chose qui ne peut être sous-estimé dans le système anglais, y compris un club comme Burnley. Des clubs comme Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City ou les Spurs sont certainement mondiaux. Et, à bien des égards, le rôle de JJ Watt avec Burnley est une entreprise d’ambassadeur pour développer la marque du club. Avec une star de la NFL à bord, Burnley peut attirer plus d’Américains pour soutenir les Clarets. Pour référence, les 5,6 millions d’abonnés de JJ Watt sur Twitter dépassent chaque club de la Premier League en dehors des six grands.

La connexion entre JJ Watt et Burnley concerne la ville

Pourtant, JJ Watt adopte cette sensation de petite ville du club du Lancashire. , journaliste à l’AFP et partisan de longue date de Burnley, affirme que le Burnley FC est si essentiel pour la ville.

« Le club de football est tellement central dans la ville », a déclaré Evans à World Soccer Talk. «Vous vous promenez dans Burnley un mardi après-midi, et il n’y a pas de match ou quoi que ce soit, et vous voyez des gens portant le maillot du club. L’identité du club et de l’équipe avec la ville est tellement proche. Ils sont interchangeables.

Evans a fait référence à Green Bay, domicile des Packers de la NFL, qui se trouve à seulement deux heures au nord de la ville natale de Watt, Pewaukee, à la périphérie de Milwaukee.

« Je suis sûr qu’il l’aurait trouvé familier », a déclaré Evans à propos des voyages de Watt à Burnley au début. « La première fois que je suis allé à Green Bay et que je suis allé dans la petite ville avec un grand stade au milieu, il y a une similitude là-bas. »

Watt n’a cependant jamais joué pour les Packers, passant la majeure partie de sa carrière avec les Texans de Houston avant de se terminer avec les Cardinals de l’Arizona. Watt a fait, cependant, ont une carrière massivement réussie à l’université de l’Université du Wisconsin. Cela, selon Evans, est plus dans la même allée en termes de comparaison entre Burnley et les sports américains.

«L’ambiance que vous obtenez à Burnley est probablement plus celle que vous trouveriez dans une ville de football universitaire, dans une ville qui ressemble vraiment à une ville universitaire. Tout le monde est derrière cette équipe. Tout le monde va à ce match. Evans a ajouté qu’il est presque impossible de comparer Burnley à l’un des marchés métropolitains qui abrite la NFL, la NBA, la MLB, la LNH ou même la MLS.

Construire la marque Burnley

Evans soutient que, même si Watt a investi dans l’avenir du club, le Burnley FC considère Watt comme un moyen de puiser dans le public américain. JJ Watt, dont les followers sont, plus que probablement, des fans de la NFL, peut encore conduire à une certaine croissance pour Burnley.

« Cette vieille dichotomie qui existait en Amérique entre quelqu’un qui était un gars de la NFL qui aimait ses sports américains et quelqu’un d’autre qui était dans le football n’existe plus de la même manière. »

De plus, Watt faisant constamment la promotion de Burnley et de ses aventures avec les fans, davantage de fans itinérants pourraient être enclins à visiter la ville de Burnley pour recréer les voyages de Watt.

PHOTO : IMAGO / Colorsport