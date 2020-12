Un trust du NHS responsable du plus grand hôpital du Pays de Galles a appelé à une aide urgente pour soigner ses patients Covid, alors que les experts préviennent qu’une « tempête parfaite » causée par la souche virale à propagation plus rapide pourrait submerger les hôpitaux.

Le Conseil de la santé de l’Université de Cardiff et de Vale a lancé un appel à l’aide le lendemain de Noël pour demander ‘l’aide d’étudiants en médecine ou d’autres groupes de personnel qui ont déjà aidé à prononcer des patients ».

Le conseil d’administration, qui gère l’hôpital universitaire du Pays de Galles, a par la suite retiré son tweet, affirmant que sa position en matière de dotation s’était améliorée au cours de la période de 24 heures.

Ils ont publié une mise à jour sur leur page Facebook qui disait: « L’unité de soins intensifs de Cardiff et Vale UHB reste extrêmement occupée en raison de Covid-19 et des pressions hivernales.

Le Conseil de la santé de l’Université Cardiff et Vale a publié sur leur page Facebook une mise à jour

«La dotation en personnel a été difficile, mais la situation s’est améliorée au cours des dernières 24 heures.

«L’unité reste ouverte. Merci à tous ceux qui nous ont contactés avec des offres de soutien.

«Nous avons maintenant retiré l’appel à l’aide, il n’est donc pas nécessaire de nous appeler. Je vous remercie.’

Pendant ce temps, l’Académie écossaise des collèges et facultés royales de médecine a déclaré que la nouvelle souche de coronavirus à propagation plus rapide pourrait créer une « tempête parfaite ».

Dans un communiqué, l’organisation a déclaré: ‘Nous savons qu’il y a de l’espoir à l’horizon avec le déploiement d’un programme national de vaccination, avec d’autres vaccins susceptibles d’être approuvés prochainement.

« Cependant, il faudra des mois pour que cela fasse une différence significative, et la situation à court terme à laquelle sont confrontés notre NHS et nos services de santé publique reste sombre. »

Le NHS est confronté à une « crise de personnel » car « un travailleur sur dix » est malade ou en isolement alors que la flambée des cas de coronavirus frappe les hôpitaux (image de fichier)

Ils ont ajouté: « Nous sommes gravement préoccupés par le fait que cela pourrait conduire à un dépassement du NHS. »

Le groupe a décrit faire face à une « tempête parfaite » de défis si des mesures n’étaient pas prises maintenant pour empêcher Covid de se propager davantage.

Cependant, le directeur clinique national de l’Écosse, le professeur Jason Leitch, a nié que le système de santé risquait d’être débordé.

S’adressant à la BBC, il a déclaré: « Nous pouvons doubler, tripler, quadrupler nos soins pour Covid – le nombre de lits, le nombre de lits de soins intensifs – nous pouvons absolument le faire. »

Cependant, il a admis que l’augmentation des mesures de soins Covid signifierait réduire les installations et le personnel proposés dans d’autres domaines de la santé.

Le gouvernement écossais a déclaré qu’une partie de sa planification comprenait le maintien de sa capacité à doubler la capacité de l’unité de soins intensifs en une semaine, si nécessaire.

Cela intervient alors que le conseiller Covid de la British Medical Association, le Dr David Strain, a déclaré que la pénurie signifiait qu’il n’y avait pas suffisamment de personnel pour rouvrir les hôpitaux Nightingale.

Le chiffre de maladie comprend également le personnel qui s’auto-isole après avoir été en contact avec des personnes qui ont été testées positives en dehors du travail.

L’Académie écossaise des collèges et facultés royales de médecine a averti que le Royaume-Uni pourrait être confronté à une « tempête parfaite » de problèmes si la propagation du virus n’était pas traitée, malgré le déploiement généralisé des vaccinations. Sur la photo: Doreen Brown, 85 ans, reçoit la première des deux vaccinations Pfizer Covid-19 au Guy’s Hospital de Londres, le 8 décembre

«Le NHS compte à peu près assez de médecins et d’infirmières depuis 10 à 15 ans. Donc, avec jusqu’à 10% des travailleurs de la santé malades, il n’y en a plus assez », a déclaré le Dr Strain, un consultant hospitalier à Exeter, au Sunday Mirror.

