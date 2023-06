La confrontation des pneus F1 « n’est pas juste », explique le patron de Pirelli, Mario Isola, alors que la FIA et la Formule 1 décident du contrat de fournisseur 2025

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Craig Slater s’entretient avec Mario Isola pour discuter de la rivalité permanente entre Pirelli et Bridgestone, qui sont en compétition pour devenir le fournisseur de pneus de la Formule 1 de 2025 à 2027

Le patron de Pirelli, Mario Isola, n’est pas favorable à une confrontation avec les pneus de Formule 1, déclarant que les pilotes devraient être « les héros du spectacle ».

La FIA a lancé un appel d’offres pour que les fournisseurs de pneus fassent des offres pour devenir le fournisseur exclusif de pneus de la F1 à partir de 2025, ainsi que ses séries de soutien F2 et F3.

Le contrat actuel de Pirelli expire fin 2024 et Sky Sports F1 comprend que Bridgestone s’opposera à la reprise du fabricant de pneus italien car ils ont fait une offre.

Bridgestone a fourni pour la dernière fois des pneus à la F1 en 2010 et a affronté Goodyear à la fin des années 1990 et Michelin entre 2000 et 2006.

Demandé par Sky Sports Nouvelles « C’est difficile. Si vous regardez tous les championnats de sport automobile dans le monde, avoir un seul fournisseur de pneus est désormais une approche courante. Vous économisez de l’argent.

« Le risque est que lorsque vous êtes en compétition, la course est décidée par les pneus et non par les voitures ou les pilotes. Nous voulons que les pilotes soient les héros du spectacle, pas les pneus.

« Nous sommes heureux de faire partie du salon et d’apporter notre contribution au salon mais pas de remplacer les pilotes. Ce n’est pas bien. »

Bridgestone était l’ancien fournisseur de pneus de F1 avant Pirelli

Isola : le nouveau fournisseur de pneus « prendrait du temps » pour se mettre à niveau

La F1 a radicalement changé depuis que Bridgestone a fourni pour la dernière fois des pneus au championnat il y a 13 ans, avec des exigences différentes de l’instance dirigeante concernant les performances des pneus.

Isola, qui est la figure de proue de Pirelli en F1 depuis 2017, pense que tout nouveau fournisseur de pneus aurait besoin de temps pour s’habituer à la F1 en 2023.

« Cela prendra du temps, c’est sûr. En regardant les règlements, ils sont plus compliqués qu’il y a 12 ans. Les règlements sportifs et techniques sont beaucoup plus importants », a-t-il expliqué.

Mario Isola ne veut pas de confrontation de pneus en F1 car il pense que « les pilotes devraient être les stars »

« Aussi les directives techniques que la FIA publie sur de nombreux sujets. La concurrence est plus forte, toutes les équipes sont emballées. La plupart du temps, du premier au P15, ils sont à moins d’une seconde. Cela signifie que les équipes recherchent vraiment n’importe quelle performance. avantage.

« Si vous avez le même pneu et que vous apprenez à mieux l’utiliser, vous obtenez un avantage. C’est pourquoi les équipes ont des ingénieurs dédiés au fonctionnement des pneus. »

Isola : Pirelli pas lassé de la F1

Pirelli a rejoint la F1 à une époque où il y avait une poussée pour des pneus à forte dégradation, donc plusieurs arrêts aux stands étaient un thème commun. Cela a provoqué des plaintes de plusieurs pilotes concernant la direction du sport, mais Pirelli a toujours soutenu qu’ils fournissaient des pneus exigés par la FIA et la F1.

Des changements majeurs de voiture, y compris le passage à des voitures plus larges et plus rapides en 2017, ce qui signifiait que des pneus plus gros étaient nécessaires, ainsi que le passage en 2022 à des pneus de 18 pouces se sont également produits à l’ère moderne de Pirelli.

Pirelli est le seul fournisseur de pneus de la F1 depuis 2011

« Nous ne sommes pas fatigués de la F1. Je pense que nous avons un projet à long terme avec la F1 et la FIA qui sont en cours. Nous voulons prolonger notre contrat car le sport est en bonne santé », a déclaré Isola.

« Nous faisons partie du spectacle et je crois que nous sommes un partenaire, pas seulement un fournisseur de pneus. Nous avons envie de continuer.

« Je crois que nous avons montré avec notre partenariat de 12 ans avec la F1 que nous avons fait tout notre possible et obtenu de bons résultats. Il est facile de critiquer les pneus car nous sommes le seul fournisseur. Je comprends que les gens peuvent avoir un point de vue différent. »

« J’ai parlé plusieurs fois avec des gens qui disent ‘je n’aime pas la dégradation’. Certains disent ‘je n’aime pas trois composés’, certains en aiment plus, d’autres moins.

« Chacun a son propre point de vue. Nous sommes très bien connectés avec toutes les parties prenantes afin de fournir ce dont ils ont besoin pour le bénéfice du salon. »

