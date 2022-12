La confusion des crédits d’impôt pourrait créer une ruée vers les véhicules électriques au début de 2023

CNN

—



Au début de la nouvelle année, un certain nombre de véhicules électriques populaires, en particulier certains modèles Tesla et General Motors, pourraient être éligibles à 7 500 $ de crédits d’impôt auxquels ils n’étaient pas éligibles en 2022. Mais cette éligibilité peut ne durer que quelques mois.

C’est parce que les limitations des nouveaux crédits d’impôt promulguées en août dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation ne seront pas mises en vigueur d’un coup, a annoncé le département du Trésor cette semaine. Cela signifie que les règles seront, temporairement, plus généreuses, permettant des crédits d’impôt plus élevés sur plus de véhicules électriques, pour les premiers mois de la nouvelle année.

Le département du Trésor américain, qui met en œuvre les règles, a récemment annoncé que les règles de certaines des nouvelles restrictions sur les crédits d’impôt – y compris autour de l’endroit où la batterie du véhicule est assemblée et d’où proviennent les minéraux utilisés – étaient reportées à au moins mars 2023, lorsqu’il annoncera les règles proposées concernant cette partie des exigences. Selon le libellé de la législation, cependant, la simple publication des «orientations proposées» concernant ces règles, qui, selon le Trésor, se produirait en mars, déclenchera immédiatement les réductions des crédits d’impôt. Mais certaines des nouvelles règles entrent en vigueur comme prévu initialement en janvier. Cela laisse une fenêtre d’environ trois mois au cours de laquelle certains véhicules pourraient être admissibles à des crédits d’impôt beaucoup plus élevés qu’ils ne le seront plus tard.

General Motors, par exemple, a déjà déclaré qu’une fois que toutes les restrictions entreront en vigueur – chaque fois que cela se produira – ses véhicules électriques ne bénéficieront que d’un crédit d’impôt de 3 750 $. On s’attend à ce qu’il faille deux ou trois ans avant que les véhicules GM puissent, une fois de plus, bénéficier du crédit d’impôt complet de 7 500 $, a déclaré la société. Pour être éligible aux crédits d’impôt potentiellement plus élevés d’avant mars, un véhicule doit en fait être livré au client avant cette date, selon les directives du département du Trésor qui viennent d’être publiées. Cela pourrait rendre la fenêtre de temps encore plus étroite, en particulier pour les modèles populaires pour lesquels les clients doivent déjà attendre.

Bien que cela puisse créer une opportunité d’achat au cours des premiers mois de l’année, l’inconvénient est que cela ne fait qu’ajouter à la confusion autour de ce qui est déjà un ensemble de règles déroutant, même selon les normes de réglementation fiscale.

“J’espérais en quelque sorte plus de clarté, pas moins”, a déclaré Chris Harto, un senior analyste politique chez Consumer Reports. “Il semble que les choses semblent devenir plus confuses à chaque fois qu’ils disent quelque chose.”

Essentiellement, les règles fiscales sont conçues pour inciter les constructeurs automobiles à fabriquer leurs véhicules électriques et toutes les pièces de ces véhicules, autant que possible, aux États-Unis ou dans des pays avec lesquels les États-Unis ont des accords commerciaux. Ils sont également conçus pour que les crédits d’impôt ne profitent pas aux riches Américains qui achètent des véhicules de luxe coûteux. La dernière annonce, qui ouvrira temporairement plus d’argent de crédit d’impôt, est probable surtout une bonne chose pour les consommateurs.

Le crédit d’impôt déséquilibré en début d’année n’est qu’une des nombreuses sources potentielles de confusion.

En vertu des nouvelles règles de crédit d’impôt pour les véhicules électriques, les Chevrolet Bolt EV et EUV sont éligibles à des crédits d’impôt au cours de la nouvelle année. Ils étaient auparavant inéligibles car, même s’ils sont construits en Amérique du Nord – l’une des exigences selon les nouvelles règles – General Motors, la société mère de Chevrolet, et Tesla avaient depuis longtemps vendu plus de 200 000 véhicules rechargeables. C’était la limite pour un fabricant donné en vertu des exigences de crédit d’impôt sortant. Cependant, de nouvelles règles, promulguées dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation, suppriment cette limite.

Pourtant, tous les acheteurs et tous les véhicules électriques ne seront pas éligibles aux crédits. Par exemple, outre l’exigence selon laquelle le véhicule doit être construit en Amérique du Nord, il y aura également des restrictions sur son prix. S’il s’agit d’un VUS, d’une camionnette ou d’une camionnette, son prix affiché ne doit pas dépasser 80 000 $ et, s’il s’agit d’une voiture, pas plus de 55 000 $.

Ces plafonds de prix seront basés sur le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) complet du véhicule ou sur le prix affiché, y compris toutes les options installées en usine. Si le concessionnaire facture plus pour le véhicule, ou s’il y a un rabais ou une remise, cela n’aura pas d’importance. L’admissibilité à la remise est basée uniquement sur le PDSF réel.

En conséquence, la plupart des modèles Tesla, y compris le SUV Model X et la berline Model S et même le Model 3, tel qu’il est actuellement tarifé sur le site Web de Tesla, ne seront toujours pas éligibles aux crédits d’impôt. Et le SUV Mercedes EQS, qui est assemblé aux États-Unis et est actuellement éligible aux crédits d’impôt, selon un site Web de l’IRS, deviendra inéligible dans la nouvelle année.

“Il mélange le jeu pour savoir qui est éligible, puis le jeu sera à nouveau mélangé lorsque ces conseils seront publiés [in March]”, a déclaré Harto. “Et cela crée un gâchis géant pour les consommateurs, les constructeurs automobiles et les concessionnaires.”

De plus, aucun retournement n’est autorisé. La personne qui achète le véhicule doit être l’utilisateur final. Si vous achetez le véhicule juste pour le revendre immédiatement à quelqu’un d’autre, vous ne pouvez pas réclamer le crédit.

Il existe également des limites au revenu de l’acheteur. L’acheteur ne peut pas avoir un “revenu brut ajusté modifié” supérieur à 150 000 $ pour un particulier, 300 000 $ pour un couple déclarant conjointement ou 225 000 $ pour un chef de famille célibataire. Ces restrictions empêcheront de nombreux acheteurs de véhicules électriques de luxe d’obtenir des crédits d’impôt.

La meilleure chose que les acheteurs de véhicules puissent faire est de demander si le véhicule spécifique qu’ils achètent est éligible à un crédit d’impôt, a déclaré Andrew Koblenz, vice-président des affaires juridiques et réglementaires à la National Automobile Dealers Association. Certains modèles de véhicules sont fabriqués dans plus d’une usine, de sorte que deux VUS électriques d’apparence identique sur le même terrain de concessionnaire pourraient ne pas être admissibles ou ne pas être admissibles au même montant de crédit.

« C’est un bon moment pour faire du shopping. C’est formidable qu’il y ait plus de véhicules éligibles maintenant, mais vous devez toujours vous assurer que celui qui vous intéresse est éligible », a déclaré Koblenz. “Vous devez poser cette question à votre revendeur et à votre fabricant et vous devez également vous assurer que vous êtes éligible.”