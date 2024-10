La confrontation au Sénat de Pennsylvanie a lieu à propos des dossiers fiscaux dans la zone d’amélioration des quartiers soutenue par l’État d’Allentown

Une vue sur les toits d’Allentown, en Pennsylvanie (Getty Images)

Une confrontation entre le secrétaire au Revenu de Pennsylvanie, Pat Browne, et le sénateur de l’État qui a poussé Browne hors de son ancien siège au Sénat il y a deux ans semble être prévue pour le retour en session de la législature la semaine prochaine.

La Cour du Commonwealth a refusé mardi les demandes de Browne et des démocrates du Sénat visant à bloquer une assignation exigeant que Browne témoigne au Sénat au sujet de la zone de développement économique unique en son genre d’Allentown qu’il a créée en tant que législateur représentant le district.

Le sénateur Jarrett Coleman (R-Lehigh) a battu Browne lors d’un défi primaire en 2022 et a depuis fait pression pour un audit législatif de la zone d’amélioration du quartier (NIZ) d’Allentown, où les promoteurs peuvent utiliser les recettes fiscales de l’État pour payer des améliorations en capital à leurs propriétés.

Coleman a déclaré mercredi au Capital-Star que l’objectif de l’audit mené par le Comité législatif conjoint du budget et des finances permettrait au Sénat de déterminer si la NIZ apporte un avantage économique net à la région de Lehigh Valley ou si elle a « débauché » des entreprises des environs. communautés au profit d’Allentown.

« Lorsque les subventions disparaîtront et que les promoteurs privés ne seront plus en mesure de les utiliser pour payer le service de leur dette… Allentown pourra-t-il s’en aller vers le coucher du soleil d’un avenir prospère… ou Allentown deviendra-t-il un vide », a déclaré Coleman. Il a ajouté qu’il est essentiel d’évaluer l’impact du programme lorsqu’il détourne dans un État des centaines de millions de dollars de recettes fiscales qui pourraient être utilisées pour d’autres programmes.

« Nous voulons être sûrs que la zone d’amélioration du quartier d’Allentown a été un outil pour alimenter la croissance économique et pas seulement pour subventionner le développement immobilier privé », a déclaré Coleman.

Le ministère du Revenu a déposé une plainte le 7 octobre pour bloquer l’application de l’assignation à comparaître de juillet émise par le Comité sénatorial des opérations intergouvernementales demandant des informations plus détaillées sur la NIZ. Le Sénat a répondu le 8 octobre en adoptant une résolution ordonnant à son sergent d’armes d’amener Browne à la Chambre haute pour y être déclaré outrage et emprisonné à la prison du comté de Dauphin à moins qu’il ne fournisse les données.

Bref ordres Publié mardi soir, la Cour du Commonwealth a rejeté les tentatives visant à bloquer l’assignation à comparaître selon laquelle l’affaire n’était pas prête à intervenir parce qu’« il n’y avait pas eu de confrontation ».

Le chef de la minorité sénatoriale Jay Costa (D-Allegheny) a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il était déçu de la décision du tribunal, qu’il estime incorrecte, et a promis de « renouveler nos efforts pour que cette assignation à comparaître soit rejetée sur le fond » si le Sénat tente de mépriser Browne. Un porte-parole de Browne a déclaré que le ministère du Revenu n’avait rien à ajouter au-delà de ses dossiers judiciaires.

Créée par une série d’actes législatifs à partir de 2009, la NIZ permet aux promoteurs d’exploiter la plupart des recettes fiscales de l’État générées par les entreprises dans leurs propriétés pour couvrir les intérêts des prêts. Selon l’autorité qui supervise l’utilisation de l’argent des impôts, le programme a stimulé plus d’un milliard de dollars dans de nouveaux projets de développement et de réaménagement dans la zone de 128 acres centrée sur le quartier central des affaires de la ville et sur le front de mer de Lehigh River.

Mais Coleman a déclaré que lui et d’autres habitants de Lehigh Valley avaient des questions sur les impacts du programme et souhaitaient voir des données détaillées sur les impôts que les entreprises de la zone déclarent au ministère des Finances. Plus précisément, Coleman a déclaré qu’il souhaitait en savoir plus sur les taxes sur les ventes d’alcool, de boissons maltées et de tabac dans la zone.

« La grande question flagrante est la suivante : Allentown est-il construit sur le dos de la maladie et de la dépendance ? » a déclaré Coleman.

La taxe sur les cigarettes de l’État a été l’un des premiers moteurs du développement de la NIZ, notamment de l’arène de 10 000 places qui abrite les Lehigh Valley Phantoms, une filiale de hockey des ligues mineures des Flyers de Philadelphie. City Center Development, bénéficiaire d’environ un tiers de tous les revenus de l’État investis dans la zone, acheté un grossiste en tabac et structuré les ventes de l’entreprise pour permettre à la NIZ de capter les recettes fiscales sur les cigarettes qu’elle génère.

Dean Browning, un dirigeant d’entreprise de Lehigh Valley qui s’est présenté sans succès en tant que républicain au Congrès et au Sénat de l’État, a déclaré que l’on craignait dans toute la Lehigh Valley que le NIZ ait créé des gagnants et des perdants. Alors qu’Allentown attire des entreprises qui s’installent dans la zone, les townships environnants perdent des recettes fiscales et du soutien aux entreprises auxiliaires.

Et selon l’Allentown Neighbourhood Improvement Zone Development Authority, environ les deux tiers de l’investissement dans la zone sont allés à une seule entreprise, City Center Development Corp. Les propriétaires du centre-ville, JB Reilly et Joe Topper, ont contribué via une société de lobbying à l’échec de Browne en 2022. campagne de réélection.

« Pour moi, si vous accordez cet avantage à une personne ou à un groupe d’individus, vous voulez être sûr qu’il y aura ou non un bénéfice net pour la région », a déclaré Browning.

