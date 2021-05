La confiance est le plus gros résultat de la campagne de la Ligue des champions asiatique, déclare Brandon Fernandes du FC Goa

Le milieu offensif du FC Goas, du côté de la Super League indienne (ISL), Brandon Fernandes, a déclaré vendredi qu’il y avait plusieurs points à retenir de la récente campagne des équipes en phase de groupe E de l’AFC Champions League (ACL), le plus important étant la «confiance».

Le FC Goa a donné un bon compte-rendu de lui-même, tirant trois matches contre les meilleures équipes asiatiques telles que le Qatarien Al Rayyan et les Emirats Arabes Unis Al Wahda, tout en perdant les trois derniers matchs – deux avec des marges étroites.

Bien que le FC Goa ait terminé troisième derrière le FC Persepolis et Al Wahda et n’ait pas pu se qualifier pour la phase à élimination directe de l’ACL, il y avait plusieurs points positifs comme une défense solide et de bonnes attaques, qui ont aidé l’équipe ISL à marquer deux buts dans le tournoi.

«Il y a tellement de (plats à emporter). Nous avons grandi en confiance à chaque match qui passe et à la fin de la compétition, un match nul contre Al Rayyan et Al Wahda était considéré comme une déception – le récit avait changé », a déclaré Fernandes, qui a participé aux deux buts marqués par ses coéquipiers.

«C’était aussi une justification que nous pouvons vraiment jouer à ce niveau sans compromettre nos philosophies. Nous avons dû défendre et jouer sans le ballon beaucoup plus que ce à quoi nous sommes habitués. Cependant, nous avons continué à croire en nous-mêmes, nous nous sommes bien préparés tactiquement pour chaque match et avons pu faire la plupart des choses correctement la plupart des soirs. Ce fut une excellente leçon sur la façon dont le football d’équipe peut aider à surmonter toutes les difficultés », a déclaré Fernandes.

Le milieu de terrain de 26 ans, qui est avec le FC Goa depuis quatre saisons après les avoir rejoints avant la saison 2017-2018 de l’ISL, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que l’expérience de jouer de si grandes équipes aiderait énormément le FC Goa dans l’ISL. 2021-22.

« Il n’y a aucun doute à ce propos. La croyance et la confiance en nos propres capacités ont également pris un essor. Ces choses devraient être de bon augure pour la saison à venir », a-t-il déclaré.

