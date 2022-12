La confidentialité et la cryptographie dirigeront probablement la politique technologique sous le Congrès divisé

Après ce qui a commencé comme une année pleine d’espoir pour la politique technologique, le 117e Congrès est sur le point de clore son mandat avec de nombreux efforts clés déployés.

Malgré le soutien bipartite à la réforme antitrust ciblant les géants de la technologie numérique, un cadre de confidentialité numérique et de nouveaux garde-fous pour les enfants sur Internet, les législateurs sont rentrés chez eux sans adopter les projets de loi caractéristiques de ces problèmes. Et le Sénat n’a pas encore voté pour confirmer le candidat final pour remplir la Commission fédérale des communications, laissant cette agence incomplète pour l’intégralité de l’administration Biden jusqu’à présent.

Le Congrès a adopté la CHIPS and Science Act, qui encourage la fabrication nationale de semi-conducteurs après que les pénuries aient mis en évidence les risques de la production à l’étranger. Il a également inclus dans le paquet de dépenses de fin d’année un projet de loi qui collectera des fonds pour les agences antitrust en augmentant les frais de dépôt de fusion sur les grandes transactions, ainsi qu’une mesure interdisant TikTok sur les appareils gouvernementaux à la lumière des problèmes de sécurité nationale dus à sa propriété par une entreprise chinoise.

Et même en ce qui concerne de nombreux projets de loi qui restent dans les limbes, les progrès de cette année montrent des progrès significatifs. C’est le cas de la législation sur la protection de la vie privée, où un projet de loi proposé cette année a obtenu un soutien bipartite, décès d’un comité de la Chambre avec un vote quasi unanime. Pourtant, il manque le soutien de la présidente démocrate de la commission sénatoriale du commerce, Maria Cantwell de Washington, qui est considérée comme essentielle à l’adoption de la législation.

“Toute législation sur la protection de la vie privée doit être bipartite”, a déclaré Craig Albright, vice-président des relations avec le gouvernement américain pour le groupe industriel de logiciels d’entreprise BSA. “La sénatrice Cantwell doit faire partie du processus. Il n’y a pas moyen de la contourner, elle sera l’un des principaux dirigeants. Mais je pense que si la Chambre peut démontrer des progrès continus, je pense que cela créera davantage un environnement pour le Sénat. pouvoir agir. »

Albright a ajouté que les chefs de comité de la Chambre qui ont défendu le projet de loi, le président de l’énergie et du commerce Frank Pallone, DN.J., et la membre du classement Cathy McMorris Rodgers, R-Wash., Qui devrait devenir présidente l’année prochaine sous le contrôle de la Chambre républicaine, ont prouvé avec le vote du panel “que, sur le fond, vous pouvez proposer un projet de loi qui bénéficie d’un large soutien bipartisan”.

“Je pense que cela place ce prochain Congrès dans une position de départ plus solide que celle que nous avions auparavant”, a déclaré Albright.

Les législateurs seront confrontés à un paysage plus difficile l’année prochaine s’ils espèrent reprendre là où ils se sont arrêtés en matière de réforme technologique. Avec le contrôle démocrate du Sénat et le contrôle républicain de la Chambre en 2023, les observateurs politiques soulignent que le bipartisme sera essentiel pour faire des projets de loi des lois.

Bien que cela puisse anéantir les espoirs pour la plupart des réformes antitrust, qui, bien que bipartites ne soient généralement pas soutenues par les républicains censés diriger la Chambre et les comités clés, cela pourrait signifier qu’il y a encore une chance pour une législation sur la confidentialité numérique, où les deux parties ont souligné l’urgence malgré des années de ne pas faire de compromis sur les points de désaccord.

Pourtant, les législateurs qui ont mené des propositions antitrust agressives et d’autres réformes technologiques ont signalé qu’ils continueraient à se battre pour ces mesures l’année prochaine.

“C’est clairement le début de ce combat et non la fin”, a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., dont le projet de loi interdisant aux plateformes en ligne de favoriser leurs propres services sur leurs marchés n’a pas réussi à en faire des factures incontournables de fin d’année. , a déclaré dans un communiqué après la publication du texte du paquet de dépenses. “Je continuerai à travailler de l’autre côté de l’allée pour protéger les consommateurs et renforcer la concurrence.”

Les sens. Richard Blumenthal, D-Conn., Et Marsha Blackburn, R-Tenn., A déclaré dans un communiqué que bien que leur Kids Online Safety Act, établissant de nouvelles barrières de sécurité pour les sites susceptibles d’être consultés par les enfants, et Open App Markets Act, imposant nouvelles réglementations sur les magasins d’applications gérés par Pomme et Google , ne l’ont pas fait dans le projet de loi de dépenses, ils sont “résolus à réintroduire et à adopter cette législation au prochain Congrès”. La paire a imputé l’échec des projets de loi aux efforts de lobbying intenses de l’industrie technologique contre eux.

Une enquête auprès des membres du personnel du Congrès par Actualités a constaté que si la majorité des répondants de Capitol Hill s’attendent à une session moins productive en termes d’adoption d’une législation significative, le programme technologique figure en haut de la liste des priorités attendues. Punchbowl a déclaré que 56% des personnes interrogées prévoyaient une action sur les projets de loi ciblant les Big Tech, un pourcentage qui n’était le deuxième que pour ceux qui s’attendaient à voir une action ciblant l’inflation.