Il a expliqué comment la « crise du personnel » menaçait de faire dérailler le NHS dans la bataille contre une augmentation des cas de Covid-19.

Cependant, un porte-parole du NHS a déclaré à MailOnline: « Cette suggestion est fausse, car les taux d’absence du personnel ne sont actuellement pas aussi élevés qu’ils l’étaient lors du premier pic de covid, et sont actuellement rapportés par les fiducies à environ 6,5% dans l’ensemble, y compris pour le COVID et raisons non COVID. »

Un porte-parole du NHS England a déclaré que les derniers chiffres publiés remontaient à août, lorsque le taux d’absence pour maladie était de 3,9%.

Le conseiller Covid de la British Medical Association, le Dr David Strain, a affirmé que les pénuries signifiaient qu’il n’y avait pas assez de personnel pour rouvrir les hôpitaux Nightingale pop-up. Sur la photo: NHS Nightingale Hospital Yorkshire et Humber à Harrogate, North Yorkshire

Pendant ce temps, le taux d’avril pendant la première vague de la pandémie était de 6,2%.

Cela survient alors que le nombre de nouveaux cas de Covid en Grande-Bretagne a augmenté de 34693 hier, soit une augmentation de 1968 par rapport au nombre des 24 heures précédentes, tandis que les décès quotidiens sont tombés à 210 contre 570.

Le NHS Nightingale Hospital Exeter de 116 lits est le seul site pop-up traitant les patients Covid-19, tandis qu’un site de Manchester traite les admissions non-Covid.

« Tous les rossignols d’Angleterre sont prêts à soutenir la résilience du NHS », a déclaré un porte-parole du NHS au Sunday Mirror.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré à la publication que «les vacances de personnel diminuent» et qu’il y a moins d’absences du personnel par rapport à la première vague de la pandémie en avril.

Une porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré à MailOnline: « Nous ne reconnaissons pas ces chiffres de maladie du personnel du NHS – les dernières données du NHS montrent qu’il y a actuellement moins d’absences du personnel que la première vague d’avril.

« Nous soutenons le NHS pour continuer à lutter contre cette pandémie et recommandons déjà l’utilisation de masques FFP3 et nous disposons d’un approvisionnement résilient.

«Les postes vacants diminuent avec plus de 13 300 infirmières et 6 000 médecins de plus travaillant dans le NHS l’année dernière, ce qui signifie que nous sommes sur la bonne voie pour fournir 50 000 infirmières de plus d’ici la fin de ce Parlement.

Le Dr Rob Harwood, président du comité de consultants BMA, a déclaré: « Le NHS manque terriblement de personnel depuis des décennies et il est clair que les pressions pandémiques ont rendu ce problème encore plus désespéré.

« En plus de l’augmentation habituelle des absences du personnel à cette période de l’année, les travailleurs de première ligne doivent s’auto-isoler parce qu’eux-mêmes ou les membres de leur famille ont Covid et c’est à un moment où le NHS fait face à des pressions inégalées de la seconde. vague, un arriéré croissant de besoins non satisfaits et la hausse habituelle de la demande hivernale.

Et bien que les Nightingales offrent une capacité supplémentaire, le manque de personnel rend incroyablement difficile leur utilisation.

« Le NHS a besoin d’autant de personnel de première ligne qu’il peut en avoir et il est donc essentiel que les agents de santé soient vaccinés contre Covid-19 pour s’assurer qu’ils peuvent continuer à s’occuper des patients.

« Cela doit être fait en tenant soigneusement compte des personnes les plus à risque, que ce soit en raison de leur environnement de travail, de leurs conditions de santé sous-jacentes ou de leur origine ethnique. »