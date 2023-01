La confrontation rurale mexicaine fait 2 officiers et 3 civils morts

On ne sait pas comment la violence s’est produite, mais des civils du sud du Mexique ont pris des mesures au cours du week-end pour s’assurer que le gouvernement entendait leurs plaintes, entourant un groupe d’officiers et les conduisant sur une scène de crime où deux officiers et trois civils ont été retrouvés morts.

Le gouvernement de l’État méridional de Guerrero a donné un compte rendu confus des événements dimanche soir. Guerrero a souvent été témoin d’affrontements entre gangs de la drogue, police et forces d’autodéfense locales, mais on ne sait pas qui a commis les meurtres.

Les procureurs de l’État ont déclaré que plusieurs dizaines de résidents locaux ont saisi 32 policiers de l’État qui ont répondu dimanche à la confrontation dans le canton de Tecpan et la communauté voisine de Petatlan.

Les habitants se sont plaints des abus de la police, affirmant que la police de l’État “était entrée dans leurs maisons avec des mandats de perquisition, frappant des témoins”.

Les habitants ont ensuite conduit des fonctionnaires à un véhicule de patrouille de police où les cinq corps ont été retrouvés. On ne sait pas comment les corps sont arrivés là.

Un fonctionnaire de l’État a convaincu les résidents locaux de libérer la police de l’État et a promis d’enquêter sur leurs plaintes. Les groupes d’autodéfense et la police ont constamment échangé des accusations de protection des gangs de la drogue qui sont actifs dans la région.

Les villes sont situées près de la côte Pacifique, entre les stations balnéaires d’Acapulco et de Zihuatanejo.