Des détaillants, dont John Lewis et Dunelm, ont suspendu les livraisons en Irlande du Nord en raison de l’incertitude quant à la paperasserie à imposer en raison du Brexit.

Un porte-parole de John Lewis a déclaré jeudi: «Nous avons temporairement suspendu les livraisons et les collectes en Irlande du Nord à partir du 30 décembre en attendant de plus amples informations sur les nouveaux accords commerciaux.

«Nous examinons les conseils que nous avons reçus aujourd’hui et nous sommes impatients de reprendre ces services dès que possible.»

Yodel, l’une des plus grandes entreprises de livraison du Royaume-Uni, a déclaré à ses clients qu’ils devront payer des frais supplémentaires pour les expéditions vers l’Irlande du Nord en raison de la bureaucratie supplémentaire. DPD a annoncé avant Noël qu’il suspendrait les livraisons dans la province. Le courrier a confirmé jeudi que sa position n’avait pas changé.

Le détaillant de meubles Dunelm a déclaré qu’il travaillait dur pour commencer à expédier aux clients d’Irlande du Nord et espérait être de nouveau opérationnel le 11 janvier.

Amazon avertit ses clients que les livraisons en Irlande du Nord peuvent prendre plus de temps que la normale, ce qui met en colère certains clients qui ont payé un abonnement mensuel Prime, qui comprend la livraison le lendemain.

En vertu du protocole d’Irlande du Nord conclu entre le Royaume-Uni et l’UE, les marchandises arrivant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne nécessitent trois documents – une déclaration d’importation, une déclaration de sûreté et de sécurité et un numéro de référence pour le mouvement des marchandises.