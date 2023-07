La confiance du GOP dans le nombre de votes de 2024 est faible après des années de fausses déclarations électorales, selon un sondage AP-NORC

Peu de républicains sont convaincus que les votes seront comptés avec précision lors de la course présidentielle de l’année prochaine, ce qui suggère que des années d’attaques soutenues contre les élections par l’ancien président Donald Trump et ses alliés ont fait des ravages, selon un nouveau sondage.

Le sondage Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research révèle que seuls 22% des républicains sont convaincus que les votes lors de la prochaine élection présidentielle seront comptés avec précision, contre 71% des démocrates, soulignant une division partisane alimentée par une campagne incessante de mensonges. liés à l’élection présidentielle de 2020. Alors même qu’il se présente pour la troisième fois à la Maison Blanche, Trump continue de promouvoir la fausse affirmation selon laquelle l’élection a été volée.

Dans l’ensemble, l’enquête révèle que moins de la moitié des Américains – 44% – ont «beaucoup» ou «assez» confiance que les votes lors de la prochaine élection présidentielle seront comptés avec précision.

Alors que la confiance des démocrates dans les élections a augmenté ces dernières années, l’inverse est vrai pour les républicains. Avant les élections de 2016, 32% des républicains étaient très confiants que les votes seraient comptés avec précision – un chiffre qui est passé à 54% deux ans plus tard après que Trump a remporté la présidence.

Ce niveau de confiance est tombé à 28% un mois avant les élections de 2020, alors que Trump signalait aux électeurs que le vote serait truqué, et se situe désormais à 22% moins de 16 mois avant la prochaine élection présidentielle.

« Je n’aimais tout simplement pas la façon dont les dernières élections se sont déroulées », a déclaré Lynn Jackson, une infirmière autorisée d’El Sobrante, en Californie, qui est une républicaine enregistrée. « J’ai des questions à ce sujet. Je ne peux pas vraiment dire qu’il a été volé – seul Dieu le sait.

Les affirmations de Trump ont été rejetées par des dizaines de juges, dont plusieurs qu’il a nommés. Son propre procureur général et un examen exhaustif de l’Associated Press n’ont trouvé aucune preuve de fraude généralisée qui aurait pu modifier les résultats. De multiples examens, audits et recomptages dans les États du champ de bataille où Trump a contesté sa perte ont confirmé la victoire du démocrate Joe Biden, dont plusieurs supervisés par des législateurs républicains.

Même ainsi, les tentatives de Trump pour expliquer sa perte ont conduit à une vague de nouvelles lois dans les États dominés par le GOP qui ont ajouté de nouvelles restrictions de vote, principalement en restreignant le vote par correspondance et en limitant ou en interdisant les urnes. Dans tout le pays, les théories du complot liées aux machines à voter ont incité de nombreux gouvernements locaux contrôlés par les républicains à envisager d’interdire aux machines de comptabiliser les votes en faveur du décompte manuel.

Le sondage AP-NORC suggère que les messages persistants se sont répandus parmi une large bande du public américain.

L’enquête a révélé que les indépendants – un groupe qui a toujours eu une faible confiance dans les élections – étaient également largement sceptiques quant à l’intégrité des élections de 2024. Seuls 24% ont les niveaux de confiance les plus élevés que les votes seront comptés avec précision.

Chris Ruff, un électeur non affilié de 46 ans de Sanford, en Caroline du Nord, a déclaré qu’il avait perdu confiance dans les élections il y a des années, estimant qu’elles étaient truquées pour favoriser certains candidats. Il ne voit pas non plus de différence entre les deux grands partis.

« Je ne vote pas du tout », a-t-il déclaré. « Je pense que cela ne fait qu’ajouter de la crédibilité au système si vous y participez. »

Les théories du complot sur les machines à voter, promues par le biais de forums organisés dans tout le pays, ont également ébranlé la confiance des républicains, même s’il n’y a aucune preuve pour les soutenir.

Environ quatre adultes américains sur 10 sont très convaincus que la numérisation des bulletins de vote papier dans une machine fournit des décomptes précis. Les démocrates sont environ deux fois plus confiants dans le processus que les républicains — 63 % contre 29 %. Cela marque un changement notable par rapport à un sondage AP-NORC de 2018 qui a révélé que seulement 40 % des démocrates étaient confiants contre 53 % des républicains.

Gillian Nevers, une retraitée de 79 ans de Madison, Wisconsin, a travaillé comme scrutatrice et a déclaré qu’elle avait confiance – sur la base de ses expériences – dans les personnes qui supervisent les élections.

« Je n’ai jamais vu de manigances », a déclaré Nevers, qui vote démocrate. « Les affirmations sont infondées et ridicules. Parce qu’ils sont si largement projetés, je pense qu’ils inquiètent beaucoup de gens qui, à mon avis, ne devraient pas l’être.

Les théories du complot ont conduit à des menaces de mort contre les responsables électoraux et à un exode de travailleurs expérimentés. Les attaques contre les machines à voter ont été particulièrement décourageantes pour les responsables électoraux en raison des tests et des audits qu’ils effectuent avant et après les élections pour s’assurer que les votes sont enregistrés avec précision. Tous les États, à l’exception de l’Alabama et du Wisconsin, ont déclaré avoir utilisé une méthode appelée test de logique et de précision pour confirmer que les machines à voter tabulaient correctement les votes avant les élections de mi-mandat de 2022, selon un rapport de la Commission d’assistance électorale des États-Unis.

Dans la plupart des juridictions, tout résultat contesté peut également être vérifié par rapport aux bulletins de vote.

James Grove, un retraité de 74 ans de Sharon, en Pennsylvanie, fait partie de la minorité de républicains convaincus que les votes seront comptés avec précision l’année prochaine et a déclaré qu’il ne croyait pas que les élections de 2020 avaient été volées.

« Je pense que la plupart des élections se déroulent assez honnêtement », a déclaré Grove, qui a soutenu Trump en 2016 et 2020. « Il y a des observateurs républicains et des démocrates. Et est-ce que je pense que l’élection de 2020 était tordue? Non, vraiment pas.

Parmi les autres résultats du sondage :

– La plupart des républicains – 62% – sont opposés à autoriser les gens à voter en utilisant des bulletins de vote par correspondance sans excuse, contre seulement 13% des démocrates. Environ sept démocrates sur 10 soutiennent le vote par correspondance sans excuse.

— L’exigence d’une pièce d’identité avec photo pour voter reçoit un large soutien bipartisan. Sept adultes américains sur 10 seraient favorables à une mesure obligeant les électeurs à fournir une pièce d’identité avec photo, dont 87% de républicains et 60% de démocrates.

— Une faible majorité d’Américains – 55 % – soutiennent l’inscription automatique des citoyens adultes pour voter lorsqu’ils obtiennent un permis de conduire ou une autre pièce d’identité officielle.

– Quatre adultes américains sur 10 disent que les électeurs éligibles se voient refuser le droit de vote est un problème majeur lors des élections américaines, mais à peu près autant d’Américains disent la même chose des personnes qui votent qui ne sont pas éligibles. L’importance perçue de chaque problème varie selon les partis politiques : 56 % des républicains considèrent que le vote illégal est un problème majeur aux élections américaines, contre 20 % des démocrates. Dans le même temps, 53% des démocrates affirment que les électeurs éligibles ne pouvant pas voter sont un problème majeur, contre 26% des républicains.

Le sondage auprès de 1 220 adultes a été réalisé du 22 au 26 juin à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur la probabilité de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,9 points de pourcentage.

Christina A. Cassidy et Linley Sanders, Associated Press