La confiance en Frank Lampard ne tient qu’à un fil avant le jour J de boxe d’Everton

Rbon, où en étions-nous ? La police et les stewards avaient formé un cordon pour séparer les supporters en colère des joueurs en colère, Jordan Pickford a été éloigné d’une confrontation, Alex Iwobi a donné son maillot à un supporter et l’a renvoyé vers lui et Frank Lampard a levé les mains pour s’excuser après un deuxième défaite anémique à Bournemouth en cinq jours. Nous reprenons avec Everton en difficulté à nouveau.

Six semaines, c’est long pour ruminer les événements sur la côte sud, où l’effondrement de la forme d’Everton s’est heurté à une vilaine démonstration d’un effondrement du soutien à l’équipe de Lampard. L’un des principaux avantages du règne de 11 mois du manager d’Everton a été la reconnexion entre la foule et les joueurs après les jours de division de Rafael Benítez et la désillusion qui s’était installée avant sa nomination ridicule.

Le syndicat a été essentiel à la survie du club en Premier League la saison dernière. Le voir se dérouler au Vitality Stadium a été la confirmation que la bonne volonté a des limites et que Lampard doit corriger sa forme rapidement pour éviter une autre campagne pleine de dangers de relégation. La visite des loups du bas de la table le lendemain de Noël est chargée de signification avant le voyage à Manchester City le soir du Nouvel An.

“Je n’ai jamais pensé que cela ne pourrait pas arriver dans un club de football comme le nôtre”, a déclaré le manager d’Everton à propos de la révolte de Bournemouth. “Lorsque vous venez dans un club avec des fans passionnés, vous en tant que joueur, ou moi en tant que manager, devez prendre sur vos épaules la capacité de faire face à la grande équipe – ce qui me dit à quel point c’est incroyable que 45 000 fans se soient présentés et a contribué à la performance contre Chelsea la saison dernière – ou les fans qui veulent dire que Bournemouth n’était pas assez bon.

“Je suis d’accord. Ce n’était pas assez bon. Il y a quelque part au milieu où nous devons trouver un meilleur équilibre parce que nous avons besoin les uns des autres si nous voulons réussir. Je pense qu’il est de la responsabilité des joueurs de jouer à un niveau d’énergie et d’intensité plus élevé en particulier, car c’est toujours la première demande, et les fans les suivront. Je n’ai aucun doute là-dessus. Ils nous l’ont déjà montré. Nous avons une responsabilité là-bas.

Frank Lampard vise à ajouter à son attaque en janvier avec des options autres qu’Anthony Gordon en nombre insuffisant. Photographie : Tony McArdle/Everton/Getty Images

Lampard n’a jamais caché sa conviction que cette saison serait problématique ou qu’il faudra plus d’un mercato pour corriger les nombreuses erreurs de l’ère Farhad Moshiri (ce ne sont pas ses propos, certes). De même, la patience d’Evertonian n’a pas cessé uniquement à cause de deux mauvais résultats à Bournemouth, où les 11 changements de Lampard pour un match nul en Coupe Carabao se sont retournés contre lui dans un revers de 4-1 avant la défaite 3-0 en Premier League.

“C’est Everton et nous ne représentons pas cela en tant qu’équipe pour le moment”, a déclaré un Conor Coady désespéré, qui n’est pas éligible pour affronter son club parent le lendemain de Noël. Les supporters qui ont effectué deux allers-retours totalisant plus de 1 000 milles en cinq jours seraient d’accord. Everton est à une place et un point au-dessus de la zone de relégation à la suite de cinq défaites en sept matches de championnat avant la Coupe du monde. Ils n’ont pas marqué dans cinq de ces matches, ce qui ne devrait pas surprendre un club qui a vendu le meilleur buteur de la saison dernière, Richarlison, a trop cru au rétablissement de Dominic Calvert-Lewin après une blessure et n’a ajouté que Neal Maupay à ses options de frappe. en été.

Il y a cependant une reconnaissance du sommet que le manager a besoin de soutien en janvier et un nouvel attaquant – ou deux – est la priorité. Mais ce ne sera pas simple. Matheus Cunha de l’Atlético Madrid était à l’étude avant que les Wolves ne fassent sauter Everton hors de l’eau avec un accord de prêt avec obligation d’acheter pour plus de 40 millions de livres sterling l’été prochain. Mohammed Kudus est recherché depuis l’été mais tenter l’Ajax de vendre un joueur qui a depuis renforcé sa réputation en Ligue des champions et en Coupe du monde nécessitera une somme considérable.

“Nous étions très conscients du joueur”, a déclaré Lampard de Cunha. “C’est un joueur vraiment intéressant mais le nombre est important et les Wolves, pour être juste, ont pris la décision de le choisir. Tout le monde doit travailler dans des paramètres différents et ce n’était pas un paramètre pour nous.

“Ce n’est pas facile mais c’est notre travail et c’est le travail du recrutement de trouver les bons joueurs pour nous aider maintenant. Avons-nous besoin d’aide en haut du terrain? Oui. Nous en sommes pleinement conscients. Mais ce n’est pas facile à faire car c’est un marché dur en janvier. Je pense que nous pouvons faire des prêts et des achats – nous examinerons les deux – mais je veux que les joueurs nous améliorent maintenant, pas seulement pour entrer et être des joueurs de l’équipe. Ils doivent venir nous aider.