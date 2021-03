Rachel Levine, alors médecin général de l’état de Pennsylvanie, dîne avec sa mère Lillian Levine en 2016, à Harrisburg, Pennsylvanie. | Bonnie Jo Mount / Le Washington Post / Getty Images

À un moment charnière pour les soins de santé trans, Levine a été confirmé comme secrétaire adjoint à la santé.

Mercredi, le Sénat a voté pour confirmer l’ancienne secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, le Dr Rachel Levine, en tant que nouvelle secrétaire adjointe à la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS). La confirmation de Levine est historique: elle est maintenant la plus haute responsable gouvernementale ouvertement transgenre de l’histoire des États-Unis.

Dans son nouveau rôle, Levine dirigera le bureau du secrétaire adjoint à la santé (OASH), qui supervise la politique de santé publique du pays. Elle sera une figure clé de l’administration alors que la Maison Blanche s’attaque à la pandémie croissante de Covid-19 qui a coûté la vie à plus de 500 000 Américains. Mais elle jouera également un rôle important dans le recul de nombreuses politiques de l’ère Trump sur la santé reproductive, adolescente et LGBTQ. En tant que pédiatre de formation ayant des antécédents en faveur de la santé des adolescentes fondée sur des preuves et qui a parlé de sa propre jeunesse trans enfermée, sa confirmation marque un changement radical par rapport aux militants politiques de droite nommés à l’OASH sous l’ancien président Donald Trump.

En raison de la nature historique de la nomination de Levine, on a beaucoup parlé de son identité trans. Pendant ce temps, ses qualifications, qui ne doivent pas être éclipsées, sont passées au second plan. Au cours des trois dernières années, elle a été secrétaire à la santé de la Pennsylvanie, où elle a dirigé la gestion par l’État de la pandémie de Covid-19. Ses conférences de presse aux yeux clairs instruisant les Pennsylvaniens sur la façon de survivre à la pandémie ont mérité les éloges des démocrates à l’intérieur de l’État. Avant de devenir secrétaire à la santé, elle était médecin générale de l’État.

Levine adopte fréquemment une approche holistique de la politique, expliquant au magazine Philadelphia en juillet dernier comment elle conceptualise la santé publique. «L’opportunité économique est la santé. Un salaire décent avec une augmentation du salaire minimum est en fait la santé », a-t-elle déclaré. «Améliorer les opportunités éducatives, améliorer la nutrition, améliorer l’environnement, améliorer les transports pour les personnes, c’est la santé. Se débarrasser du racisme, c’est la santé. »

À la suite de la nomination du président Joe Biden, le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a qualifié Levine de «membre hautement qualifié et apprécié de mon administration».

«Elle a été une partenaire sage et dévouée pendant cette pandémie et tout au long de sa carrière dans le Commonwealth», a déclaré Wolf dans un communiqué. «Je ne pourrais pas être plus fier du travail inlassable qu’elle a accompli pour servir les Pennsylvaniens et protéger la santé publique.»

La confirmation de Levine serait importante, ne serait-ce que parce qu’elle deviendrait instantanément une voix trans reconnaissable et faisant autorité sur la santé publique à un moment où l’accès aux soins de santé trans est de plus en plus menacé dans le monde. Avec Biden prenant une position explicitement pro-trans, Levine prend un rôle visible en charge de la politique fédérale de santé des jeunes.

«Cela marque un véritable tournant qui honore et inclut les personnes trans», a déclaré Molly Bangs, directrice d’Equity Forward, un groupe de surveillance du HHS, à Vox à propos de la nomination de Levine en janvier. «Elle a donné toutes les indications qu’elle continuera à centrer l’équité de tous les points de vue lorsqu’elle accédera à la fonction fédérale. Les jeunes transgenres ont plus que jamais besoin de soins de santé de qualité et d’un accès à l’information. Elle a démontré que c’est vraiment la pierre angulaire de ce qui motive sa carrière.

Levine prend la direction d’un bureau fédéral clé de la santé publique à un moment charnière

Sa demande la plus immédiate en tant que secrétaire adjointe à la Santé est susceptible d’aider à gérer la gestion de la pandémie par le gouvernement fédéral.

Mais au-delà de la pandémie, elle reprendra un département qui a subi des changements radicaux sous Trump. Le Bureau de la santé des femmes et le Bureau des affaires démographiques supervisent la plupart des initiatives gouvernementales en matière de santé reproductive. La transition d’Obama à Trump a vu des initiatives progressistes rejetées en faveur de politiques de santé anti-reproductive, y compris l’annulation du mandat de contrôle des naissances d’Obamacare.

