La congestion des ports de la côte ouest entraîne les chemins de fer dans un nouveau voyage à travers le pays

La congestion ferroviaire continue dans les ports de la côte ouest a créé une opportunité pour les ports de la côte est, les compagnies de transport de conteneurs et les opérateurs ferroviaires d’établir de nouvelles relations commerciales. En janvier, le transporteur maritime Hapag Lloyd, Norfolk Southern, le port de Virginie et Union Pacific ont collaboré à la création d’un triangle commercial où le fret à destination de la côte ouest serait amené dans le port de Virginie et chargé sur des wagons de Norfolk Southern. Les conteneurs seraient ensuite chargés sur un wagon UP à Chicago à destination de la côte ouest. “A la fin du premier trimestre, nous avons commencé à voir le service se développer”, a déclaré D’Andrae Larry, vice-président du groupe intermodal international chez Norfolk Southern. “Depuis lors, nous avons vu ce service se développer continuellement. La première chose à faire était donc que ce service était accepté par le marché.” Larry a déclaré que l’idée provenait de Hapag Lloyd, qui cherchait à déplacer plus efficacement le commerce de la côte ouest. “Le marché continue de réfléchir à des moyens de trouver des options. Nous pensons qu’il existe de nombreuses opportunités”, a déclaré Larry.

Un train de marchandises Norfolk Southern tiré par la locomotive 7565, une locomotive diesel GE ES44DC Evolution Series. Medianews Group/lecture Eagle Via Getty Images | Groupe Médianews | Getty Images

Ce service déplace également les conteneurs d’ouest en est, permettant à Union Pacific de déplacer ses propres conteneurs. Les expéditeurs du nord-ouest du Pacifique disent qu’ils utilisent ce nouveau service commercial car ils peuvent sortir leurs conteneurs du port de Virginie. Ils redirigent également les conteneurs vers les ports du Golfe. Une autre innovation que Norfolk Southern utilise pour équilibrer davantage les importations et les exportations est son programme de récompenses Dual Mission, qui incite les camionneurs à déposer et à récupérer des conteneurs en un seul voyage. Les camionneurs reçoivent une prime de 200 $ chaque fois qu’ils accomplissent une double mission. “Le marché a accepté ce programme”, a déclaré Larry. “Nous espérons atteindre 50 % ou plus de missions doubles. Nous avons commencé à Chicago et à Kansas City et avons vu plus de ramassages. Ce n’est pas seulement l’impact d’avoir plus de chauffeurs qui se présentent à votre terminal pour déplacer efficacement les conteneurs. Cela aide également à réduire le carbone sur ces marchés parce qu’il y a moins de camions sur la route. »

Pendant ce temps, les retards ferroviaires ne s’améliorent pas sur la côte ouest. Les responsables de la logistique mesurent des retards ferroviaires de 12 jours aux ports de Los Angeles et de Long Beach. Pour les conteneurs déplacés par une combinaison de camion et de train, les délais sont de 30 jours. La congestion sur les rails a également un impact sur les rails intérieurs, avec des retards. Un fournisseur de services logistiques a déclaré à ses clients que l’attente d’un ramassage de conteneurs dans une gare de triage à Dallas était de 40 à 50 jours. D’autres gares de triage à Kansas City et Memphis sont également remplies de conteneurs. Dans un effort pour soulager l’embouteillage au terminal principal de Norfolk Southern à Memphis, le chemin de fer a ouvert deux lots à l’extérieur du terminal pour gérer jusqu’à 2 000 conteneurs maritimes. Larry dit que la congestion stimulera davantage l’évolution des routes commerciales à travers le pays. “Nous pensons que la demande de fret maritime sur la côte Est continuera d’être forte et que le marché continuera de chercher des moyens de répondre à cette demande”, a déclaré Larry. “Alors que le marché nous mène vers de nouvelles voies ou de nouvelles opportunités, nous voulons être là pour cela et continuer à innover de nouvelles solutions”, a-t-il déclaré.

