La confiance et l’éthique sont au cœur du débat des chefs albertains au rythme effréné et pointu

La confiance et l’éthique étaient les thèmes clés d’un débat rapide et pointu entre les chefs des deux plus grands partis politiques de l’Alberta jeudi.

La chef de l’UCP, Danielle Smith, a été forcée de répondre aux coups répétés de la chef du NPD Rachel Notley au sujet des remarques qu’elle a faites avant de devenir première ministre en octobre 2022 sur le fait de faire payer les gens pour les visites chez le médecin et de suggérer que les personnes qui ont reçu un vaccin COVID sont tombées sous le « charme d’un tyran « , faisant spécifiquement référence à Adolf Hitler.

Smith a détourné ces critiques en s’appuyant sur le bilan de Notley lorsqu’elle était première ministre de 2015 à 2019. Elle a déclaré que le gouvernement néo-démocrate avait augmenté la dette de l’Alberta et introduit une taxe provinciale sur le carbone sur laquelle il n’avait pas fait campagne.

« Je sais que Mme Notley aime montrer des vidéos granuleuses de choses que j’ai dites pendant que j’étais à la radio », a déclaré Smith.

« Et la raison pour laquelle elle le fait, c’est qu’elle ne veut pas courir sur son dossier. Et la raison pour laquelle elle ne veut pas courir sur son dossier, c’est que c’était un désastre absolu. »

Notley a immédiatement répondu à la remarque « vidéo granuleuse » de Smith.

« Nous avions la haute définition il y a 18 mois lorsque ces vidéos de vous vous disputant pour que les gens paient leurs soins de santé sont sorties », a-t-elle rétorqué. « Nous avions la haute définition il y a une semaine lorsque votre vice-premier ministre a déclaré qu’il pensait que les gens devraient payer pour utiliser les urgences. »

Le débat s’est déroulé dans l’ombre d’une enquête du commissaire à l’éthique de l’Alberta, publiée quelques heures plus tôt. Il a conclu que Smith avait enfreint la loi sur les conflits d’intérêts dans ses interactions avec le ministre de la Justice et procureur général concernant les accusations criminelles portées contre le prédicateur de rue de Calgary Artur Pawlowski.

Smith a déclaré que le rapport a déterminé qu’elle n’avait pas contacté directement les procureurs de la Couronne et a continué d’exiger que le NPD et la CBC s’excusent d’avoir dit qu’elle l’avait fait.

Notley a tenté de capitaliser sur l’affaire Pawlowksi et les déclarations passées de Smith en insistant sur le fait que les Albertains ne pouvaient pas faire confiance au chef de l’UCP.

« Ce n’est tout simplement pas ainsi que notre province devrait être gérée. Chaque jour est un nouveau drame », a déclaré Notley dans son discours aux Albertains. « Tu n’as juste pas besoin de supporter ça. Assez, c’est assez. »

« Je vous propose donc un leadership stable, prévisible et réfléchi sur lequel vous pouvez compter. »

Smith a déclaré que lorsque la chef du NPD était au pouvoir, elle n’a pas résolu les problèmes de santé et d’éducation auxquels Smith tente de remédier maintenant. Elle a également averti que la promesse du NPD d’augmenter le taux d’imposition des grandes sociétés de 8 à 11 % nuirait à l’économie de l’Alberta.

« Je cours sur mon record », a déclaré Smith. « Mme Notley fuit la sienne. »

Éducation, questions de santé

Le débat a le potentiel d’être un tournant dans la campagne électorale. Les sondages suggèrent que le soutien aux deux partis est une égalité statistique, avec environ 17 à 18% des répondants affirmant qu’ils ne savent toujours pas pour qui voter le 29 mai. Ces électeurs pourraient potentiellement faire la différence dans certaines courses très serrées.

Les règles limitant le débat aux partis ayant des sièges à la législature signifiaient que Smith et Notley étaient les deux seuls leaders sur la scène du débat. La discussion s’est déroulée rapidement, sans échanges croisés ni interjections d’autres dirigeants politiques.

Les questions portaient sur plusieurs enjeux les plus importants pour les Albertains : les soins de santé, l’abordabilité et l’économie.

Smith a déclaré que Notley avait construit la bureaucratie des soins de santé au lieu de résoudre les problèmes pendant son mandat de première ministre. Mais le chef de l’UCP a déclaré que les récentes réformes visant à mettre fin aux pénuries d’ambulances et à réduire les temps d’attente pour les chirurgies fonctionnaient.

« Si nous continuons à ce rythme, nous aurons complètement éliminé notre arriéré chirurgical à cette époque l’année prochaine, et nous serons la première province du pays à le faire », a déclaré Smith.

Elle a également répété qu’elle ne ferait jamais payer les Albertains de leur poche pour les soins de santé.

Notley a répondu que le système de santé est toujours en difficulté et que les Albertains en ont assez que l’UCP dise que tout est réglé.

Les gens attendent encore 15 heures aux urgences de Calgary, a-t-elle déclaré. Les Albertains ruraux doivent encore parcourir des centaines de kilomètres pour se faire soigner parce que leur hôpital local manque de personnel pour fonctionner correctement, a-t-elle ajouté.

Les dirigeants ont également répondu à une question sur l’éducation soumise par un téléspectateur qui voulait savoir comment les dirigeants réagiraient face à l’augmentation des inscriptions, à l’épuisement du personnel, à l’augmentation de la taille des classes et aux besoins plus complexes des élèves.

Smith a déclaré que les trois dernières années ont été difficiles pour les enfants en raison des perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Elle a déclaré que le gouvernement de l’UCP injectait plus d’argent dans les soutiens en santé mentale pour les étudiants.

Mais Notley a déclaré que les problèmes ont été causés par la façon dont l’UCP a fait des coupes dans l’éducation : licencier des milliers d’assistants éducatifs, ne pas financer les commissions scolaires pour un nombre croissant d’élèves et mettre fin au programme qui aidait les jeunes enfants handicapés dans leurs premières années d’école primaire. .

« Le stress n’était pas COVID », a déclaré Notley. « Le stress, c’est ce gouvernement. »

Jeudi était le premier et unique débat entre les deux dirigeants. La question est de savoir si les performances de Smith et Notley ont changé d’avis ou ont aidé des électeurs indécis à finalement choisir un candidat.

La sondeuse Janet Brown, basée à Calgary, a identifié un groupe d’électeurs qu’elle qualifie d’orphelins politiques – des personnes qui n’aiment vraiment aucun des deux partis. Elle a dit qu’elle pense qu’ils ont peut-être regardé pour déterminer qui pourrait être « le moindre de deux maux ».

« Les deux (dirigeants) ont essayé de se présenter de manière vraiment positive », a déclaré Brown jeudi.

« Ce sera aux électeurs de décider: suis-je suffisamment confiant que Notley ne gâchera pas l’économie? Suis-je suffisamment confiant que Smith ne gâchera pas les soins de santé? »