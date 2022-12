La confiance entre l’Occident et la Russie a été détruite, selon le chef de l’OTAN

L’Occident a tenté de construire des ponts avec la Russie depuis la fin de la guerre froide, mais toute confiance établie ces dernières années a été détruite avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déclaré lundi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

“L’OTAN s’est efforcée pendant des décennies de développer une relation meilleure et plus constructive avec la Russie”, a-t-il déclaré à Hadley Gamble de CNBC à Bruxelles.

“Après la fin de la guerre froide, nous avons créé des institutions

Conseil OTAN-Russie, lorsque j’étais Premier ministre de la Norvège, je me souviens que le président Poutine assistait aux sommets de l’OTAN … c’était donc une autre époque où nous travaillions pour une meilleure relation. La Russie s’est éloignée de tout cela”, a-t-il déclaré.

Stoltenberg a déclaré qu’un niveau de confiance qui avait été établi lors d’un rapprochement entre les nations occidentales et la Russie au cours des dernières décennies avait été détruit par la décision de Moscou d’envahir l’Ukraine.

“Même si les combats cessent, nous ne reviendrons pas à une sorte de relation normale et amicale avec la Russie. La confiance a été détruite”, a-t-il déclaré. “Je pense que la guerre a eu des conséquences durables sur les relations avec la Russie.”

Les commentaires de Stoltenberg interviennent alors que la guerre en Ukraine ne montre aucun signe de ralentissement au cours de la période hivernale, malgré les attentes de certains analystes occidentaux selon lesquelles l’Ukraine et la Russie pourraient rechercher une accalmie dans les combats pour se regrouper avant de lancer de nouvelles contre-offensives au printemps.

Cela ne semble pas être le cas, cependant, avec des combats intenses dans l’est de l’Ukraine et des frappes de missiles et de drones qui continuent de harceler les villages ukrainiens et les villes du sud et de l’est du pays.

La Russie continue également de pilonner l’infrastructure énergétique de l’Ukraine avec des conséquences dévastatrices pour les civils ; les frappes de drones de samedi ont laissé 1,5 million de personnes dans la ville portuaire d’Odessa sans électricité, par exemple.

Le président russe Vladimir Poutine a signalé la semaine dernière qu’il était là pour le long terme, affirmant que la soi-disant “opération militaire spéciale” pourrait être un “long processus”. La Russie insiste sur le fait que son objectif est de “libérer” les régions (Donetsk et Louhansk dans l’est de l’Ukraine et Kherson et Zaporizhzhia dans le sud) qu’elle a “annexées” unilatéralement et illégalement après des référendums coercitifs sur l’adhésion à la Russie.