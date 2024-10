La confrontation avec Anthony Edwards était de « nature compétitive »

Après ce qui a semblé une éternité, les Lakers de Los Angeles étaient de retour en action mardi contre les Timberwolves du Minnesota pour lancer la saison 2024-25. Dans ce qui devait être un affrontement compétitif, Anthony Davis a donné le ton tout au long des 48 minutes en appliquant une pression sur la jante.

En seconde période, Los Angeles prendrait une avance convaincante à deux chiffres, mais elle commencerait à diminuer au quatrième quart-temps. Le Minnesota a réduit le déficit à quatre, grâce au départ d’Anthony Edwards derrière l’arc. Cependant, Davis réagirait en conséquence avec des sauts opportuns à mi-distance en plus de marquer dos au panier.

Un jeu notable a eu lieu lorsque Davis a marqué un et un sur Edwards et les deux échangeaient des mots. En voyant comment ils ont tous deux participé ensemble à une course olympique l’été dernier, il était surprenant de voir ce genre de confrontation.

Mais le grand homme des Lakers en a parlé après le match pour dire qu’il n’y avait aucune intention malveillante derrière cela et a même révélé quelque chose qu’Edwards a partagé avec lui pendant leur séjour dans l’équipe américaine cet été.

«C’est mon gars. J’ai le caractère unique et juste compétitif. En fait, en revenant aux Jeux olympiques, nous en avons parlé, et il a dit que nous étions l’équipe qu’il détestait le plus jouer parce que nous ne le laissions pas jouer. On lui fait passer le ballon. Et j’ai eu le et-un sur lui et je lui ai crié dessus et c’est juste de l’amour fraternel. C’est mon gars. Nous nous appelons « Twin », le même nom et des trucs comme ça. Ce n’était donc rien de grave.

En fin de compte, les joueurs veulent gagner chaque match auquel ils jouent, quelles que soient les circonstances. Pour que Los Angeles n’ait pas remporté de match d’ouverture depuis 2016, il était rafraîchissant de voir une performance dominante du violet et de l’or, aboutissant à une victoire de 110-103.

Malgré quelques dérapages en seconde période, les 36 points, 16 rebonds et trois blocs de Davis ont été essentiels pour tenir les Timberwolves à distance. Edwards est désormais l’option n°1 de son équipe et les Lakers ont fait du bon travail en le forçant à prendre et à réaliser des tirs difficiles.

La prochaine rencontre entre les deux équipes aura lieu le 2 décembre au Minnesota et connaissant Edwards, il gardera ce match à l’esprit lorsqu’il jouera à nouveau contre Davis.

Anthony Davis s’est concentré sur « être dominant à chaque match »

Aujourd’hui plus que jamais, les Lakers ont besoin d’Anthony Davis pour ouvrir la voie en tant qu’option n°1 alors que LeBron James entame sa 22e saison. Dans cet esprit, Davis se concentre sur « être dominant à chaque match », et cet état d’esprit a été présenté lors de la soirée d’ouverture.

Avez-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est la meilleure façon de regarder des interviews de joueurs, des couvertures exclusives d’événements, de participer à des émissions en direct et bien plus encore !