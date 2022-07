La confusion règne en maître dans la Fédération pakistanaise de hockey

Le Pakistan, triple champion olympique, est confronté à l’une de ses pires crises avec une confusion totale qui règne sur le fonctionnement de la Fédération pakistanaise de hockey.

Depuis que le Pakistan Sports Board (PSB) a dénoté tous les membres du bureau de la Fédération pakistanaise de hockey (PHF) à l’expiration de leur mandat, il n’y a pas eu de clarté quant à savoir qui gère les affaires quotidiennes de la fédération.

Samedi, le président dénotifié du PHF, Brig (retraité) Khalid Sajjad Khokar a annoncé la nomination de l’ancien international, Saeed Khan, comme nouveau secrétaire général à la place d’Asif Bajwa.

La fédération est devenue la risée lorsque Bajwa a refusé de quitter son bureau et a occupé le siège de secrétaire général lundi et mardi, insistant sur le fait qu’il était toujours aux commandes.

Saeed Khan, qui est basé à Paris et a été invité à prendre ses fonctions de secrétaire général d’ici lundi, a maintenant reçu l’ordre de rester sur place jusqu’à nouvel ordre.

Pour couronner la comédie des erreurs, Khalid Sajjad Khokar est parti mardi à Birmingham pour assister aux Jeux du Commonwealth en tant que président du PHF.

“Ces gens ont transformé notre jeu national en un ‘Tamasha’ et même le gouvernement ne fait rien”, a déploré l’ancien olympien Samiullah Khan.

Et dans tout ce chaos, l’équipe de hockey pakistanaise est partie pour Birmingham pour participer aux Jeux du Commonwealth avec peu d’espoir d’atteindre le podium des médailles.

L’ancien capitaine et olympien, Manzoor ul Hasan, a déclaré que les choses sont allées de mal en pis dans le hockey pakistanais parce que le gouvernement est resté un spectateur silencieux.

À l’heure actuelle, personne ne sait si Khokar est constitutionnellement et légalement autorisé à rester président ou non, car le Pakistan Sports Board avait dénotifié Khokar, Bajwa et quelques autres au début de ce mois, car le PHF n’avait pas tenu ses élections conformément à sa constitution en mai de cette année. .

Mais le PSB a surpris tout le monde en annonçant ensuite un comité ad hoc de quatre membres pour organiser les élections du PHF dans les 30 jours, mais la cerise sur le gâteau a été qu’il a nommé Khokar à la tête du comité.

Khokar, qui est président depuis 2013, a entre-temps refusé d’accepter la dénotification du PSB et sa nomination d’un comité ad hoc et affirme qu’il est toujours président car, constitutionnellement, le PSB ne peut pas s’immiscer dans les affaires du hockey.

“Et dans toute cette horrible situation, le président du PHF a trouvé le temps de s’envoler pour Birmingham”, a ajouté Samiullah.



Le chaos s’est aggravé mardi lorsqu’avant de partir pour Birmingham, Khokar a émis une autre ordonnance renonçant un ancien joueur célèbre, Manzoor junior, au poste de sélectionneur en chef, bien qu’il y ait à peine deux jours, il ait nommé un autre nom célèbre, Kaleemullah, pour le même poste.

Le hockey pakistanais n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde de l’année prochaine en Inde après avoir terminé 5e de la Coupe d’Asie qui s’est tenue il y a deux mois. Le PHF n’a pas encore rendu public de rapport d’enquête sur la débâcle.

