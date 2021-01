La trafiquante sexuelle d’enfants accusée Ghislaine Maxwell a offert une nouvelle raison pour abandonner les charges dans son cas: le grand jury fédéral qui l’a inculpée n’avait pas assez de Noirs et d’Hispaniques.

Les avocats de Maxwell, qui est blanc, ont fait valoir devant le tribunal lundi que, parce qu’elle avait été inculpée par un grand jury à White Plains, New York, plutôt qu’à Manhattan, le groupe de jurés comptait une proportion plus faible de Noirs et d’Hispaniques que la communauté où elle aurait commis les crimes en question.

« Le fait que Mme Maxwell elle-même ne soit ni noire ni hispanique ne la prive pas de la qualité pour soulever ce défi », Les avocats de Maxwell ont écrit. La Constitution exige qu’un grand jury soit constitué «d’un échantillon représentatif équitable de la communauté».

Le grand jury a été constitué à White Plains parce que les restrictions de Covid-19 auraient retardé les procédures à Manhattan. Les avocats de Maxwell ont émis l’hypothèse que les procureurs ne voulaient pas attendre parce qu’ils voulaient que l’accusé soit arrêté le jour de l’anniversaire de l’acte d’accusation du financier Jeffrey Epstein.

« Le recours à un jury de White Plains a entraîné une sous-représentation systématique des personnes noires et hispaniques dans le processus de sélection du jury, en violation du droit du sixième amendement de Mme Maxwell, » ont écrit les avocats.

Maxwell, 59 ans, a été arrêté le 2 juillet dernier, environ six jours avant le premier anniversaire de l’annonce des accusations de trafic sexuel d’enfants contre Epstein. Les autorités chargées de l’application de la loi ont déclaré qu’Epstein s’était suicidé en prison en août 2019. Les circonstances de la mort du financier sont devenues une source de spéculation constante, ceux qui n’acceptent pas la version officielle alléguant que des personnes puissantes pourraient avoir été incriminées par le témoignage dans le cas d’Epstein s’il était encore en vie.

Les procureurs ont allégué que Maxwell, un mondain britannique qui était la petite amie d’Epstein, avait recruté trois adolescentes pour le pédophile à des abus sexuels. Elle aurait soigné les filles, dont l’une avait 14 ans, et aurait parfois participé aux abus. Elle est également accusée d’avoir menti sur ses actes lors d’une déposition sous serment.

L’angle de la diversité figurait parmi une douzaine de revendications que les avocats de Maxwell ont formulées dans le dossier demandant le rejet des six accusations portées contre elle. Par exemple, ils ont déclaré que Maxwell devrait bénéficier de l’immunité en vertu d’un accord de plaidoyer qu’Epstein a obtenu dans une affaire de 2008 en Floride. L’accord visait à protéger Epstein et ses associés contre d’autres accusations liées au trafic sexuel après avoir accepté de plaider coupable à des accusations qui exigeaient qu’il soit enregistré comme délinquant sexuel. Mais le nom de Maxwell n’était pas mentionné dans l’accord de plaidoyer.

Le procès de Maxwell devrait commencer en juillet. Elle a fait une offre infructueuse le mois dernier pour être libérée sous caution, citant « intolérable » les conditions de prison.

