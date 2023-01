La confiance est essentielle à l’ère du travail à domicile, selon les experts

VANCOUVER –

Les employeurs et le personnel travaillant à domicile doivent tracer une ligne fine entre la confiance, la surveillance et la microgestion, disent les experts, dans la nouvelle ère du travail à distance.

Leurs commentaires interviennent quelques jours après que le tribunal de résolution civile de la Colombie-Britannique a ordonné à un comptable de payer plus de 2 600 $ à son ancien employeur après qu’un logiciel de suivi ait montré qu’elle s’était livrée à un «vol de temps» alors qu’elle travaillait à la maison.

La travailleuse s’était rendue au tribunal en affirmant qu’elle avait été licenciée sans motif.

Sandra Robinson, psychologue organisationnelle et professeure à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme qu’offrir de la flexibilité pour garantir une main-d’œuvre heureuse est l’une des principales raisons pour lesquelles les employeurs continuent d’adopter des modalités de travail à distance ou hybrides, longtemps après la levée des restrictions liées à la pandémie.

Pourtant, Robinson prévient que certains outils qui permettent aux employeurs de surveiller la façon dont leurs employés passent leur temps à travailler à domicile, tels que les logiciels qui suivent en permanence l’activité informatique d’un travailleur, pourraient ” se retourner contre lui ” en érodant la confiance.

“L’une des choses que je dis aux managers est, vous savez, que l’un des meilleurs moyens d’établir la confiance est de faire confiance, cette confiance est réciproque”, dit-elle.

Elle dit que la recherche suggère que moins un employé se sent en confiance, plus son sens des responsabilités peut être faible dans son travail.

Les adultes ont tendance à ne pas aimer être constamment surveillés, de sorte que les logiciels de suivi informatique pourraient causer des facteurs de stress inutiles ou de la résistance chez les employés, ajoute Robinson.

La surveillance des personnes travaillant à domicile pourrait également créer des normes irréalistes qui ne sont même pas respectées dans de nombreux environnements de bureau.

“Vous n’avez généralement pas quelqu’un qui microgère ce que vous faites, n’est-ce pas? Les gens parlent à la fontaine à eau, ils vont aux toilettes, ils se perdent dans leurs pensées.”

La recherche montre que les gens dans de nombreuses professions ne sont pas toujours “activés”, fournissant un travail mesurable pendant huit heures ou plus d’affilée, même au bureau, dit Robinson.

« Nos cerveaux ne peuvent fonctionner que dans une certaine mesure, alors finissons-nous peut-être par élever les normes qui n’existent même pas sur le lieu de travail réel, parce que nous voulons que les gens travaillent comme des robots et ne les paient que lorsqu’ils sont « vraiment » livrés. travail?”

Il existe de nombreux autres signaux indiquant que quelqu’un ne suit pas son travail, dit Robinson, qui suggère que le logiciel de surveillance pourrait être utilisé en dernier recours.

La décision du tribunal de la Colombie-Britannique, rendue mercredi, montre que la comptable a déposé une réclamation de 5 000 $ pour salaires et indemnités de départ impayés, arguant qu’elle avait été licenciée sans motif en mars dernier.

Mais l’employeur, Reach CPA Inc., a déposé une demande reconventionnelle pour les salaires et une partie d’une avance qu’il avait versée, affirmant que les données du logiciel montraient un écart de 50 heures entre ses feuilles de temps et l’activité informatique sur un mois.

“Le vol de temps dans le contexte de l’emploi est considéré comme une forme très grave d’inconduite”, écrit Megan Stewart, membre du tribunal, dans la décision.

La confiance et l’honnêteté sont essentielles, en particulier dans un environnement de travail à distance, dit-il.

L’inconduite de la femme a entraîné “une rupture irréparable de sa relation de travail avec Reach”, a déclaré Stewart, estimant que son licenciement était proportionné.

L’avocat de Vancouver Shafik Bhalloo, spécialisé en droit du travail et de l’emploi, affirme également que l’affaire est grave, car soumettre de fausses heures équivaut à une fraude.

“L’acte lui-même était suffisamment grave pour enfreindre le devoir d’honnêteté d’un employé dans sa relation avec l’employeur, et la confiance a été rompue. Il y a une rupture de cette relation, et ce n’est pas… vraiment réparable dans ce cas particulier”, dit Bhalloo, professeur agrégé à la Beedie School of Business de l’Université Simon Fraser.

Pourtant, Bhalloo ne croit pas que l’affaire ouvrira une « vanne » d’employeurs poursuivant des employés pour vol de temps.

La fabrication de la femme distingue son cas des autres activités, comme prendre un appel personnel pendant les heures de travail, dit-il.

“Je travaille à domicile, j’ai peut-être un animal de compagnie, qui peut avoir besoin de mon attention pendant un moment ou deux. Je peux recevoir un appel personnel qui arrive sur la ligne du domicile. Je peux avoir un jardinier qui a besoin d’instructions, ou un facteur qui frappe à la porte et je prends un congé que je ne ferais pas autrement, si j’étais au bureau », raconte-t-il.

De telles activités ne constituent pas un motif valable de licenciement, dit-il, à moins qu’elles ne deviennent habituelles et que l’employé ne tienne pas compte des avertissements pour rectifier sa conduite.

La loi canadienne en est encore à ses «étapes de développement» en ce qui concerne le traitement des différends concernant le travail à domicile, dit-il, et le contexte sera la clé devant les tribunaux.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 janvier 2023.