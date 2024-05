La confirmation surprise du transfert de Kylian Mbappe à Arsenal émerge au milieu d’un problème de salaire de 60 millions de livres sterling

Kylian Mbappe est un nom que tous les clubs d’Europe aimeraient signer cet été après avoir annoncé son départ du Paris Saint-Germain.

L'attaquant a déclaré aux Parisiens qu'il ne prolongerait pas son séjour chez les champions de Ligue 1, ce qui signifie qu'il deviendra agent libre à l'expiration de son contrat. Les spéculations se multiplient sur son avenir depuis un certain temps déjà, mais aucun accord n'a encore été confirmé.









Le Real Madrid est le grand favori pour recruter l’international français en raison de sa capacité à répondre à ses exigences salariales astronomiques. Mbappe aurait gagné plus de 5 millions de livres sterling par mois au cours des deux dernières années au PSG, pour un total de plus de 60 millions de livres sterling par an.

Ses revendications salariales ont automatiquement exclu un passage en Premier League après qu’Arsenal, Liverpool et Manchester United n’aient été que provisoirement liés.

Cependant, selon la sensation YouTube iShowSpeed, le joueur de 25 ans refuserait de rejoindre les géants espagnols pour rejoindre Arsenal pour ce qui serait l’une des plus grosses transactions de l’histoire des Gunners.

Tout en regardant Fabrizio Romano Après avoir dit à ses 24,4 millions d’abonnés que Mbappe était sur le point de rejoindre Madrid, le YouTuber a suggéré que ces informations étaient loin de la réalité et a affirmé qu’il déménagerait au nord de Londres.

EN SAVOIR PLUS: Arsenal apprend la réponse au transfert de Kylian Mbappe après le voyage de reconnaissance sanctionné par Edu et Mikel Arteta

« Il ne va pas au Real Madrid, il n’y va pas. Je vous le promets », a-t-il déclaré. « Ne me demandez pas comment je le sais, mais il n’y va pas. Faites-moi confiance. J’ai la vraie idée. Faites-moi confiance. »

Il a poursuivi : « Je vais vous dire à tous où il va. Ne me demandez pas comment je le sais, mais faites attention à ce qu’il ne s’en aille pas. » [to] Real Madrid. Et il va [to] Arsenal. Vous ne l’avez entendu que de moi, vous ne l’avez entendu que de moi.

Bien que l’idée que Mbappe rejoigne les côtés de Mikel Arteta soit excitante, il est presque impossible de croire la sensation des médias sociaux.