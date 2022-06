La confrontation du premier amendement pourrait se profiler dans le combat post-Roe

La dernière fois que la Cour suprême a directement examiné si ces types d’interdictions pouvaient s’appliquer à l’avortement, c’était il y a près de 50 ans, dans l’affaire Bigelow v. Virginia, lorsqu’elle a invalidé une loi qui érigeait en délit la publication d’informations encourageant une femme à se faire avorter. ou l’a aidée à en obtenir un.

Actualisé 29 juin 2022, 14 h 45 HE

L’affaire concernait un journal appelé The Virginia Weekly, qui avait diffusé une annonce d’un groupe de défense des droits à l’avortement à New York qui aidait les femmes, dont beaucoup de l’extérieur de l’État, à trouver des médecins qui pouvaient légalement pratiquer la procédure. « Les avortements sont désormais légaux à New York. Il n’y a aucune exigence de résidence », indique l’annonce, promettant des services « STRICTEMENT CONFIDENTIELS », sept jours sur sept.

Le rédacteur en chef du journal a été jugé et condamné. Un tribunal inférieur a confirmé la condamnation, jugeant que le premier amendement ne protégeait pas les publicités à des fins commerciales.

Mais la Cour suprême a déclaré que le discours n’est pas dépouillé des protections du premier amendement s’il se trouve qu’il a un aspect commercial, et a déclaré qu’un État comme la Virginie ne pouvait pas interdire aux citoyens d’un autre comme New York “de diffuser des informations sur une activité qui est légale dans cet état.

Certains experts du premier amendement qui soutiennent le droit à l’avortement ont déclaré qu’ils ne seraient pas surpris de voir des États tenter à nouveau de criminaliser un tel discours.

“Donnez-lui trois semaines”, a déclaré Lynn Greenky, professeur à l’Université de Syracuse qui enseigne les questions du premier amendement.