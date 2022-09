La connexion à l’usine de traitement d’eau Rose Valley de West Kelowna se rapproche – Kelowna Capital News

À partir de la semaine prochaine, les équipes commenceront les travaux de construction pour installer des conduites de transport d’eau sur le chemin Westlake afin de se connecter à l’usine de traitement de l’eau de Rose Valley (RVWTP).

Il s’agit de la dernière phase de construction nécessaire avant de raccorder les résidents au nouveau système d’aqueduc.

Le mardi 4 octobre, Westlake Road, de Starlight Crescent à Horizon Drive, sera fermée à la circulation des véhicules 24 heures sur 24, y compris les week-ends, jusqu’au 30 novembre, sous réserve des conditions météorologiques, des changements d’horaire de l’entrepreneur et d’autres facteurs. Une fermeture complète de la route est nécessaire pour permettre aux équipes de travailler le plus rapidement possible et assurer la sécurité du public.

Les itinéraires de déviation seront en vigueur via Starlight Crescent et Horizon Drive en deux phases :

Phase 1 de fermeture du chemin Westlake : 4 octobre pendant environ six semaines. Les résidents locaux et les visiteurs du quartier de Peak Point utiliseront Westlake Road à partir d’Horizon Drive pendant la première phase de construction.

Phase 2 de fermeture du chemin Westlake : Commencera après la phase 1. Les résidents locaux et les visiteurs du quartier de Peak Point utiliseront le chemin Westlake à partir du croissant Starlight pendant la deuxième phase de construction.

Des déviations seront mises en place pour les automobilistes, tandis que les accès piétons seront maintenus. Les cyclistes sont encouragés à suivre les déviations affichées ou à descendre à travers la zone de construction. L’accès des véhicules de transport en commun et d’urgence sera maintenu en tout temps. Les utilisateurs des sentiers peuvent continuer d’accéder aux sentiers de la vallée des roses tout au long de la construction.

Afin de minimiser les impacts sur les résidents, la construction est également coordonnée avec les améliorations du transport actif sur les chemins Westlake et Parkinson, du chemin West Kelowna au chemin Pettman. De plus, des améliorations au drainage sur Rosewood Drive seront réalisées dans le cadre de ce projet.

La construction de l’installation de la conduite principale de transmission de Sunnyside sur les routes Menu et Ourtoland devrait commencer à la mi-octobre, une fois que le calendrier de construction aura été confirmé par l’entrepreneur. Un avis préalable sera fourni aux résidents vivant dans la zone des travaux et au public avant la construction.

