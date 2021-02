Phil Foden peut être le leader de la prochaine Golden Generation d’Angleterre.

Mais la classe de 2017 a l’expérience très importante de la victoire qui peut les distinguer en tant que stars de classe mondiale du futur.

C’est le message du patron de Swansea, Steve Cooper, qui a dirigé Foden et l’équipe anglaise des moins de 17 ans à la gloire de la Coupe du monde en Inde il y a quatre ans.

La starlette de Manchester City Foden, 20 ans, a été le joyau de la couronne de ce tournoi, marquant deux fois en finale, devenant l’homme du match et le joueur du tournoi. Et arrive maintenant à maturité en Premier League.

Il a fallu de la patience à Foden pour avoir sa chance avec City, mais son rôle principal dans la démolition de Liverpool dimanche a rappelé à la nation que l’Angleterre a la chance d’avoir un talent générationnel et une superstar mondiale potentielle.

L’œil de Foden pour le but, la vitesse et la capacité de dribbler et de glisser sur le terrain le distingue des autres et a fait de lui le successeur naturel de City pour David Silva.

L’Angleterre, bien sûr, était censée remporter des trophées majeurs avec la classe de David Beckham, Wayne Rooney, Steven Gerrard et Frank Lampard, mais a échoué en 2004 et 2006.

Mais maintenant, les goûts de Foden, Emile Smith-Rowe, Callum Hudson-Odoi et Jason Sancho ont le monde à leurs pieds et le savoir-faire lorsqu’il s’agit de gagner des tournois.