Pendant ce temps, le Bureau de la santé des adolescents, qui administrait le programme de prévention de la grossesse chez les adolescentes, a été transféré sous la supervision d’un autre bureau et essentiellement fermé sous Trump. L’une des premières réalisations de Levine en Pennsylvanie a été la création du Bureau de la santé des adolescents de l’État, et elle sera maintenant chargée de restaurer ce bureau au niveau fédéral.

«Ce poste de secrétaire adjoint à la santé a un portefeuille énorme de problèmes», a déclaré Bangs. «Dr. Levine et ses collègues auront du pain sur la planche, et ils auront besoin d’un programme vraiment proactif afin non seulement d’inverser les dommages qui ont été causés, mais aussi de protéger et d’élargir les droits des LGBTQ. [and] santé sexuelle et reproductive [access]. »

Ce travail commencera presque immédiatement. Même avant que l’audience de confirmation de Levine ne soit prévue, l’administration Biden a pris les premières mesures pour annuler la politique de Trump à l’OASH. La Maison Blanche a déjà lancé un examen de la règle du bâillon domestique du Titre X – qui interdisait le financement fédéral des cliniques de santé qui pratiquent ou référent des patients pour des avortements.

Le bureau de Levine supervisera l’examen, la plaçant au centre de la politique américaine de santé reproductive pour les prochaines années.

Levine ne sera pas le premier responsable gouvernemental ouvertement trans

Bien qu’elle soit profondément qualifiée pour le poste, l’identité trans de Levine a attiré la part du lion de l’attention des médias.

Les journaux et les sites Web ont vanté son identité, presque à l’exclusion de tout autre fait la concernant. « Biden choisit la première personne transgenre pour un poste confirmé par le Sénat », a lu un titre de l’Associated Press en janvier. Même le titre de la nation LGBTQ – «Joe Biden choisit une femme transgenre pour la secrétaire adjointe à la santé» – n’a pas mentionné Levine par son nom.

Alors que Levine est maintenant le plus haut fonctionnaire transgenre du gouvernement fédéral, un pas en avant bienvenu pour une communauté qui a historiquement eu très peu de pouvoir institutionnel, elle n’est pas le premier fonctionnaire ouvertement transgouvernemental nommé par un président; elle n’est que la première à être confirmée par le Sénat. Le président Barack Obama a nommé la femme trans Amanda Simpson conseillère technique principale au Bureau de l’industrie et de la sécurité du département du Commerce en 2010, bien qu’il ne s’agisse pas d’une nomination confirmée par le Sénat.

L’identité trans de Levine éclairera son nouveau rôle en tant que l’un des plus hauts responsables de la santé publique du pays. «À une époque où l’accès aux soins de santé est une crise croissante pour les personnes transgenres aggravée par la législation anti-LGBTQ et les législateurs à travers le pays, le Dr Levine a l’empathie de comprendre les besoins de santé de notre pays diversifié et les compétences nécessaires pour les améliorer. », A déclaré Alphonso David, président de la Campagne des droits de l’homme, dans un communiqué.

Levine a déjà parlé de ses expériences en tant qu’enfant trans enfermé dans le placard. Lors d’une conférence en 2015, juste après avoir été nommée médecin général intérimaire de Pennsylvanie, elle a décrit avoir grandi en jouant au football et au hockey près de Boston dans les années 60, mais aussi avoir avec elle un secret profond. «Tout ce que je savais, c’est que je voulais être une fille, ou j’étais une fille, ou une femme», a-t-elle déclaré à une foule de Swatara Township, en Pennsylvanie.

Au cours de cette conférence, Levine s’est adressé directement aux jeunes trans de l’État. «Ce que je veux dire à ces enfants, c’est que je suis là pour vous. Nous sommes là pour vous », a-t-elle déclaré. «S’il vous plaît, ne vous faites pas de mal et ne désespérez pas, car nous sommes là pour vous.

C’est un message qu’elle a continué à défendre tout au long de sa carrière dans le domaine de la santé publique, alors même que des critiques et des trolls aléatoires sur Internet ont attaqué sans relâche son identité de genre et son apparence. Et elle entre dans l’histoire à une époque et dans un lieu où les «premières» trans se font de plus en plus rares – un rendez-vous qui est autant une victoire pour les personnes trans que pour un médecin qualifié avec une expérience de toute une vie en santé publique.