La confrontation entre Jake Paul et Nate Diaz se transforme en bagarre chaotique entre titres de combattants

Le chaos a éclaté lors de la conférence de presse de Jake Paul et Nate Diaz, la sécurité des deux côtés se bagarrant.

Les deux se rencontreront samedi soir au American Airlines Center de Dallas, au Texas, dans ce qui sera le premier combat de Paul depuis sa défaite face à Tommy Fury en février.

4 Paul et Diaz se sont regardés fixement lors de leur dernière conférence de presse 1 crédit

Mais là où va « The Problem Child », un carnage semble suivre, bien que cette fois il n’ait pas été strictement impliqué.

Lors d’une conférence de presse jeudi à The Factory à Dallas, les deux combattants ont pris part à un regard baissé pour conclure la procédure.

Cependant, ce n’était que le début car Diaz s’est tourné vers la conseillère de Paul, Nakisa Bidarian, pour échanger des mots.

MMA Fighting rapporte que Diaz a crié: «Vous savez qui est l’intimidateur? Ce videur juste là que j’ai frappé avec une bière la dernière fois qu’il a pensé qu’il était serré. Si****** a frappé ce b **** au visage.

« C’est qui est l’intimidateur. F *** lui, f *** toi et f *** MVP.

« Allons-y. J’aime ça », a répondu Paul. « Nate est vivant. Nous avons réveillé la bête. Allons-y Nate. Je l’aime bien. Parlez votre s, Nate. Parlez de votre merde. »

Alors que les combattants se séparaient, les deux groupes de sécurité se bousculaient vers la sortie.

Cela a entraîné plus de bousculades jusqu’à ce qu’un membre de la sécurité apparaisse pour essayer de donner un coup de poing.

4 La conférence de presse a rapidement dégénéré en carnage 1 crédit

4 Les deux équipes de sécurité se bousculaient sur scène et se poussaient et se bousculaient 1 crédit

4 Au moins une personne a été jetée sur le sol avant que Diaz ne soit escorté 1 crédit

C’est à ce moment-là que la scène est devenue violente alors que plusieurs agents de sécurité peuvent être vus en train de se débattre, au moins un frappant le sol.

Diaz a été escorté alors que Paul ne peut pas être vu alors que d’autres officiels sur scène ont tenté de calmer les débats.

Finalement, les deux parties ont refroidi leurs jets et ont quitté la scène pour retourner dans leurs camps respectifs.

Interrogé sur l’altercation, Diaz a déclaré: «Cela n’a pas d’importance. Ce qui doit arriver arrivera. Cela peut généralement aller mieux ou pire. C’est parfait. »

Comme Diaz l’a mentionné, l’un des gardes de sécurité au centre du chaos semblait être impliqué dans un autre incident.

En tant que membre de l’équipe de Diaz, une altercation s’est produite dans les coulisses de l’événement Paul contre Anderson Silva en octobre.

À cette occasion, un homme qui lui ressemble beaucoup a jeté une sorte de liquide sur un groupe d’autres hommes, ce qui a déclenché une bagarre.

Paul vs Diaz débutera samedi soir et vous pourrez écouter le combat gratuitement en direct sur talkSPORT. Alex Steedman et Spencer Oliver commenteront le combat.