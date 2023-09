La Conmebol ouvre le cycle de la Coupe du monde 2026 avec de grandes attentes

La fenêtre internationale de septembre est importante car c’est le moment où la CONMEBOL lance le grand processus de qualification pour la Coupe du monde 2026. En trois ans, les États-Unis, le Mexique et le Canada accueilleront au moins six nations d’Amérique du Sud.

Comme c’est devenu une tradition, les qualifications se déroulent dans le cadre d’une compétition de type ligue. Toutes les nations jouent à domicile et à l’extérieur contre chaque adversaire. Les six meilleures équipes des qualifications obtiennent automatiquement une place pour la Coupe du monde 2026. L’équipe classée septième obtient une place dans les séries éliminatoires intercontinentales.

Pour les téléspectateurs aux États-Unis, Fanatiz couvre sept des dix matchs des deux premières journées de qualification pour la Coupe du monde CONMEBOL. Au cours des deux premières journées (au moment de mettre sous presse), les deux matchs impliquant l’Argentine ne seront pas diffusés sur Fanatiz, pas plus que le match du Brésil contre la Bolivie lors de la deuxième journée. Cependant, le service de streaming propose les sept autres jeux.

Première journée (7 et 8 septembre)

Le match du Paraguay contre le Pérou donne le coup d’envoi de la compétition dans un match qui pourrait avoir beaucoup d’importance. L’une ou les deux de ces équipes pourraient finir par se battre pour une place directe ou une place en séries éliminatoires. Les fans de la MLS verront des visages familiers dans l’alignement. Par exemple, Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Miguel Araujo (Portland Timbers) et Wilder Cartagena (Orlando City) représentent le Pérou. Pour le Paraguay, Andrés Cubas de Vancouver joue aux côtés de Braian Ojeda du Real Salt Lake et de Diego Gomez de l’Inter Miami.

Tout sauf une victoire de la Colombie contre le Venezuela serait une surprise. Le Venezuela a eu son lot de résultats surprises lors des qualifications. Pourtant, le Venezuela est une équipe bulle dans ce processus de qualification.

Lionel Messi mène l’Argentine, championne du monde, dans sa défense contre l’Équateur. L’Argentine et le Brésil occupent une « classe supérieure » en Amérique du Sud, et ce cycle de qualification ne devrait que prouver que cela reste vrai. L’Équateur connaît un début de campagne difficile. Un voyage en Argentine précède un match à domicile contre l’Uruguay. En fin de compte, l’Équateur devrait faire partie de ces nations qui devraient se frayer un chemin vers la Coupe du Monde, et cela donnera du fil à retordre à l’Argentine lors de ce match d’ouverture.

Vendredi débute avec ce qui est de loin le meilleur match – du moins sur le papier – avec l’Uruguay contre le Chili. Des vétérans comme Arturo Vidal et Alexis Sánchez ont été appelés pour le Chili dans cette fenêtre. L’Uruguay ne manque pas non plus de talent. Cependant, les pertes de De Arrascaeta et Luiz Araujo sur blessure pourraient être remarquables.

La première journée se termine avec le Brésil recevant la Bolivie. Le meilleur finaliste des qualifications de la saison dernière est probablement le favori pour récidiver. Cela fait d’une victoire du Brésil le résultat le plus probable. Mais c’est pourquoi nous aimons le football. On ne sait jamais quand ces surprises arriveront.

Journée n°2 (mardi 12 septembre)

La Bolivie contre l’Argentine ouvre la deuxième journée. Sur le papier, cela peut ressembler à une promenade de santé pour les visiteurs, mais la Bolivie est un endroit difficile à visiter en raison de la haute altitude. Lors du dernier cycle de qualification, l’Argentine a dû travailler dur pour revenir au score et remporter une victoire 2-1. Et lors des qualifications de 2018 à La Paz, la Bolivie a battu l’Argentine 2-0.

Les matchs de l’Équateur contre l’Uruguay ne manquent rarement de nous procurer des sensations fortes. Pour le cycle de qualification 2022, l’Équateur a battu l’Uruguay 4-2 à Quito. Un autre stade en altitude qui laisse les équipes visiteurs bouche bée. Attendez-vous à une rencontre très excitante.

Si le Venezuela souhaite participer à la finale 2026, c’est le type de match dont il a besoin pour gagner. Le Paraguay est reparti avec des victoires 1-0 lors de ses 2 dernières visites ici lors des qualifications pour la Coupe du monde et visera 3 victoires consécutives.

Dans un autre affrontement de haut calibre, le Chili et la Colombie sont deux équipes qui devraient participer à la prochaine Coupe du monde. Mais ce sont précisément ces matches qui produisent le drame qui se fera sentir lors des qualifications.

Le Brésil a pris l’habitude de repartir du Pérou avec les 3 points en poche. Après avoir affronté la Bolivie lors de la première journée, il semble que le Brésil ait relevé la tâche la plus simple lors des deux premières journées des qualifications pour la Coupe du monde 2026 à la CONMEBOL.

PHOTO : IMAGO / Photo Presse Sportive