La réglementation technologique est la priorité absolue des démocrates, selon Punchbowl, 59 % des personnes interrogées la choisissant comme l’un de leurs principaux problèmes. Parmi les lobbyistes et les dirigeants d’entreprise interrogés par Punchbowl, 55% ont prédit que les législateurs pourraient sévir contre une grande entreprise technologique, TikTok étant la cible la plus probable, suivie de la société mère de Facebook, Meta.

Et bien qu’il soit peu probable que cela aboutisse à de nouvelles lois, les républicains de la Chambre ont indiqué qu’ils utiliseraient leur majorité pour se concentrer sur les problèmes technologiques qui ont pris le pas tandis que les démocrates tenaient les marteaux dans les deux chambres. Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, qui devrait diriger le comité judiciaire de la Chambre, a indiqué qu’il utiliserait probablement ce pouvoir pour se concentrer sur les relations des entreprises technologiques avec les politiciens démocrates et les allégations de partialité et de censure par les plateformes de médias sociaux.

Plus tôt ce mois-ci, il a écrit aux PDG de Pomme , Amazone , Google , Méta et Microsoft , exigeant des informations sur ce qu’il a appelé “la nature et l’étendue de la collusion de vos entreprises avec l’administration Biden”. Il a déclaré que les lettres devraient servir de demande officielle de conservation des documents liés à la demande.

Les législateurs sont également susceptibles de passer plus de temps à examiner la réglementation de la cryptographie, après la chute de l’échange FTX, la fraude présumée de son fondateur Sam Bankman-Fried a propulsé l’industrie sous les projecteurs devant le Congrès. Les législateurs ont déjà envisagé certaines lois ciblant l’industrie, et entrant Le président des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry, RN.C., a indiqué que établir un cadre réglementaire plus clair pour la crypto est une priorité.

L’une des principales questions avec lesquelles les législateurs se sont débattus est qui devrait être l’agence chargée de superviser l’industrie. Cette question est jusqu’à présent restée sans réponse, de nombreux acteurs de l’industrie plaidant pour la Commodity Futures Trading Commission tandis que certains défenseurs des consommateurs préfèrent la Securities and Exchange Commission, qui est plus grande et mieux dotée en ressources. Un projet de loi bipartisan de premier plan au Sénat confierait la responsabilité à la CFTC.

Tout comme en 2022, le programme de politique technologique de l’année prochaine sera soumis aux caprices du Congrès et pourrait être particulièrement sensible si le pays connaît un certain niveau de ralentissement économique, comme l’attendent de nombreux experts.

“Tout le monde a son désir de réglementer la technologie. Mais je ne peux pas m’empêcher de me demander à quoi ressemble ce désir, en fonction des perspectives économiques des États-Unis au premier trimestre de 2023”, a déclaré James Czerniawski, analyste principal des politiques pour la technologie et l’innovation chez le groupe de défense Americans for Prosperity soutenu par Koch, soulignant les taux d’intérêt élevés et les suppressions d’emplois dans le secteur de la technologie. “Si nous devions aller et entrer dans une récession à un moment donné au début de l’année prochaine, ce qui n’est pas hors du domaine du possible, cela pourrait entraîner une réorientation des priorités du Congrès vers des choses plus immédiates.”

Czerniawski a déclaré que la pression pour la réglementation de la technologie semble être basée sur une “hypothèse que la technologie est cette chose qui est juste immuable et qui va être là pour l’épreuve du temps avec les noms de ces entreprises qui y sont attachés. Et, si quelque chose, je pense que l’année dernière et les changements ont montré que ce n’est pas nécessairement vrai.”

“Je pense qu’il est assez facile de battre Big Tech quand ils ont un tel succès et qu’ils réalisent des bénéfices records”, a déclaré Tom Romanoff, directeur du projet technologique du groupe de réflexion Bipartisan Policy Center, qui a reçu un financement Amazon et Meta, selon les récentes révélations des donateurs. “Cela devient une équation différente lorsque les électeurs et les districts sont contrariés parce qu’ils ont été licenciés dans l’un de ces emplois très bien rémunérés. Et donc je pense que s’il y a un ralentissement économique, l’attention se déplacera vers l’économie.”

Romanoff a ajouté que certaines dynamiques mondiales pourraient également détourner l’attention d’une réglementation technologique accrue, comme si les tensions s’intensifiaient entre la Chine et Taïwan, où une grande partie des semi-conducteurs sont actuellement produits. Il a déclaré qu’un événement comme celui-ci pourrait entraîner un passage d’une “concentration interne de ce que ces grandes entreprises signifient pour la démocratie américaine, à une sorte de stratégie de défense nationale – qu’est-ce que cela signifie en temps de guerre de réglementer une industrie qui est très critique pour tout l’industrie du temps de guerre.”

Pourtant, Albright de BSA considère que l’accent mis sur le secteur technologique au Congrès reste élevé, car les préoccupations qui ont existé dans le passé ne disparaissent pas.

“Je pense que l’économie va monter et descendre”, a-t-il déclaré. “Mais l’importance des questions de politique technologique sera toujours forte.”

