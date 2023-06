La confiance entre Alex McGough et Skip Holtz remporte une autre victoire pour les étalons

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College

BIRMINGHAM, Ala. – Trouvez-vous un homme pour le maintenir comme Hobie Brown le fait pour Gwen Stacy et Miles Morales, un homme qui vous donnera les clés de la voiture en toute confiance comme Skip Holtz l’a fait avec Alex McGough.

Dans une fin palpitante de leur première rencontre depuis le match de championnat de l’USFL, les étalons de Birmingham ont battu les Stars de Philadelphie, 27-24, samedi au Protective Stadium.

En regardant à droite puis en lançant à gauche avec moins de 30 secondes à jouer, McGough a trouvé l’ailier serré LaMichael Pettway comme un Prowler violet dans le coin de la zone des buts, battant le demi de coin des Stars Amani Dennis – le leader de l’USFL dans les interceptions – pour la passe TD gagnante.

McGough s’est immédiatement précipité vers l’entraîneur Skip Holtz et l’a enveloppé dans une étreinte complète comme s’il venait de sauver le multivers de la terreur déchirante de Miguel O’Hara.

« La joie et l’excitation qui étaient sur son visage quand il a couru vers moi », a déclaré Holtz, « c’est pourquoi je fais ça. C’est merveilleux. C’est pourquoi j’espère que ce gamin obtiendra une chance dans la NFL, réussira et jouera pour un long, long moment. Alors je peux aller m’asseoir sur la touche et dire, ‘Je me souviens quand ce fils d’arme à feu m’a presque renversé après avoir fait le dernier jeu pour gagner le match.’

La performance donnée par McGough valait les blessures corporelles que son entraîneur aurait pu subir. Non seulement il a mené son équipe à une victoire de retour après avoir été mené 24-20 à la fin du quatrième quart, mais il a bien joué tout le samedi après-midi.

McGough, un favori pour remporter le prix USFL MVP, a complété 24 des 35 passes pour 333 verges et trois touchés – des trucs de super-héros web-slinger.

Donné l’opportunité de parler à ses coéquipiers, de les motiver avec un discours ou une phrase, McGough a opté pour son enthousiasme et ses efforts pour transmettre juste ce qui devait être fait et comment ils allaient le faire.

Peut-être qu’aucun joueur n’est venu personnifier davantage l’attitude, le talent et l’humilité des Stallions en 2023.

« Je donne toujours mon énergie », a déclaré McGough. « C’est comme ça que je dirige. Je ne suis pas un grand bavard. J’y vais individuellement et je dis juste aux gens que je les apprécie. Je vous donne tout ce que j’ai, et j’apprécie juste que tout le monde me donne tout ce qu’ils ont. Et je pense c’est la seule façon de gagner. »

Holtz le savait à propos de McGough parce qu’il l’avait déjà vu – il y a près de huit ans. Dans les matchs peu regardés – et ceux qui l’ont probablement oublié – l’équipe Louisiana Tech de Holtz a battu l’équipe internationale de Floride de McGough 27-17 en 2015 et 44-24 en 2016.

Bien que les Ragin Cajuns aient remporté ces matchs, Holtz s’est souvenu de la qualité du jeu de McGough, complétant 29 des 44 passes pour 263 verges et deux touchés dans un match, et 25 sur 44 pour 281 verges et trois touchés dans l’autre.

« Je me souviens que j’ai demandé à mon [Louisiana. Tech] coordinateur défensif si [McGough] pourrait nous battre en le lançant. Il a dit: « Coach, je ne pense pas. » Puis il a lancé deux fois sur environ 300 mètres.

« Alors, quand cette opportunité s’est présentée, nous recherchions beaucoup de quarts qui étaient bons. Mais nous sommes allés le chercher parce que j’avais vu ce fils d’arme en direct, et il pouvait le saisir. »

Bien qu’il ait été le premier choix de Holtz lors du repêchage de l’USFL 2022, McGough a partagé le poste de quart-arrière avec l’ancien quart-arrière de Louisiana Tech J’Mar Smith la saison dernière, s’adaptant même à l’écart dans le match pour le titre de l’USFL.

Mais lorsque Smith a subi une blessure de fin de saison ce printemps, McGough est devenu le partant incontesté. Holtz a commencé à développer l’athlète qu’il avait vu à la FIU pour en faire le quart-arrière qui dirige l’équipe avec le meilleur dossier (6-2) de l’USFL.

