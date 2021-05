La confusion concernant la participation de l’Inde à la Malaisie est ouverte, maintenant BAI dit que «  les discussions sont toujours en cours  »

Il semble y avoir un écart de communication entre l’Autorité des sports de l’Inde (SAI) et l’Association de badminton de l’Inde (BAI). Un peu plus d’une heure après que SAI a annoncé que l’équipe indienne de badminton s’était retirée du tournoi Malaysia Open Super 750 de ce mois-ci, BAI a contredit le communiqué affirmant qu’il était toujours en pourparlers avec le gouvernement malais pour permettre aux Indiens d’y participer. SAI a ensuite fait demi-tour sur sa déclaration initiale.

La Malaisie a interdit aux Indiens de voyager en raison de la pandémie de Covid-19 qui fait rage. Mais le tournoi est important pour les navetteurs indiens car l’Open Super 750 de Malaisie – et le tournoi Open Super 500 de Singapour du 1er au 6 juin – sont les dernières épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo de cette année. Le retrait de l’équipe indienne de ces événements signifierait la fin de l’espoir de se qualifier pour les anciens joueurs n ° 1 mondial Kidambi Srikanth et Saina Nehwal.

L’ISC semble avoir sauté le pistolet en envoyant un communiqué du «retrait» de l’équipe indienne. «L’équipe indienne de badminton devra se retirer de l’Open de Malaisie, prévu du 25 au 30 mai, en raison d’une restriction de voyage temporaire imposée par le gouvernement malais. sur les voyageurs en provenance d’Inde », a-t-il déclaré dans un communiqué publié à 17h22.

BAI a contredit SAI dans une déclaration qu’elle a tweetée un peu plus d’une heure plus tard, dans laquelle elle a déclaré que les discussions étaient toujours en cours avec l’Association de badminton de Malaisie et la Fédération mondiale de badminton. La BAI a déclaré avoir écrit à la Malaisie et à Singapour, où se tiendra l’Open de Singapour, pour considérer les joueurs indiens comme un cas à part.

«Les ressortissants indiens ne seront pas autorisés en Malaisie ni à Singapour, cela est déjà de notoriété publique. C’est pourquoi nous avions écrit aux deux pays membres pour considérer notre demande comme un cas particulier en ce qui concerne la qualification olympique de certains de nos joueurs. La question a également été abordée avec la BWF et nous attendons la réponse de Badminton Malaysia. Jusqu’à ce qu’ils refusent toute possibilité, nous continuerons à saisir toutes les opportunités que nous avons d’envoyer nos navettes », a déclaré le secrétaire général de la BAI, Ajay Kumar Singhania.

L’ISC a publié plus tard une «correction» à 19 h 29 dans laquelle elle a déclaré que des pourparlers sont toujours en cours entre le ministère des Sports et le gouvernement malais.

«Le Ministère des sports, par l’intermédiaire du Ministère des affaires extérieures, a contacté le gouvernement malaisien pour lui demander d’autoriser l’équipe indienne de badminton à se rendre en Malaisie pour participer à l’Open de Malaisie prévu du 25 au 30 mai. Interdiction de voyager temporaire qui a été imposée par la Malaisie aux voyageurs en provenance d’Inde, en raison de l’augmentation des cas de Covid 19 en Inde « , a déclaré SAI dans sa deuxième déclaration.

«Après la demande initiale faite plus tôt cette semaine, le haut-commissariat indien en Malaisie a reçu des informations du gouvernement malaisien selon lesquelles le voyage de l’équipe pourrait ne pas être possible immédiatement. Cependant, avec 19 jours pour le début de la compétition, la possibilité de voyager ne peut être totalement exclue », a-t-il déclaré.

Tous les meilleurs joueurs indiens en simple et en double comme PV Sindhu, Saina, Srikanth, Sai Praneeth, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Ashwini Ponnappa et Sikki Reddy devraient concourir en Malaisie.

