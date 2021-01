De plus amples détails seront fournis «la semaine prochaine», a déclaré Priti Patel, bien que les ministres aient passé au moins deux semaines à réfléchir à la manière d’introduire la politique.

Le ministre de l’Intérieur n’a pas non plus été en mesure de dire combien de passagers devraient être placés en isolement pendant 10 jours, avec une facture de milliers de livres – disant aux députés qu’elle «travaillait toujours sur la capacité».

Mme Patel a insisté sur le fait que les ministres «travaillaient rapidement dans l’ensemble du gouvernement pour introduire ces nouvelles mesures», ajoutant: «De plus amples détails seront publiés en temps voulu.»

Les voyages en provenance des 22 pays – d’Afrique australe et d’Amérique du Sud, plus le Portugal – étant déjà interdits, la répression ne s’appliquera qu’aux ressortissants britanniques et aux citoyens disposant d’un droit de retour.