La confrontation tabloïd de Harry retardée après que le prince ait raté le premier jour d’audience

Lorsqu’il entrera dans la barre des témoins, Harry sera le premier membre de la famille royale britannique depuis plus d’un siècle à témoigner devant un tribunal. On s’attend à ce qu’il décrive son angoisse et sa colère d’avoir été harcelé par les médias tout au long de sa vie, et son impact sur ceux qui l’entourent. Les princes William et Harry se sont disputés ces dernières années. Crédit: PA Il a accusé les paparazzi d’avoir causé l’accident de voiture qui a tué sa mère, la princesse Diana, et a déclaré que le harcèlement et l’intrusion de la presse britannique, y compris des articles prétendument racistes, l’ont conduit, lui et sa femme, Meghan, à fuir aux États-Unis en 2020 et à quitter la famille royale. la vie derrière. Sherborne a également accusé lundi les journaux du Mirror d’avoir semé « les graines de la discorde » entre Harry et son frère, le prince William. L’avocat a déclaré que le désaccord de Harry et William sur la façon de traiter l’ancien majordome de leur défunte mère avait fait l’objet d’un article de 2003, qui contenait les signes « révélateurs » d’une collecte illégale d’informations.

« Les frères peuvent parfois être en désaccord mais, une fois que cela est rendu public de cette manière et que leurs sentiments intérieurs sont révélés tels qu’ils sont, la confiance commence à s’éroder », a déclaré Sherborne. Chargement Les deux frères se sont disputés de manière très médiatisée ces dernières années depuis que Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions royales. Harry a écrit dans ses récents mémoires que William l’avait jeté au sol lors d’une dispute en 2019 à propos de Meghan. Mirror Group a admis avoir utilisé un détective privé pour cibler Harry, mais une seule fois. Sherborne a déclaré que le piratage téléphonique et les formes de collecte d’informations illégales étaient pratiqués à une échelle si répandue que cela était invraisemblable. « La fin justifie les moyens pour l’accusé », a déclaré Sherborne.

Les histoires sur Harry étaient de gros vendeurs pour les journaux, et quelque 2500 articles avaient couvert toutes les facettes de sa vie – des blessures à l’école à l’expérimentation de la marijuana et de la cocaïne aux hauts et aux bas avec des copines, a déclaré Sherborne. Chargement Mirror Group a déclaré avoir utilisé des documents, des déclarations publiques et des sources pour rendre compte légalement du prince. Mais Sherborne a déclaré que le juge pouvait en déduire que Miroir les journalistes ont écouté les messages vocaux et ont embauché des détectives privés pour faire des reportages sur Harry comme ils l’ont fait sur d’autres qui ont été documentés. Les articles en cause dans le procès remontent à son 12e anniversaire, en 1996, lorsque le Miroir a déclaré qu’il se sentait « mal » à propos du divorce de sa mère et de son père, aujourd’hui le roi Charles III.

Harry a déclaré dans des documents judiciaires qu’il avait souffert « d’énormes épisodes de dépression et de paranoïa » par crainte que des amis et des associés ne le trahissent en divulguant des informations aux journaux. Les relations se sont effondrées lorsque les femmes de sa vie – et même les membres de leur famille – ont été « entraînées dans le chaos ». Il dit qu’il a découvert plus tard que la source n’était pas des amis déloyaux mais des journalistes agressifs et les enquêteurs privés qu’ils ont embauchés pour écouter les messages vocaux et le suivre dans des endroits aussi éloignés que l’Argentine et une île au large du Mozambique. Mirror Group Newspapers a déclaré qu’il n’avait pas piraté le téléphone de Harry et que ses articles étaient basés sur des techniques de reportage légitimes. L’éditeur a admis et s’est excusé d’avoir engagé un détective privé pour déterrer la saleté lors d’une des soirées de Harry dans un bar, mais l’article de 2004 intitulé « Sexe sur la plage avec Harry » ne fait pas partie des 33 du procès. Le piratage qui impliquait de deviner ou d’utiliser des codes de sécurité par défaut pour écouter les messages vocaux des téléphones portables de célébrités était répandu dans les tabloïds britanniques au début de ce siècle. C’est devenu une crise existentielle pour l’industrie après la révélation en 2011 que le Nouvelles du monde avait piraté le téléphone d’une jeune fille de 13 ans assassinée.

Le propriétaire Rupert Murdoch a fermé le journal et plusieurs de ses dirigeants ont fait face à des procès criminels. Mirror Group a payé des millions de livres pour régler des centaines de réclamations illégales de collecte d’informations et a imprimé des excuses aux victimes de piratage téléphonique en 2015. Mais il nie les dirigeants – y compris Piers Morgan, qui était rédacteur en chef du Daily Mirror entre 1995 et 2004 – connaissait le piratage. Les déclarations liminaires ont marqué la deuxième phase d’un procès par Harry et trois autres qui alléguaient des violations de la vie privée. En première partie, Sherborne, qui représente Harry et les autres demandeurs, dont deux acteurs du feuilleton Rue du couronnementa déclaré que les actes illégaux étaient « répandus et habituels » à l’époque Daily Mirror, Miroir du dimanche et Les gens du dimancheet réalisée « à l’échelle industrielle ». Deux juges – dont Fancourt – sont en train de décider si les deux autres affaires de piratage téléphonique de Harry seront jugées.