La connexion Alessio Milivojevic-Dash Dorsey alimente la course de St. Francis devant Evergreen Park – Shaw Local

WHEATON – Ce n’est pas censé être aussi facile, que ce soit le deuxième tour des éliminatoires de football de classe 4A.

Mais l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen, n’a pas tardé à souligner que la défaite 42-0 de son équipe contre Evergreen Park samedi après-midi n’était pas exactement facile.

Cela ressemblait à ça, malgré la pluie initiale et les vents violents constants.

“Nous ne pensons pas que ce fut un match facile”, a déclaré McMillen. « C’est une bonne équipe de football là-bas. Je pense que nos garçons ont bien joué. On a fait des erreurs qu’il faut réparer. C’est bien de passer au troisième tour.

Les Spartiates ont avancé pour se rendre à Rochelle le week-end prochain. McMillen et ses entraîneurs s’y sont rendus vendredi pour voir les Hubs envoyer Johnsburg 34-22.

Samedi, Evergreen Park a tenté un coup de pied en jeu pour commencer le match.

Mauvaise décision. Lors de son premier jeu de mêlée, le quart-arrière junior de St. Francis Alessio Milivojevic a frappé le receveur senior Dash Dorsey pour un touché de 65 verges. C’était une passe d’écran vers la droite, et Dorsey a été à la hauteur de son prénom, dépassant le champ défensif des Mustangs.

« C’est toujours bien de commencer par un touché sur le premier jeu, pour obtenir l’élan de votre côté et continuer à rouler », a déclaré Milivojevic. “Nous n’avons vu personne au-dessus de lui, nous l’avons jeté et il a fait le reste.”

Dorsey a ajouté, qui jouera à Kent State l’année prochaine: “J’ai mis toute ma confiance en mes coéquipiers qu’ils pourraient aller là-bas et bloquer pour moi, et je savais que je devais être patient et lire où mes joueurs de ligne allaient.”

Les choses n’iraient pas mieux pour les Mustangs. Après avoir effectué trois retraits lors de leur première possession, les Spartans ont réalisé un entraînement de 61 verges couvrant 3:09 qui a abouti au touché de 3 verges du senior Amari Head.

Mais attendez… il y a plus. Avec 4:18 à faire avant la mi-temps, St. Francis a bloqué un botté de dégagement d’Evergreen Park qui a roulé et roulé et s’est finalement retrouvé entre les mains de Nick Duzansky, une recrue de l’Oregon, qui est entré dans la zone des buts.

Une passe de touché de 23 verges de Milivojevic à Dorsey juste avant la mi-temps a essentiellement bouclé le match pour les Spartans (10-1).

“Nous avons travaillé pendant des mois et des mois tout au long de l’année, et nous avons vraiment confiance les uns dans les autres”, a déclaré Milivojevic. “Nous nous faisons juste confiance en sachant que nous allons être sur les routes et savoir où nous sommes. va être sur nos blocs. Tout le reste comme ça.

La confiance vient également de ce que le joueur de ligne senior TJ McMillen a fait environ deux heures avant le début du match, marchant sur le terrain dans une profonde contemplation. A quoi pensait-il ?

“Je parcourais chaque jeu de course, jeu de passes, OK, qu’est-ce que je fais ici?” a déclaré McMillen, une recrue de l’Illinois.