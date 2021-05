La confusion compromet les efforts de contrôle du coronavirus, prévient un conseiller du gouvernement

La confusion autour de l’approche du gouvernement sape les efforts de contrôle du coronavirus, a suggéré un conseiller, au milieu des informations selon lesquelles les masques faciaux pourraient rester utilisés après le 21 juin si les cas continuent d’augmenter.

Les plans visant à assouplir davantage les restrictions de verrouillage le mois prochain restent en suspens alors que les experts surveillent nerveusement une nouvelle souche de la maladie identifiée pour la première fois en Inde.

Le professeur Stephen Reicher, psychologue du sous-comité Sage qui conseille les ministres sur les sciences du comportement, a déclaré à Today de BBC Radio 4 : « Les données que nous voyons en ce moment suggèrent que nous avons un problème. Nous ne savons pas à quel point le problème est important. – ça peut être mauvais, ça peut être très mauvais, nous apprendrons dans la semaine ou les deux prochaines.

Mais, a-t-il dit, les conseils du gouvernement affectaient les tentatives de maîtriser le virus. « Ils (les ministres) nous disent, par exemple sur les voyages: » vous pouvez voyager à l’étranger, mais s’il vous plaît, ne le faites pas « .

« Ils disent des contacts sociaux » vous pouvez faire un câlin, mais s’il vous plaît ne faites pas un câlin « . Ils disent des restrictions, » pas de restrictions mais s’il vous plaît, n’entrez pas et ne sortez pas des hotspots « .

« Cette contradiction, ce sentiment de confusion, je pense, sape la réponse », a-t-il déclaré.

D’autres experts ont averti les ministres d’être prudents quant à la levée des restrictions de verrouillage,

Le professeur Anthony Harnden, vice-président du Comité mixte officiel sur la vaccination et la vaccination (JCVI), a déclaré à BBC Breakfast: « Je pense que nous devons examiner ces données très attentivement avant de déverrouiller complètement. »

Il a également confirmé que son comité offrira aux ministres une « gamme d’options » sur la vaccination potentielle des enfants et que le jab Johnson & Johnson à un coup récemment approuvé pourrait être utilisé dans une « campagne de rappel » plus tard cette année.

Sir Tim Gowers, de l’Université de Cambridge, a déclaré au Guardian que l’affirmation répétée de Boris Johnson selon laquelle chaque étape de la feuille de route pour revenir à la normale était irréversible avait laissé le Premier ministre réticent à faire demi-tour.

« Donc je pense que si c’est la façon dont vous allez jouer les choses, alors vous devriez être très, très prudent à chaque pas que vous faites … Et peut-être tout [will] d’accord, peut-être que le nombre de personnes vaccinées sera juste suffisant… ‘R’ restera globalement inférieur à un même avec les variantes indiennes.

« Mais si ça ne va pas, nous savons, à cause des mathématiques, que les choses vont mal tourner très, très rapidement. Ou du moins, peut-être que ça ne semblera pas si rapide au début, mais ça va croître de façon exponentielle.

« Alors ça va prendre de la vitesse et devenir un gros problème. »

Jeudi, le Premier ministre a déclaré qu’il « n’avait rien vu actuellement dans les données » pour faire dérailler la réouverture de juin, mais a ajouté: « Mais nous devrons peut-être attendre ».

Toutes les limites légales aux contacts sociaux devraient être levées en Angleterre le 21 juin.

Les couvre-visages et le travail à domicile peuvent rester en place après cette date, cependant, dans le but de limiter la propagation du virus tandis que davantage de personnes reçoivent des vaccins, a rapporté le Times.

Hier, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a annoncé que des tests de surtension étaient en cours de déploiement dans le Lancashire, après que davantage de cas de la variante indienne aient été détectés.

On pense qu’environ la moitié de tous les nouveaux cas sont la souche indienne.

Mais les données de Public Health England montrent que la majorité des personnes infectées n’ont pas été vaccinées.

Ses chiffres ont également montré que seulement 3% des cas (177 sur 5 599) depuis début février avaient reçu les deux doses d’un vaccin.

M. Johnson peut s’attendre à un hurlement de protestation de la part de l’industrie hôtelière s’il retarde au-delà du 21 juin.

Jonathan Neame, directeur général de la brasserie et du pub Shepherd Neame, a déclaré à Today: « Si cela est retardé de, disons, sept jours, mais qu’il y a toujours un certain résultat, les restrictions seront complètement levées après cela, alors ce sera un marginal impacter.

« Si, d’un autre côté, nous entrons dans un cycle de cinq semaines supplémentaires d’examen des données et d’incertitude et d’autres examens à ce moment-là, alors je pense que cela mettra un frein à la reprise qui se produit assez rapidement à ce moment dans le temps, et sapera vraiment la confiance des consommateurs et des entreprises. »