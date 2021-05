«La confiance est la clé de mon succès», déclare Diamond Washington | Nouvelles des gens

Depuis l’Antiquité, les diamants ont non seulement symbolisé une beauté d’un autre monde, ils ont également dépeint une grande force et résilience. Ces gemmes rares peuvent sembler fragiles mais sont construites pour durer, ce que Diamond Washington a certainement en commun avec le bijou dont elle est l’homonyme.

Un nom comme Diamond Washington prend aussi du temps, mais à ce jour, l’influenceur des médias sociaux, également connu sous le nom de « Dimeracks », a mené une vie qui scintille et éblouit comme le joyau précieux. Et à en juger par l’accueil de sa nouvelle gamme de produits de coiffure et de beauté, il semble probable que la star de la jeune entrepreneuse soit sur le point de briller encore plus.

«Je suis très heureux d’annoncer mon arrivée dans l’industrie de la coiffure et de la beauté», explique Washington. « C’est un secteur dynamique et créatif et un domaine dans lequel je sens que j’ai beaucoup à apporter. »

Selon ses propres mots, Washington a toujours été «extrêmement confiante», mais ce n’est qu’il y a deux ans qu’elle a pris l’initiative qui a transformé sa vie.

Diamond Washington explique: « J’ai combiné ma personnalité extravertie, mon flirt naturel et mon expérience avec la caméra pour me frayer un chemin sur l’application basée sur un abonnement Only Fans. Heureusement, c’était une entreprise qui a prospéré plutôt que d’échouer pendant la pandémie COVID-19. , et cela a fait de moi une femme très riche. «

Une grande richesse s’accompagne d’une grande responsabilité, et en tant qu’individu qui n’était que trop conscient des ravages causés à l’économie par le COVID-19, Washington était catégorique sur le fait de donner quelque chose en retour.

Elle dit: « Je crois qu’il faut travailler dur, mais du même coup, je suis extrêmement reconnaissante de ce que j’ai et d’être en mesure de subvenir aux besoins de ma famille. Sans leur faute, je sais combien de personnes ont vu leurs moyens de subsistance et leurs sources de revenus détruits par Covid-19. C’est pourquoi je crois fermement qu’il faut redonner quelque chose. «

À ce jour, Diamond Washington a fait don de près de 20 000 USD aux familles sans-abri et monoparentales et travaille actuellement sur des plans pour mettre en place un service de food truck.

«Pour moi, l’esprit d’entreprise consiste à servir la communauté et à vous améliorer en tant qu’individu», révèle Diamond Washington. «C’est pourquoi je suis si enthousiasmé par ma nouvelle gamme de produits capillaires et de beauté. Je sais que ce que nous proposons sera très demandé et avec les bénéfices générés, cela offrira encore plus d’opportunités de donner quelque chose en retour. . C’est une situation gagnant-gagnant partout! «