Être assis dans l’attaque de Holtz pendant un an a énormément aidé McGough. Pas seulement parce qu’il est essentiellement devenu chemise rouge la saison dernière, mais parce qu’il a été autorisé à devenir un quart-arrière professionnel plutôt qu’un athlète professionnel jouant au quart-arrière.

« Il le lit. Il joue le quart-arrière », a déclaré Holtz. « Ce n’est pas seulement un athlète. Il joue le quart-arrière. Il reste dans la poche pour lancer le ballon. Ce n’est pas seulement courir et faire des jeux maintenant. »

McGough l’a prouvé contre les Stars (4-4), qui siègent au sommet de la division Nord, en battant la défense de l’entraîneur de Philadelphie Bart Andrus.

« Notre objectif n°1 était de garder McGough dans la poche », a déclaré Andrus.

Et ils l’ont fait pour la plupart. McGough n’a couru que cinq fois pour 19 verges, mais c’est sa capacité à prolonger les jeux qui conduirait à des premiers essais et à des jeux explosifs.

« Si quelqu’un le laisse prolonger le jeu, il paiera », a déclaré Andrus. « Et nous l’avons fait. »

Les Stars ont remporté la bataille du chiffre d’affaires 2-1, récupérant des échappés à l’intérieur de leur propre zone rouge. L’attaque a amassé 329 verges et obtenu une performance de réception de 107 verges de l’ancien choix de première ronde et lauréat du prix Biletnikoff Corey Coleman. Ils étaient en tête à la mi-temps et avec moins de quatre minutes à jouer.

C’est le genre de match que la plupart des équipes pensent pouvoir gagner. Mais les Stars ont échoué lors de matchs consécutifs contre Birmingham de seulement six points au total, alors que les deux cherchent à atteindre le match pour le titre de l’USFL pour la deuxième saison consécutive.

Si les Stars y arrivent, il est possible qu’ils devront faire face à McGough, qui a non seulement trouvé son rythme, mais a gagné la confiance de l’un des meilleurs esprits offensifs de la ligue et l’un des grands développeurs de quart-arrière du sport.

Sur la touche, pendant les matchs, vous pouvez entendre Holtz demander à McGough : « Quel jeu aimes-tu ? Avec quoi te sens-tu sûr de courir ? »

Holtz, qui a coordonné Notre Dame pour une part du championnat national de 1993, m’a dit qu’être conscient de ce que son quart-arrière aime dans le jeu est nouveau pour lui.

« Je dirais nouveau parce qu’il est dedans », m’a dit Holtz. « Je pense que ce n’est pas ce que j’appelle. C’est ce qu’il sent qu’il peut exécuter.

« A l’entraînement quelques fois ici au cours des deux dernières semaines, j’appellerai un jeu et il se penchera. Quand il se penchera, je peux voir qu’il réfléchit au jeu dans sa tête, parce qu’il doit avoir l’image de ce qui se passe. S’il ne peut pas le voir, je ne vais pas l’appeler. Donc mon travail est de m’assurer qu’il se sent bien dans tout ce que nous courons. Et je pense que je suis mieux appeler un jeu avec lequel il est à l’aise que moi juste pour jouer pour attaquer la défense. »

Le quatrième et le 8 avec 46 secondes à jouer, McGough savait que son entraîneur le ressentait. Même lorsque Holtz lui a demandé ce qu’il aimerait courir, McGough a doublé sa foi en la capacité de Holtz à appeler un jeu avec lequel ils pourraient gagner.

Une passe abandonnée ? Un sac? Une interception ? Le jeu est terminé. McGough ne broncha pas.

« Vous l’appelez », a déclaré McGough. « Nous allons le faire fonctionner

Holtz a donné la pièce à McGough et a ensuite demandé une fois de plus: « Tu es à l’aise avec ça? »

« Ouais bien. »

« Tu es sûre? »

« Je vais bien. »

Lorsque McGough a trouvé l’ailier serré Jace Sternberger ouvert au-delà des bâtons pour un gain de 13 verges – la seule conversion du match en quatrième position – Holtz s’est arrêté juste assez longtemps pour sourire, puis a regardé sa carte de jeu, établissant ce qui serait le match gagnant. conduire seulement deux jeux plus tard.

« Je pense qu’il me fait confiance », a déclaré Holtz. « Je lui fais explicitement confiance. »

Juste à ce moment-là, Holtz a illustré comment développer un quart-arrière professionnel.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast « Le numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The Number One College Football Show » sur YouTube .

