La CONMEBOL fixe les dates de la Copa América 2024 du 20 juin au 15 juillet aux États-Unis

Les dates estivales de la Copa América 2024 qui sera organisée par les États-Unis ont été officialisées par la CONMEBOL mardi, avec une action prévue du 20 juin au 15 juillet 2024.

CONMEBOL confirmé dans un communiqué que l’Argentine, championne en titre, fait partie des 10 équipes sud-américaines qui participeront, avec six places supplémentaires réservées aux équipes invitées de la Concacaf.

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a déclaré que les villes et les stades hôtes du tournoi de 25 jours seraient bientôt annoncés, ainsi que le calendrier complet des compétitions.

Le format, annoncé précédemment, mettra en vedette six équipes de la Concacaf se qualifiant via le tournoi de la Ligue des Nations 2023-24.

Pour les équipes nationales féminines, la Concacaf a invité les quatre meilleures équipes nationales de la CONMEBOL à participer à la Concacaf W Gold Cup 2024. L’édition inaugurale de ce tournoi à 12 équipes se jouera également aux États-Unis.

Les deux équipes de la Concacaf qui participeront aux Jeux olympiques d’été de 2024 (États-Unis et Jamaïque ou Canada) se qualifieront directement pour la Gold Cup de la Concacaf W 2024. Les six équipes Concacaf restantes seront déterminées lors de la Gold Cup Road to Concacaf W 2023.

Les quatre équipes invitées de la CONMEBOL qui participeront ont été déterminées sur la base des résultats de la Copa America féminine 2022 : Brésil (championne), Colombie (finaliste), Argentine (troisième place) et Paraguay (quatrième place).

La Copa América comprend toutes les équipes nationales sud-américaines, y compris le Brésil et l’Argentine, mais a également historiquement invité les pays invités à participer.

L’Argentine est la championne en titre de la Copa América et de la Coupe du monde.

Les États-Unis ont participé au tournoi quatre fois auparavant, le plus récemment en 2016, lorsqu’ils ont atteint la demi-finale. Ce tournoi a également eu lieu aux États-Unis.

Les États-Unis, le Mexique et le Canada co-organiseront la Coupe du monde masculine en 2026.

L’Équateur a choisi de ne pas organiser la Copa America 2024, comme prévu, en raison de problèmes de sécurité publique.