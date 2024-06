La confusion de Biden le jour J est-elle digne de tout ce tumulte ? — RT Monde Nouvelles

Le comportement étrange du vieux président américain le jour J a rapidement donné lieu à des spéculations, certaines grossières, d’autres brutalement honnêtes.

De toute évidence, il semblait que Dame Nature était venue appeler le leader américain précisément au pire moment. Lors d’une cérémonie commémorative du 80e anniversaire du jour J en France, Joe Biden, 81 ans, semblait soudain très déterminé à s’asseoir, et même son épouse adorée, le Dr Jill, n’allait pas arrêter le squat. Désespérément à la recherche d’une chaise, d’un trône ou – comme certains l’ont grossièrement spéculé – d’un port-pot, Biden a une fois de plus fait des États-Unis la risée du monde entier.

Comme au ralenti, Biden a commencé sa descente régulière, comme s’il était coincé quelque part entre l’un de ces fameux « où suis-je ? des pets cérébraux et une défécation à part entière. Il n’est pas surprenant que le monde MAGA, bouillonnant à l’idée que son homme Donald Trump risque 136 ans de prison, ait opté avec joie pour l’option la moins attrayante.

Breaking911, un compte X de droite (anciennement Twitter) qui compte environ 1 million de followers, a demandé sans vergogne « Est-ce que Biden a chié ENCORE dans son pantalon ? C’était une référence à une affirmation de 2021 selon laquelle le Vatican aurait été contraint d’annuler la diffusion en direct de la rencontre de Biden avec le pape François parce que le président avait un « accident de salle de bain. »

Les experts républicains ont également affirmé que Biden cherchait un « chaise invisible » alors que sa femme/gestionnaire lui menottait la bouche tout en aboyant doucement des ordres. Cependant, une utilisatrice de X nommée Stephanie n’en avait rien, car elle a accusé le droit d’avoir coupé la vidéo juste avant que Biden ne prenne enfin place aux côtés de son épouse et du président français Emmanuel Macron.

« Qu’est ce qui ne va pas chez toi?! Vous savez qui vous êtes… tous ceux qui publient un extrait de ce moment avec les mots « caca » et « chaise imaginaire » font preuve d’un mépris total pour la vérité et pour les véritables problèmes qui bouleversent les gens à propos de l’administration Biden. Cette VRAIE CHAISE n’est PAS un problème ! (Pas non plus sa lutte momentanée pour s’asseoir qui vient avec l’âge) Prenez une putain de prise.

Dans l’après-midi du 6 juin, les mots « faire caca » et « chaise invisible » étaient tendance sur X.

En plus du fiasco de la chaise invisible, Joe et Jill se seraient excusés de l’événement plus tôt, laissant Macron féliciter seul les vétérans du jour J.

« Ouais! » » a écrit Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, un groupe conservateur. « Lors d’un événement à Omaha Beach honorant le 80e anniversaire de l’invasion du jour J, le Dr Jill Biden escorte rapidement Joe Biden, laissant un président français apparemment perplexe, Emmanuel Macron, honorer seul les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. »

Mais même si un téléspectateur n’est pas convaincu que Joe Biden a sali son pantalon, a quitté l’événement plus tôt ou était à la recherche désespérée d’une chaise qui n’était pas là, il est impossible de regarder la vidéo sans en conclure que le leader américain n’est pas totalement maître de ses facultés mentales.

Inutile de dire que ce n’est pas le genre de leadership américain dont le monde a besoin, car il se trouve au bord même de la Troisième Guerre mondiale. Malgré la question de la destruction mondiale, celle-ci n’est pas moins inquiétante : et si Joe Biden battait réellement Donald Trump à la Maison Blanche dans cinq mois ? Il est difficile d’imaginer le démocrate gâteux terminer son prochain dîner, sans parler de quatre années supplémentaires au pouvoir. Il est tout aussi invraisemblable que sa vice-présidente, Kamala Harris, remplisse bien mieux ses fonctions de président et qu’elle ait près de la moitié de l’âge de Biden. Il est impossible de dire comment ni quand, mais il semble de plus en plus probable que tôt ou tard quelque chose Cela va frapper le ventilateur pour les États-Unis et le monde si Biden reste en fonction pour un autre mandat.